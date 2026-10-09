Česká Easy8 vyrostla bez investorů z nuly na 150 milionů. Její founder vidí budoucnost v softwaru pro citlivá data

Když Morávek s podnikáním během studia na vysoké začínal, neřešil, jak za několik let firmu prodat ani od koho získat kapitál na co nejrychlejší expanzi. „Šlo mi hlavně o svobodu a možnost tvořit. Ale měl jsem samozřejmě trochu naivní představu,“ vzpomíná s úsměvem pro Euro.cz.
Fakt, že Easy8 nakonec vyrostla bez externího investora, nebyl žádnou promyšlenou strategií, na kterou by sázel od prvního dne. Ve skutečnosti šlo o jakýsi postupný vývoj, neboť čím hlouběji do zdejšího startupového prostředí pronikal, tím víc si uvědomoval, že vzdání se části vlastního podílu výměnou za kapitál znamená rovněž tlak na rychlý růst, a potažmo i rychlý exit.
Jde to i bez „smart money“
Právě možnost rozhodovat o firmě na základě vlastního přesvědčení považuje její majitel za jednu z největších výhod nezávislého růstu. Jasně, s externím kapitálem mohla Easy8 expandovat rychleji, současně by to však znamenalo i výrazně větší zátěž.
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„V prvních letech se náš obrat zvyšoval až o padesát procent. Jestli bychom zvládli třeba i dvousetprocentní růst, to už si ale nejsem tak jistý – i z psychického hlediska,“ říká Morávek. S investorem by firma mohla získat takzvané smart money, tedy nejen samotný kapitál, nýbrž i obchodní kontakty, know-how, přístup k nové síti lidí nebo pomoc s najímáním zkušeného managementu. „My se část těchto výhod snažíme nahrazovat externími mentory. Mezi lidmi, se kterými své podnikání konzultujeme, jsou například podnikatelka a investorka <a>Dana Bérová nebo <a>byznys kouč Roman Stupka,“ vyjmenovává.
V souladu s firemními hodnotami
Absence investora, na druhé straně, znamená menší tlak na finanční výsledky a tempo vývoje. Majitelé si tak mohou dovolit i rozhodnutí, která nejsou z krátkodobého ekonomického pohledu nejvýhodnější.
Jako příklad Morávek uvádí odchod z Ruska po začátku invaze na Ukrajinu. Easy8 tam měla investované významné prostředky, přesto zákazníkům oznámila, že během půl roku spolupráci utlumí. Tím však seznam zemí, kam svůj software neprodává, nekončí. Nekoupí si ho například ani v Bělorusku, Íránu nebo Severní Koreji. „Můžu se rozhodovat podle svého svědomí. S investory by to nemuselo být vždy tak jednoduché,“ uvědomuje si zakladatel.
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Za důležité považuje i to, jakým tempem se společnost rozšiřuje. Výsledky a expanze by podle něj neměly dostat přednost před hodnotami a firemní kulturou. Při příliš rychlém náboru navíc noví zaměstnanci nemají dost času pochopit, jak daný podnik funguje a na čem si zakládá.
„Během intenzivního škálování můžete mít za chvíli úplně jinou firmu. Jméno zůstane stejné, ale atmosféra už bude odlišná,“ popisuje. Jiný přístup mají v jeho očích zakladatelé, kteří podnik od začátku budují s představou, že ho za několik let prodají. Morávek naopak počítá s tím, že v Easy8 zůstane dlouhodobě.
Nejméně polovina peněz zpět do firmy
Jak již bylo uvedeno, Easy8 dnes zaměstnává přibližně 80 lidí a zaměřuje se výhradně na firemní zákazníky. Její software slouží například pro projektové řízení, zákaznickou podporu nebo automatizaci firemních procesů. Obrat společnosti přesahuje šest milionů eur, tedy asi 150 milionů korun. A více než polovinu vydělaných peněz majitelé obvykle vracejí zpět do společnosti, konkrétní podíl se ale rok od roku liší.
„Říkám tomu sedlácký přístup k financím. Co se týče správy peněz a rezerv, jsem poměrně konzervativní,“ míní Morávek. V technologickém byznysu je podle něj obtížné předvídat, co přijde za tři nebo pět let, proto si Easy8 vedle dalších investic vytváří i rezervy. Nejvíce peněz směřuje do lidí, především do obchodního, marketingového a produktového týmu.
Český trh tvoří zhruba 15 procent obratu. Nejsilnější je německy mluvící region DACH, přičemž samotné Německo se na příjmech firmy podílí necelou třetinou. Zároveň platí, že v zahraničí Easy8 soupeří i s výrazně většími technologickými společnostmi, které mají k dispozici více kapitálu: „Jsme zvyklí bojovat s velkými americkými konkurenty. Nutí nás to přemýšlet o inovacích a hledat lepší řešení. Výhodou nicméně může být i dvacetiletá historie firmy, protože zákazníci při výběru softwaru řeší nejen samotný produkt, ale také jeho dodavatele.“
Citlivá data pod kontrolou
Dlouhodobý přístup se promítá pochopitelně i do produktové strategie. Easy8 už řadu let umožňuje zákazníkům zvolit si, jestli budou její software používat v cloudu, nebo na vlastní infrastruktuře. „Sám si svobody velice vážím – ostatně ji máme také ve firemních hodnotách. Stejnou možnost volby tedy chci dát i zákazníkům,“ zdůrazňuje Morávek.
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Tento přístup je pro dodavatele technicky náročnější, v posledním roce ale podle něj roste zájem organizací, které nechtějí nebo nemohou ukládat citlivá data do veřejného cloudu. Týká se to například zbrojních firem, společností z leteckého a kosmického průmyslu, výrobců čipů, automobilek nebo veřejných institucí.
Easy8 pro tuto oblast používá označení Private WorkOps. Jde o software pro řízení práce a firemních procesů, jenž může fungovat v cloudu, na vlastních serverech zákazníka nebo v prostředí zcela odděleném od internetu. Firmy mohou mezi jednotlivými variantami přecházet a Easy8 nemusí mít k jejich datům vůbec přístup.
„Je to pro nás technicky složitější, ale teď nám to přináší ovoce. Řada novějších softwarových firem podobnou možnost nenabízí právě kvůli náročnějšímu vývoji a následné správě. Nicméně kontrola nad daty nabývá na významu, zejména u společností založených na výzkumu a vývoji. Nejde jen o osobní nebo zákaznické údaje, ale také o informace o připravovaných produktech, technologických postupech či interním know-how,“ říká Morávek a pokračuje: „Co je ostatně v dnešním světě cennějšího než data? Žijeme přece v informační společnosti…“
AI zatím přináší jen malou část tržeb
Podobné otázky kolem dat řeší firmy také u umělé inteligence. Easy8 ji využívá interně i ve svých produktech, na celkových tržbách se ale zatím podílí jen jednotkami procent. Uvnitř firmy pomáhá například při programování, práci s AI agenty nebo automatizaci. U zákazníků je podle Morávka situace složitější. Zájem o technologii roste, současně ale přetrvávají obavy o bezpečnost dat a jejich možné zneužití.
„Z mého pohledu jde o přelomovou technologii a vývoj už nepůjde zpět. Otázka není ano, nebo ne, ale kdy a jak,“ myslí si majitel IT firmy. Za důležité považuje především správné propojení AI s existujícími systémy, automatizací a firemními daty. Nicméně samotná technologie není všemocná. V některých dílčích činnostech už je velmi vyspělá, ačkoliv obecně platí, že se neustále vyvíjí.
Stomilionový obrat jako hlavní měřítko nestačí
Za dvacet let podnikání se změnil také Morávkův pohled na úspěch. Jako student si stanovil metu vybudovat firmu s obratem sto milionů korun. Tu už Easy8 překonala. Ovšem jak záhy zjistil, radost z dosažení této mety byla jen krátkodobá.
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Dnes za mnohem důležitější považuje hodnotu pro zákazníky, spokojené kolegy a postupné zlepšování společnosti. Do způsobu, jakým ji vede, se podle něj promítá také dlouholetá meditace a práce s psychickou odolností. S manželkou navíc založil Nadaci Plné Vědomí, která se věnuje právě psychohygieně a všímavosti. Dále má za sebou také pobyt ve tmě, protože podobné aktivity mu pomáhají získat větší odstup a nenechat se zahltit každodenním provozem.
Jeho ultimátním cílem pak je vybudovat z ryze české Easy8 jedničku v kategorii Private WorkOps. „Vím, že nebudeme větší než některé globální firmy. Ale v této specifické oblasti můžeme být nejlepší,“ uzavírá Morávek.