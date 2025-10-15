Česká Sazka mizí v propadlišti dějin. Komárek spojuje Allwyn a OPAP a vytváří loterijního giganta za téměř 400 miliard korun

Evropská loterijní skupina Allwyn International a řecká herní firma OPAP se spojí prostřednictvím výměny akcií, která ohodnocuje nově vzniklou společnost na 16 miliard eur (téměř 400 miliard korun). Spojením vznikne druhý největší světový provozovatel loterií, přičemž fúze by měla být dokončena v první polovině roku 2026, po schválení akcionáři a regulátory, jak uvádí Reuters.
Společnost Allwyn, dříve Sazka Group, je mezinárodní loterijní a herní holding ze skupiny KKCG českého miliardáře Karla Komárka. V Česku se Allwyn připravuje mimo jiné i prostřednictvím velké marketingové kampaně na rebranding své tradiční české značky pod jednotné mezinárodní jméno ke konci ledna 2026. Sazka tak po téměř 70 letech projde jednou z největších změn ve své historii.
Na kampani se podílí i nový marketingový ředitel Sazky David Schenk a šéf pro transformaci Martin Novák, který přináší zkušenosti z britského Allwynu. Tam se podílel na propojení Camelot a Allwyn UK, zejména datových systémů a firemní kultury. Jejich hlavním úkolem je nyní úspěšně provést přejmenování Sazky na Allwyn a zajistit, aby zákazníci jasně vnímali, že nová značka přináší nejen jednotné mezinárodní jméno, ale i nové produkty a služby.
Sazka je přitom největší a nejstarší loterijní společnost v Česku, provozuje mimo jiné Sportku, Eurojackpot či Extra Rentu, a její produkty jsou dostupné přes více než 7 600 prodejních míst a online. Skupina Allwyn tak vychází z tradiční české značky, která stála u zrodu mezinárodního holdingu.
Vstup na další burzu?
Allwyn v posledních letech rychle expandoval, přičemž převzal provozovatele loterií v USA i britskou National Lottery. Jeho hlavním vlastníkem je Komárkova skupina KKCG, které patří už nyní 52 procent akcií firmy OPAP. Po spojení se její podíl navýší na 78,5 procenta v nové společnosti, zatímco akcionáři OPAP si ponechají 21,5 procenta.
Firma také zůstane obchodovaná na burze v Aténách. Komárek k tomu dodal, že dohoda vytvoří „největší světovou společnost v oblasti loterijní zábavy, druhou největší kotovanou herní skupinu a jednu z největších firem obchodovaných na aténské burze“.
Aktuální fúze je také podle obou firem krokem směrem ke vstupu na některou z hlavních akciových burz, například v Londýně či New Yorku. O to usiloval Allwyn už dříve – nejprve v Londýně, ale plány tehdy zhatil brexit. Druhý pokus o vstup v New Yorku byl zrušen v roce 2022 kvůli nestabilním tržním podmínkám. Tehdy se očekávalo, že by se akcie obchodovaly při tržní hodnotě kolem 9,3 miliardy dolarů (přibližně 195 miliard korun).
„Máme zkušenosti s oběma trhy. Budeme s nimi jednat a vybereme ten, který bude nejlepší pro investory i společnost. Zatím nemáme preferenci,“ uvádí Komárek. Podle něj přístup k akciovým i dluhovým trhům pomůže Allwynu v další fázi růstu po třinácti letech expanze tažené akvizicemi. Spojení s OPAP má posílit jeho globální značku a přístup k nejmodernějším technologiím a obsahu.
Nové příležitosti
Skupina provozuje loterie mimo jiné v Itálii, Rakousku, Británii a americkém státě Illinois. Podle finanční ředitelky KKCG Katariny Kohlmayerové se Allwyn chce zaměřit i na další země, které hledají soukromé provozovatele loterií. „Díky našim zkušenostem a produktům bychom měli zájem se těchto příležitostí účastnit,“ zmiňuje s tím, že potenciálními trhy mohou být Francie a Island.
V září navíc Allwyn oznámil, že získá většinový podíl v americkém provozovateli fantasy sportů PrizePicks v transakci ohodnocené na 1,6 miliardy dolarů (přibližně 33,7 miliardy korun). Skupina KKCG také v srpnu prodala 4,3% podíl v Allwynu česko-slovenskému fondu J&T Arch Fund, čímž ocenila celou loterijní skupinu na 11,2 miliardy eur (přibližně 273 miliard korun). V roce 2024 Allwyn vykázal upravený zisk EBITDA ve výši 1,5 miliardy eur (36,5 miliardy korun) při tržbách 8,8 miliardy eur (214 miliard korun), což představuje 12procentní meziroční růst.
Podle KKCG má spojení přinést investorům výrazný růstový potenciál – dvouciferné tempo růstu EBITDA v letech 2024 až 2026 a stabilní dividendovou politiku. Nová skupina plánuje každoroční dividendu ve výši nejméně jednoho eura (přibližně 24,35 korun) na akcii a zvažuje i mimořádné výplaty či zpětné odkupy akcií. Společnost plánuje udržet poměr čistého dluhu k EBITDA kolem 2,5, což jí má umožnit další akvizice i flexibilní návratnost pro akcionáře.
Struktura vedení
Po sloučení bude předsedou představenstva Karel Komárek, výkonný tým povede Robert Chvátal jako CEO a Kenneth Morton jako CFO. Zhruba polovina členů představenstva bude nezávislá. Podle analytiků jde o dosud největší expanzi českého kapitálu v evropském zábavním byznysu.
Pro Komárkovu skupinu KKCG, která vznikla původně v oblasti energetiky a plynu, představuje tato transakce potvrzení její dlouhodobé strategie. To znamená měnit tradiční odvětví prostřednictvím technologií, konsolidací a globálního růstu.