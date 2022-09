České banky ztratí do pěti let monopol na online platby, tvrdí Buben ze Shoptetu

Doposud byl klasický převod peněz z bankovního účtu dle našich dat nejoblíbenější platební metodou při nakupování online. Do pěti let ale půjde třetina veškerých online bankovních převodů v české e-commerce mimo banky. Umožní to evropská směrnice PSD2. Nařízení se po několika odkladech naplno projeví až letos začátkem podzimu, kdy se do online plateb zapojí fintechové společnosti. Zároveň se ukazuje, že některé banky zákazníkům tyto služby komplikují.

Srovnání s aktuálně nejpopulárnějšími platebními metodami na české e-commerce scéně dokazuje, jak významný posun fintech v následujících letech udělá. Údaje poukazují na to, že doposud zákazníci nejčastěji jako způsob platby vybírali převod z účtu na účet. Konkrétně se tak děje v 34 procentech případů. Následuje dobírka s 31 procenty, teprve poté jsou s 29 procenty platby kartou a šest procent zůstává na platbě v hotovosti na místě.

Jak fintech do převodů peněz bez bank zasáhne?

Právě u převodu z účtu na účet doposud držely monopol čistě banky. Nyní však fintechy toto schéma nabourávají a v následujících letech si celou třetinu plateb uzmou pro sebe. K využití plného potenciálu směrnice PSD2 se dostáváme až letos proto, že ji dosud částečně ovlivňovaly nejednotné standardy a malá motivace bankovních domů.

To se teď mění, a právě fintechové společnosti mohou celý trh v tuzemsku významně posunout. Výhodou fintechu a postavení plateb na směrnici PSD2 v porovnání se současnými online bankovními převody je mimo jiné to, že finanční prostředky nejdou přes žádného prostředníka, opravdu dochází k převodu z účtu na účet a tím dochází ke značnému zrychlení a zjednodušení. Zákazníkům umožní platit bez nutnosti mít u sebe platební kartu, pro e-shopy zase rychlejší připsání na účet s minimální chybou ve variabilním symbolu pro párování.

Naše analýzy o využití nových technologií a platebních metod potvrzují i nezávislé průzkumy. Podle dat otevřené bankovní platformy TOKEN je 81 procent zákazníků napříč Evropou ochotných využít alternativních metod, jako jsou převody z účtu na účet prostřednictvím fintechových společností, a to zejména v oblasti e-commerce. Právě tento způsob placení je co do popularity na pomyslném pátém místě v Evropě.

Některé banky rozvoj nových služeb a technologií brzdí

V Česku je uvedený trend teprve na svém začátku, ale již nyní rychlým tempem přibývá fintechových firem, které pro velké e-commerce hráče připravují řešení na míru. O firmách jako Salt Edge a dalších běžní zákazníci uslyší stále častěji. Setkají se s nimi při online placení, kdy nahradí dosud obvyklá jména platebních bran. Stejně jako při standardním převodu nebo placení kartou jsou i tyto transakce zcela bezpečné.





Například Shoptet se skrze vlastní platební bránu ShoptetPay rovněž zapojí do nové směrnice PSD2 díky fintechu. V říjnu tak umožní již třem tisícům eshopů placení převodem peněz bez nutnosti prostředníka, tedy banky.

Některé české banky tuto cestu sami rozvíjejí a úzce spolupracují s fintechy, v nichž mají například svůj podíl. Jiné ovšem možnost plateb svým řešením značně komplikují, takže pro koncového zákazníka nemusí být zážitek z platby komfortní, ba sama platba se dokonce může jevit jako nedůvěryhodná, přestože je celá transakce zcela bezpečná a v souladu s regulací. Věřím proto, že s růstem zájmu o platby postavené na směrnici PSD2 a s růstem hráčů na trhu nabízejících tyto platby poroste i zájem bank či dokonce vyvolá tržní tlak, který tuto cestu udělá přívětivější, a nebude tak nutný zásah ČNB nebo Evropské regulace.