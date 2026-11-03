Česká mincovna investuje půl miliardy do nového sídla. Chystá se též na zahraniční zakázky i případnou ražbu eur

S Jabloncem nad Nisou je Česká mincovna spjata od svého vzniku v roce 1993. Po rozpadu federace totiž původní státní mincovna „připadla“ Slovensku, jelikož se nacházela v Kremnici, a nově vzniklá Česká republika potřebovala vlastní výrobní kapacity. Za tímto účelem vznikla na severu země nová výroba mincí a medailí, jež původně fungovala jako výrobní divize tamní společnosti Bižuterie.
Samostatnou společností se stala sedmnáct let poté, přičemž vedle oběžných a pamětních mincí pro českou centrální banku dnes vyrábí také vlastní sběratelské, investiční a dárkové produkty či medaile z drahých kovů. Současně s tím provozuje i síť šesti prodejen, z nichž se jedna nachází dokonce v Dubaji.
Nový areál má představovat významný krok v další etapě tohoto více než třicetiletého příběhu. „Budoucí sídlo pro nás představuje investici do dalšího rozvoje České mincovny i pokračování tradice mincovnictví v českých zemích. Po desetiletích získáme společné zázemí pod jednou střechou,“ uvádí její šéf Michal Voborník s tím, že právě soustředění výroby, kanceláří a dalších činností má usnadnit spolupráci týmů a zefektivnit každodenní provoz.
Příprava projektu, jehož dokončení je plánováno na přelom druhého a třetího čtvrtletí 2028, přinesla i několik neobvyklých úkolů. „Jedním z nich byl například přesun lesních mravenců do nových lokalit a následné ověření, že se jim v novém prostředí daří,“ říká Tereza Horňasová ze společnosti Savills, která zajišťuje development management, projektové a cenové řízení i technický dozor.
Výroba propojená s atriem i expozicí
Nový areál vzniká v Mincovní ulici, která získala svůj název právě v souvislosti s přípravou projektu. Kanceláře a výrobu propojí centrální otevřené atrium, jednotlivé části však budou kvůli specifickým požadavkům provozu oddělené. Kancelářské prostory nabídnou otevřená pracoviště, jednací místnosti, telefonní budky i společnou kuchyňku. Atrium umožní vizuální propojení administrativní a výrobní části, aniž by narušilo jejich jasně definovaný režim.
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Ražba mincí totiž přináší řadu specifických technických požadavků. Stroje potřebují ochranu proti vibracím, speciálně navržené základy a odpovídající napojení na elektřinu i stlačený vzduch. V rámci areálu bude soustředěno také potřebné skladování. Bezpečnostní opatření se navíc promítnou i do dispozičního, technického a provozního uspořádání budovy, v níž se bude pracovat s drahými kovy a českým oběživem. Zároveň návrh počítá s možností rozšíření produkčních kapacit a instalací nových technologií, stejně jako s jejich stěhováním, které musí proběhnout s ohledem na minimalizaci výpadků výroby.
Ve výsledku přitom nepůjde jen o uzavřený průmyslový objekt. Součástí se stane i prodejna a návštěvnické centrum s expozicí věnovanou historii a produkci oběživa a medailí. Společnost tím chce zároveň podpořit turistickou atraktivitu Jablonce nad Nisou, jenž má dlouhou tradici zpracování kovů a výroby předmětů s vysokou řemeslnou i uměleckou hodnotou.
Zelená střecha, fotovoltaika i příprava na euro
Pozornost věnovali projektanti také energetické efektivitě a kvalitě pracovního prostředí. Budova bude mít zelenou střechu, fotovoltaickou elektrárnu a moderní systém stínění fasád. Zeleň se objeví rovněž na venkovních plochách a terasách. Dešťovka se bude zachytávat a využívat k zalévání a dalším potřebám areálu, přebytečná voda se pak bude vsakovat přímo na pozemku, místo aby odtékala do veřejné kanalizace. Energetická náročnost objektu má odpovídat kategorii B a jeho provoz bude řídit moderní systém měření a regulace, který částečně využívá umělou inteligenci.
Nutno podotknout, že nové zázemí buduje společnost s výhledem na několik dalších desetiletí, přičemž ambicí je vytvořit areál, jenž bude schopen reagovat na vývoj tuzemského, evropského i světového mincovnictví. Česká mincovna chce totiž do budoucna posílit svoji pozici na zahraničních trzích, například výrobou oběžných a pamětních mincí pro jiné státy nebo zakázkovými ražbami pro zahraniční partnery. Důležitá proto bude schopnost vyhovět různým technickým a bezpečnostním požadavkům zákazníků.
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Otevřená zůstává také možnost, že se v Jablonci jednou budou razit euromince, pokud se Česko v budoucnu rozhodne společnou evropskou měnu přijmout za vlastní. „Netroufáme si posoudit, kdy nebo zda Česká republika přijme euro. Chceme ale být připraveni na různé scénáře. U takto významné investice dává smysl přemýšlet v horizontu desítek let a zohlednit i požadavky, které by případná budoucí výroba českých eurových mincí přinesla,“ uzavírá Voborník.