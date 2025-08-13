Česká rodinná firma Yoggies dobývá trh zdravých krmiv pro domácí mazlíčky. Bez chemie a s vlastním výzkumem

Češi domácí mazlíčky milují. Alespoň jedno zvíře chovají téměř dvě třetiny domácností, z toho má podle průzkumu Direct pojišťovny 2,2 milionu lidí psa a další půl druhého milionu kočku. V přepočtu na obyvatele tak patříme k evropské špičce.
S rostoucím počtem domácích zvířecích kamarádů se pochopitelně zvyšuje i poptávka po kvalitních krmivech, přičemž trend směřuje k prémiové stravě, recepturám bez chemie a produktům se speciálním zdravotním přínosem. To vše ale pochopitelně něco stojí, a tak lidé ročně za potřeby pro své čtyřnohé přátele dle odhadu společnosti Super zoo utratí 11 až 12 miliard korun. Z nich přitom více než tři čtvrtiny padnou na krmivo – za psa utratí majitelé měsíčně v průměru 700 korun, v případě koček je to zhruba o stovku méně.
Výzkum a patent na jogurt
Současného boomu na trhu s pet food se kromě globálních značek snaží využít i lokální výrobci s vlastní filozofií. A jedním z nich je i tuzemská firma Yoggies, která vsadila na přírodní složení a živé probiotické kultury – a za jejímž vznikem stojí zajímavý příběh s bohužel nepěkným začátkem.
Byla to totiž otrava rodinného psa Roxyho, jež přiměla Jiřího Švihálka změnit profesní směr a vybudovat značku, která dnes patří mezi průkopníky zdravé výživy pro mazlíčky v Česku i za hranicemi. Pomoc tehdy po dlouhém pátrání našel úplnou náhodou v článku o Řekovi, který odešel do USA a začal tam vyrábět řecký jogurt. „Normálně by mě to nenapadlo, ale byla u toho fotografie, na které dával pan Chobani jogurt svým dvěma německým ovčákům. A tak jsem si řekl, že když může jogurt pomáhat se zažíváním a posilováním imunity lidem, proč bych nemohl vymyslet speciální jogurt také pro Roxyho,“ vzpomíná podnikatel.
Začátky nicméně prý jednoduché nebyly. První pokusy spíše spotřebovávaly peníze, než aby přinášely výsledky, a vývoj receptury, která by vyhovovala psímu trávení, trval roky. Když už měl Jiří složení hotové, narážel na problémy se zajištěním surovin. Hlavní výzvou bylo, aby směs zvířeti opravdu pomáhala, včetně účinnosti probiotik, jež musejí projít kyselým prostředím psího žaludku.
Vyvinout složení mlék bez laktózy, které je výživné pro psa i pro jogurtové kultury, byla ovšem jen první část. Tou těžší bylo vytvořit probiotické kmeny, schopné vydržet cestu až do střeva, kde dostatečně podpoří imunitu a zdraví.
„Náš jogurt není jen svačinka, ale skutečně funkční potravina. Pomáhá při onemocněních, jako jsou silné průjmy, nechutenství nebo záněty zažívacího traktu,“ přibližuje Švihálek s tím, že úspěšný vývoj vedl i k registraci patentů. Značka Yoggies se tak etablovala coby inovátor v oblasti pet food a od jogurtů se brzy posunula k dalším produktům, leč stále bez chemie.
Cesta ke kompletnímu portfoliu
Po jogurtech se firma vrhla i na suché krmivo. „Jako první jsme přidali granule lisované za studena. Chtěli jsme, aby i v tomto produktu zůstala probiotika a krmivo bylo šetrné, bez chemie. Výroba nesměla překročit 40 stupňů Celsia, což byla další výzva. Opět to stálo spoustu času a peněz, než se podařilo vyvinout proces výroby,“ popisuje Švihálek a dodává, že ve stejném duchu pokračují i po deseti letech, kdy mají v sortimentu vařenou stravu, syrovou mraženou potravu neboli BARF (Bones And Raw Food), doplňky, pamlsky a mnoho dalšího jak pro psy, tak pro kočky.
Granule se vyrábějí v Německu, protože jinde vhodnou technologii nenašli: „Je to jediná fabrika, nebo spíše manufaktura, kde to naší metodou zvládneme. Navíc suroviny musejí pocházet z kvalitních farmářských chovů a zdrojů, takže sušená masa, bylinky, ovoce a zelenina se sjíždějí do německé výroby hlavně ze střední Evropy. Některé suroviny tam ale putují i z Česka,“
Ostatní produkty vznikají v tuzemsku, konkrétně ve Zlonicích u Slaného, kam se firma po rozšíření kuchyní a skladů letos přestěhovala. Převážnou většinu sortimentu si sami vymýšlejí i vyrábějí. Jogurty Yoggies se pro změnu rodí na biofarmě na Vysočině, přičemž vstupní suroviny pocházejí hlavně z kvalitních českých farem, nikoliv z velkochovů. V některých případech se každopádně importu vyhnout nelze, takže třeba maso z tresky nebo lososa berou z volného chovu v Dánsku.
Do supermarketů ne
I když v Yoggies sázejí na stabilitu a kontrolovaný vývoj, firma to v rychlém růstu nijak nebrání. „Minulý rok byl opět nad rámec našich očekávání díky navýšení obratu o více než 17 procent. To potvrzuje, že stále více zákazníků chce své mazlíčky krmit zdravě,“ tvrdí Švihálek. Export se zatím na tržbách podílí pěti až sedmi procenty, přičemž největšími trhy jsou Slovensko, Belgie, Řecko či Norsko. Značka je nicméně aktivní třeba i ve Slovinsku a Chorvatsku: „Jsme také součástí mezinárodního spolku firem s vysokými standardy. Učíme se navzájem a nesoupeříme za každou cenu.“
Přestože poptávka roste, nabídky velkých řetězců firma odmítá. A důvod? Především kapacitní omezení i ochrana kvality. „Vysoce kvalitní suroviny v potravinářské kvalitě nejsou v neomezeném množství. Dokud sedím na své ředitelské židli, nikdy nedopustím snížení kvality kvůli penězům,“ zdůrazňuje Jiří a s úsměvem dodává, že by si se svým psem klidně misku vyměnil.
Přímý prodej přes e-shop nebo menší partnery umožňuje Yoggies pružně reagovat. Během již zmíněného stěhování se totiž přesvědčili, jak snadno může klesnout kvalita balení, což se celkem pochopitelně projeví ve vnímání značky. A udržet si loajalitu zákazníků, kteří tuto kvalitu automaticky očekávají, je priorita.
Výzkum, který má změnit veterinární praxi
Nutno podotknout, že Yoggies není jen výrobce, značka má i svůj vlastní výzkum a pravidelně testuje stávající i nové produkty. Na vývoj a spolupráci s VŠCHT, laboratořemi a veterinárními odborníky vynakládají její majitelé ročně stovky tisíc, přičemž loni to byly dokonce téměř dva miliony korun. „Tyto investice se snad brzy odrazí v našich novinkách. Pracujeme totiž na vývoji speciálních krmiv pro nemocné psy,“ prozrazuje Švihálek.
Produkty bez chemie jsou podle něj náročnější na vývoj, ale vyplácejí se. Třeba u paštik a omáček trvala výroba bez konzervantů a ztužovadel tři měsíce, zatímco s chemií by byla hotová za tři dny.
A co se budoucnosti týče, plánů má firma podle Švihálka více než dost. Aktuálně je prvořadé dokončení vývoje veterinárních řad krmiv a nových doplňků. Zároveň také chce dále modernizovat a rozšířit výrobu a posílit v segmentu chovatelů koček.
Rodinné podnikání jako výhoda i závazek
Yoggies je od začátku rodinná firma, kromě Jiřího Švihálka v ní působí i jeho manželka a syn. „Jirka je naprosto jiný než já. On potřebuje tabulky, testy, studie, já se rozhoduji rychleji a jen na základě základních faktů. Naštěstí jsme se díky manželce oba naučili svůj přístup ‚krotit‘ a máme nastavenou komunikaci, kdy vše probereme, ale nenecháváme zbytečně ležet,“ vysvětluje.
Takto nastavené procesy firmě s 60 zaměstnanci umožňují, aby byla efektivní v marketingu i výrobě zároveň. Což ve výsledku znamená také kontinuální nárůst zákazníků a tržeb. „Dnes jsme v Česku podle Heuréky jako malá rodinná firma na druhém až třetím místě v online prodeji krmiv, když před námi i za námi jsou na předních šesti pozicích velké značky jako Vafo, Mars nebo Royal Canin,“ uzavírá Švihálek.