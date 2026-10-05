Česká ekonomika už bez cizinců fungovat nedokáže. Filipínců bude potřeba víc, říká expert na pracovní migraci Surka

Orienta Czech se náborem pracovní síly ze zahraničí zabývá dlouhodobě. Sám Surka se mu věnuje již zhruba 15 let, přičemž za tu dobu spolu se svými kolegy „lovil“ v celé řadě zemí.
Začínali v Bulharsku a Rumunsku, které následně vstoupily do Evropské unie, takže se pro tamní pracovníky otevřely jiné a atraktivnější cílové země než Česko. Následně se intenzivně zaměřovali na Ukrajinu, ale po začátku války se museli porozhlížet znovu, až došlo právě na Filipíny. Dnes už tam má společnost vlastní kanceláře a také zhruba třicítku lidí, kteří mají celý proces náboru, testování a výběru uchazečů na starosti.
Proč se nyní soustřeďujete právě na Filipínce?
Když se díváme na to, která země dává pro český pracovní trh největší smysl, vycházejí nám právě Filipíny. Jednou z hlavních výhod je angličtina jako tamní oficiální jazyk. Usnadňuje nám komunikaci s úřady i samotnými pracovníky, kteří se anglicky zpravidla domluví i na manuálních pozicích. Výhodou je také kulturní blízkost. Filipíny byly dlouho pod kontrolou Španělska, takže drtivá většina tamních obyvatel jsou křesťané. Mají tedy stejné náboženství a slaví svátky ve stejnou dobu jako my. I díky tomu jsou podle našich zkušeností Filipínci velmi dobře integrovatelní do české společnosti.
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Důležitý je pro nás rovněž fakt, že na Filipínách najdeme profese, které potřebujeme. Nabíráme především pracovníky na manuální pozice, ale s určitou kvalifikací či přidanou hodnotou – typicky třeba svářeče, obráběče kovů nebo řidiče vysokozdvižných vozíků.
Jaký je zájem Filipínců o práci v zahraničí?
Tradice práce v zahraničí je na Filipínách hluboce zakořeněná. Jen pro představu, loni odjelo z Filipín za prací přibližně 2,5 milionu lidí, což odpovídá zhruba celé pracovní síle Slovenska. Filipínci často míří například do zemí Perského zálivu, Jižní Koreje nebo Japonska, ale Evropa je pro ně atraktivní, téměř snovou destinací, takže o práci tady je velký zájem. Ilustruje to třeba fakt, že pro jednu italskou loděnici jsme během pouhých tří dnů vybrali asi 700 svářečů. V evropských podmínkách by přitom bylo velmi obtížné získat tolik lidí i za celý rok.
Kombinace všech zmíněných faktorů podle nás dělá z Filipín prakticky ideální zemi pro nábor pracovníků. Uvědomovaly si to ostatně i předchozí a současná česká vláda, které migraci tamních pracovníků do Česka podporovaly a postupně navyšovaly kvóty pro jejich přijímání v rámci Programu kvalifikovaný zaměstnanec.
Roční kvóta pro Filipínce? Ideálně 15 tisíc
Jak vysoká je nyní kvóta pro pracovníky z Filipín? Odpovídá podle vás poptávce českých firem?
Když jsme začínali, byla kvóta zhruba dva tisíce lidí ročně, později se zvýšila na pět tisíc a dnes už přesahuje deset tisíc. V loňském roce přišlo do České republiky z Filipín přibližně 4 900 lidí, z toho Orienta Czech přivezla asi každého pátého. Letos přitom dorazil stejný počet už během prvních osmi měsíců, takže tempo je výrazně vyšší. Kvóta se navíc rozpočítává po jednotlivých měsících a například v červenci i srpnu už byla zcela vyčerpána, a za září očekáváme stejný scénář.
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Myslíme si tedy, že bude potřeba kvótu dále navýšit. Zájem českých firem stále roste a rozšiřuje se i do nových oborů. Zpočátku šlo především o výrobu a logistiku, později přibylo pohostinství a další služby, dnes se velmi intenzivně bavíme také o zdravotnictví a pečovatelství. Pro příští rok by podle nás bylo ideální mít kvótu kolem 14 až 15 tisíc lidí.
Je obtížné najít na Filipínách přesně ty pracovníky, které české firmy potřebují?
Za dva roky, co máme na Filipínách vlastní firmu, se nám podařilo vybudovat obrovskou komunitu uchazečů. Jen na Facebooku máme 1,3 milionu sledujících, takže dokážeme oslovit opravdu velké množství lidí. Hlavní výzvou tedy není zájemce najít, ale správně mezi nimi vybrat. Potřebujeme hlavně zjistit, zda se konkrétní člověk na danou pozici hodí a splňuje požadavky české firmy.
Popište mi, jak celý náborový proces vlastně probíhá…
Se zájemci si nejprve domluvíme schůzku, kde posoudíme jejich profil a uděláme předběžný pohovor. Nedávno jsme ale uspořádali i takzvanou walk-in kampaň, na kterou mohli lidé přijít bez předchozího objednání. Přestože bylo špatné počasí, dorazilo asi 1 500 lidí a první z nich čekali ve frontě už od dvou ráno. Uchazeče testujeme z matematiky, jazyka, logiky či čtení technických výkresů, a když uspějí, následně už je zveme na výběrové řízení ke konkrétním firmám.
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Pro samotný výběr vhodných pracovníků samozřejmě musíme přesně vědět, koho firma hledá, a schopnosti uchazečů ověřit ještě na Filipínách. U svářečů například testujeme, jak si poradí s konkrétním materiálem, se kterým budou následně pracovat. Ideální je, když se výběru účastní přímo někdo od zaměstnavatele, ať už prostřednictvím videohovoru, nebo osobně na místě. Výsledkem každopádně je, že z lidí, které předvybereme a pozveme na konkrétní výběrové řízení, nakonec uspěje zhruba každý třetí až čtvrtý.
Filipínec může nastoupit už za čtyři měsíce
Když už si firma pracovníka vybere, jak dlouho poté trvá, než může nastoupit?
Po výběrovém řízení následuje poměrně náročná administrativa, do které vstupuje česká i filipínská strana. Na Filipínách musí být totiž každý pracovní projekt schválen, což mimo jiné slouží jako ochrana pracovníků před jejich zneužíváním nebo vykořisťováním. Česká strana má zase další vlastní procesy, takže od poptání pracovníků firmou do jejich nástupu obvykle uplynou přibližně čtyři měsíce.
Jaký je mezi uchazeči z Filipín poměr mužů a žen?
Záleží na typu pozice, ale české firmy nejčastěji hledají pracovníky na místa, která jsou stále dominantně mužská. Mezi svářeči nebo obráběči jsme sice nabrali i několik žen, ale většinu tvořili muži. U žen je navíc někdy problém s ubytováním, protože ze začátku většina pracovníků bydlí na ubytovnách a pro ženy by bylo potřeba zajistit oddělené pokoje. Máme ale i zákazníky, kteří nabírali manželské páry, protože potřebovali jednoho člověka na fyzicky náročnou práci a druhého na pozici vyžadující jemnou motoriku.
Jak si Česko vede z hlediska získávání pracovníků z Filipín v konkurenci dalších zemí?
Například ve srovnání se zeměmi Perského zálivu jsme pro Filipínce velmi atraktivní, a to jak finančně, tak tím, že jsme v Evropě. Řekl bych, že v tomto ohledu úplně nerozlišují, jestli jde o Česko, Slovensko nebo třeba Nizozemsko – všechno je to pro ně Evropa. Rozhoduje ale také dlouhodobá perspektiva, přičemž výhodou Česka je možnost slučování rodin. Pokud je tu pracovník už nějakou dobu a má určitý příjem, může si sem přivést rodinu. To má pro jeho dlouhodobé setrvání zásadní význam.
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Také nám pomáhá fakt, že doba vyřízení celého procesu se výrazně zkrátila. Když jsme začínali, trvalo to zhruba 10 až 12 měsíců, teď je to méně – například Polsko je v tomto ohledu ale stále rychlejší. Výhodou Německa jsou zase vyšší mzdy, jenže tamní firmy často požadují znalost němčiny, zatímco ty české si vystačí s angličtinou. Nemyslím si tedy, že bychom v konkurenci okolních zemí výrazně zaostávali. Když potřebujeme pracovníky zajistit, daří se nám je získat.
Stojí české firmy o to, aby zahraniční pracovníci v Česku zůstávali dlouhodobě?
Ano, určitě. Pro většinu firem je to zásadní, protože investovaly prostředky do jejich náboru, příchodu do Česka i následného zaškolení. Jejich motivací proto samozřejmě je, aby zůstali co nejdéle. Pomáhají tomu třeba různé programy péče o zahraniční pracovníky. Ve firmách, které se jim systematicky věnují, bývá stabilita pracovníků vysoká – dokonce vyšší než u českých zaměstnanců.
Za nedostatkem lidí nejsou jen nízké mzdy
Co jsou podle vás hlavní překážky pro úspěšné najmutí zahraničních pracovníků?
Jedním z problémů je samozřejmě dostupnost ubytování. Další překážkou pak bývá připravenost samotné firmy na práci se zahraničními zaměstnanci a nutnost jejich podpory v běžném životě v Česku. Je například dobré Filipíncům vysvětlit, jak funguje naše výplatní páska nebo zdravotní pojištění. Důležité také je, aby se měli na koho obrátit, když narazí na nějaký problém.
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K jejich spokojenosti ale přispívají i různé společenské akce. Málo se ví, že národním sportem na Filipínách je basketbal, takže například pořádáme basketbalovou ligu mezi firmami. Obecně lze říct, že Filipínci se rádi účastní prakticky jakýchkoliv sportovních i firemních událostí.
Setkáváte se ještě s podniky, které možnost zaměstnávat zahraniční pracovníky vůbec nezvažují?
U větších firem už ne, ty se náborem zahraničních pracovníků zabývají dlouhodobě, protože nezaměstnanost v Česku už roky patří k nejnižším v Evropské unii. Navíc se velmi málo potkává nabídka volných pracovníků s tím, koho firmy skutečně potřebují. Když dnes budete hledat například svářeče, pravděpodobnost, že najdete vhodného a volného člověka, je velmi malá. A není to pouze problém České republiky, ale v podstatě celé západní Evropy – podobné profese chybí také v Německu nebo Švýcarsku. Není tedy možné situaci vysvětlovat pouze nízkými mzdami, jak si někteří lidé myslí.
Může podle vás nedostatek pracovníků zmírnit automatizace, nebo bude poptávka po zahraničních zaměstnancích i přes nové stroje a technologie pokračovat?
Určitě bude pokračovat. Tempo automatizace není zdaleka tak rychlé, aby dokázalo nahradit všechny lidi, kteří na trhu práce chybějí. Navíc to není vhodné pro každý typ výroby. Máme například zákazníky, kteří vyrábějí jen v malých sériích, takže u nich by nastavení automatizace možná trvalo i déle než samotná výroba. Automatizace může v mnoha oborech bezpochyby pomoct, ale není všelék a sama o sobě situaci s nedostatkem pracovníků nevyřeší.
Jaké další faktory podle vás způsobují, že zájem o zahraniční pracovníky v Česku roste?
Pokud má firma zakázky, je pro ni neobsazené pracovní místo výrazně nákladnější než najmutí zahraničního pracovníka. Nemůže totiž přijímat nové zakázky, nebo ještě hůř, není schopná realizovat ty, které už má.
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Ještě bych ale zmínil jednu zásadní věc. Dnes máme v Česku velké množství pracovníků z Ukrajiny, především ve stavebnictví, které je na nich do značné míry závislé. Co se ale stane, až tam válka skončí? Ukrajina bude investovat do stavebních projektů zaměřených na obnovu toho, co bylo v posledních letech zničeno – a někdo to bude muset postavit. Ukrajinská vláda navíc bude mít zájem, aby se do země vrátilo co nejvíce lidí. Dá se proto očekávat, že vzniknou i různé pobídky, které budou lidi motivovat k návratu.
Stavební firmy v Česku i dalších evropských zemích by proto měly přemýšlet nad tím, jak případný odchod ukrajinských pracovníků nahradí. V celé Evropské unii po začátku války přibylo přibližně 6,5 milionu uprchlíků z Ukrajiny. I kdyby se tedy domů vrátilo jen deset procent z nich, pořád půjde o velmi výrazný problém pro celý pracovní trh. A týká se to samozřejmě i Česka. Dnes u nás pracuje téměř milion cizinců, přičemž bez této pracovní síly už by naše ekonomika prostě nebyla schopná normálně fungovat.