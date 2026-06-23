Česká letiště rozšiřují nabídku. Přibývají dálkové lety do Asie či Ameriky i nové spoje do oblíbených dovolenkových destinací

Hlavní letecká brána do Česka, kterou je bezesporu Letiště Václava Havla v pražské Ruzyni, loni otevřela 19 nových destinací, včetně dálkových spojení do Abú Dhabí, Toronta či obnovené linky do Šardžá ve Spojených arabských emirátech. Celkem se v loňském roce z metropole létalo na 194 míst. A letošní letní sezona má být ještě silnější. „Během léta bude v provozu až 200 přímých linek do evropských i vzdálených destinací,“ potvrdil pro Euro.cz mluvčí pražského vzdušného přístavu Jiří Hannich.
Mezi aktuální novinky patří například každodenní spoj společnosti American Airlines do Filadelfie. Na linku dopravce nasazuje Boeing 787–8 Dreamliner s kapacitou 234 cestujících. Podle odhadů by tak toto spojení mohlo během letní sezony využít více než 57 tisíc lidí v obou směrech.
Vedení letiště současně chystá také otevření nové linky společnosti Starlux Airlines do Tchaj-peje, která bude od 1. srpna v provozu třikrát týdně. A podobně významný milník představuje i pravidelný spoj na trase Praha–Hanoj, první v novodobé historii Česka, provozovaný dvakrát týdně dopravcem VietJet Air. „Na rostoucí zájem o vzdálenější destinace reagují i cestovní kanceláře. Fischer a Exim Tours nově vedle Dominikánské republiky a Vietnamu zařazují do nabídky i Kambodžu. Vůbec první přímé letecké spojení z Prahy zajistí rovněž širokotrupý Boeing 787–8 Dreamliner ve spolupráci s TUI Airways,“ dodal Hannich.
Přibyly rovněž sezonní lety Eurowings na Ibizu, do italského Brindisi a portugalského Fara či nová linka společnosti AJet do tureckého Bodrumu. A od října bude též mezi Prahou a Marrákeší dvakrát týdně létat dopravce easyJet.
Regiony sází na dovolenkový provoz
Zatímco Praha posiluje svoji pozici mezinárodního uzlu, regionální letiště se soustředí především na rozvoj charterových spojení a letních destinací. Letiště Brno–Tuřany letos nové pravidelné linky nepřidává, rozšiřuje ale nabídku pro dovolenkové cestování. Novinkou je návrat řecké Kefalonie, kam budou létat Smartwings pro cestovní kanceláře. Celkem tak bude v letní sezóně z jihomoravské metropole dostupných 34 destinací.
Pravidelné spojení nadále zůstává do Londýna (Stansted), Milána (Bergamo) a španělské Málagy. Právě Malaga, kterou Ryanair zavedl na jaře 2025, se rychle osvědčila a už během prvního roku ji využilo téměř 30 tisíc cestujících. Posílení se dočká také právě zmíněné spojení do Milána, které bude nově operováno třikrát týdně místo dosavadních dvou rotací. Jen loni tuto linku využilo více než 20 tisíc pasažérů.
Hlavní část provozu však i nadále tvoří charterové lety do přímořských letovisek, zejména do Řecka, Egypta, Bulharska a Turecka. Oproti loňsku se v nabídce neobjeví Barcelona, Murcia ani pravidelná linka do Říma, což se promítlo do mírně nižšího počtu destinací.
Investice do zázemí i nových tras
Ostravské Letiště Leoše Janáčka Ostrava nabídne letos celkem 26 destinací. Novinkou jsou pravidelné linky do turecké Antalye provozované společností SunExpress Airlines a také chartery do 350 kilometrů vzdáleného Izmiru.
„Kromě oblíbených charterových destinací se létá na pravidelných linkách i nadále do Londýna, Barcelony/Girony, Málagy a do Varšavy, odkud mohou cestující pokračovat do zhruba 90 destinací po celém světě,“ popisuje pro naši redakci mluvčí Kateřina Pustějovská s tím, že letiště zároveň pokračuje ve zvyšování komfortu cestujících. Rekonstrukcí prošla tamní kavárna, kromě toho mohou cestující i nadále využívat nadstandardní služby jako Business salonek či VIP odbavení. Zároveň se rozšířila kapacita parkování a došlo k jeho zlevnění.
Rozšířená nabídka a další růst
Letní sezónu 2026 chtějí využít i menší regionální vzdušné přístavy. Například Jihočeské letiště České Budějovice se bude soustředit na další upevnění své pozice na trhu a přidá několik nových destinací. Od letoška se z jihu Čech bude létat do egyptské Marsa Matrouh, albánské Tirany, bulharské Varny a také na španělskou Mallorku, kterou do nabídky zařadí jak Čedok, tak skupina DER Touristik zahrnující cestovní kanceláře Fischer a Exim Tours. „Vedle novinek zůstávají v provozu také lety do tuniského Monastiru, na řecký Rhodos a Krétu, do turecké Antalye nebo bulharského Burgasu,“ potvrdil pro Euro.cz předseda představenstva Ivan Trhlík.
Růst očekávají též v Pardubicích. Z města pod Kunětickou horou se dosud létalo do šestnácti destinací, letošní letní sezona ale přinese čtyři nové charterové linky: do bulharské Varny, egyptského El Alameinu, na řecký Peloponés a do španělské Almeríe.
Provozovatel východočeského letiště, společnost East Bohemian Airport, zároveň počítá s dalším růstem až na 220 tisíc odbavených cestujících. Pomoci má mimo jiné rozšíření infrastruktury o třetí odbavovací bránu, jak potvrdila již dříve pro naši redakci výkonná ředitelka Mária Luticová.