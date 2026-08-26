Česká stavební firma Stavosil testuje jako jedna z prvních plně autonomní válec. Pohybuje se s centimetrovou přesností

Do moderních technologií, které mají zvýšit rychlost a přesnost výstavby a současně omezit množství zbytečně přemisťovaného materiálu, Stavosil v posledních třech letech investoval zhruba 80 milionů korun. V rámci této iniciativy firma v čím dál větší míře využívá třeba 3D nivelaci, drony, geodetickou techniku, digitální modely či automatizované stavební procesy. Zdaleka nejzajímavější novinkou, kterou nasadila do ostrého provozu, je však právě onen autonomní stavební válec.
Základem systému, jež je implementovaný na stroji Caterpillar CS19, je řídicí jednotka propojená se dvěma GPS anténami umístěnými na střeše stroje. Díky nim je možné určit polohu válce s přesností na centimetry. Jeho řídicí systém je napojený přímo na ovládání – nový volant se servomotorem umožňuje automatické zatáčení i pohyb vpřed a vzad. Obsluha před zahájením práce jen stanoví prostor, ve kterém se má válec pohybovat, počet přejezdů nebo rozestupy jednotlivých drah, načež stroj následně zadanou plochu samostatně projede.
„Plně autonomní válec máme v ostrém provozu jako první v České republice,“ tvrdí Petr Vesecký, majitel Stavosilu. „Nasadili jsme ho na stavbě u Martinovic u Mladé Boleslavi, kde ho budeme přibližně měsíc testovat v reálných podmínkách. Jedním z hlavních důvodů je nedostatek pracovníků ve stavebnictví. Autonomní technologie může část tohoto problému řešit a zároveň být při práci rychlejší, efektivnější a úspornější než klasické řešení,“ vysvětluje.
Bezpečnost hlídá AI
Aktuální testování autonomního válce má kromě jeho přínosu rovněž ověřit samotnou bezpečnost provozu. Na tu dohlíží kamery s umělou inteligencí umístěné v přední i zadní části stroje, které sledují okolní prostor. Systém následně vyhodnocuje pohyb osob, automobilů a dalších překážek, přičemž pokud na plánované trase zaznamená člověka nebo jiný objekt, automaticky zastaví. Bezpečnostní mechanismy ale zvládnou samostatně reagovat také na situaci, kdy by hrozilo převrácení stroje.
Výhodou autonomního systému je podle Stavosilu rovněž skutečnost, že může ze senzorů válce sbírat provozní data. Ta je následně možné analyzovat a zkoumat tak například kvalitu hutnění a míru zhutnění jednotlivých částí stavby. První výsledky provozu válce chce česká firma vyhodnotit přibližně po měsíci ostrého provozu. „Pokud se nám systém osvědčí, budeme chtít technologii koupit a během následujících dvou let ji postupně implementovat do dalších vhodných stavebních strojů,“ dodává Vesecký.
Digitální modely šetří čas i peníze
Součástí technologické modernizace Stavosilu je vedle chytrých stavebních strojů také zmíněný software umožňující zpracování dat a jejich převod do 3D modelů. Technologie umožňuje propojit digitální model stavby přímo se stavebním strojem, díky čemuž obsluha při práci vidí třeba požadovanou profilaci komunikací, vozovek, násypů a jednotlivých konstrukčních vrstev. Na řadě činností se tím snižuje potřeba klasického geodetického vytyčování přímo na stavbě.
„Jsme online prakticky v každém stroji. Vidíme profilaci výkopu – hrubých terénních úprav, náspů a jednotlivých konstrukčních vrstev, přičemž model dokážeme dostat do stroje během několika minut. Navíc tak umíme počítat kubatury, výšky násypů nebo objemy jednotlivých těles, a díky tomu dokážeme pracovat rychleji,“ objasňuje majitel Stavosilu.
Podrobná a přesná data podle společnosti přinášejí úspory také při nakládání s materiálem. Firma dokáže předem přesněji určit, kolik materiálu bude na konkrétní části stavby potřeba, a omezit jeho opakované přesouvání. Kromě toho digitální technologie přispívají k větší bezpečnosti při práci v místech s podzemními sítěmi, jelikož strojník díky nim přesněji vidí, kde se nachází například vedení plynu nebo elektřiny.
Obrat rychle roste
Autonomní válec je aktuálně nasazen na více než osmikilometrovém úseku silnice první třídy I/16 ve zmíněném úseku Mladá Boleslav – Martinovice, jehož realizace potrvá dle nynějších plánů dva roky. Zakázka je součástí expanze Stavosilu do středních Čech, kde společnost v letošním roce rozjela samostatnou divizi. „Rozhodl jsem se, že nebudeme stahovat stroje z jiných regionů. Chceme být schopni pokrýt všechny zakázky a současně si ve středních Čechách vybudovat vlastní síť, což se nám daří,“ hlásí Vesecký.
I díky zmíněné expanzi vedení Stavosilu doufá, že letos naváže na úspěchy z loňska. V roce 2025 firma dokončila všechny rozpracované zakázky v požadovaných termínech a meziročně zvýšila svůj obrat o přibližně 85 milionů korun. Letos by se pak měl vyšplhat na zhruba půlmiliardovou úroveň.
„Stavebnictví se technologicky velmi rychle posouvá. Pro nás není cílem mít technologie jen proto, že jsou nové. Musí nám přinést vyšší přesnost, rychlejší práci a lepší kontrolu nad stavbou. Autonomní stroje jsou dalším krokem. Teď si chceme v reálném provozu ověřit, nakolik dokážou zvýšit efektivitu a zároveň pomoci v situaci, kdy stavebnictví dlouhodobě bojuje s nedostatkem lidí,“ uzavírá Vesecký.