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Češi platí za Netflix či Spotify méně než Němci. Z výplaty nám ale tyto služby ukrojí větší díl

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Jan Boháč
Dnes
Streamovací platformy
Autor: gguy / Shutterstock.com

Cena měsíčního předplatného streamovacích platforem jako Netflix, Spotify, YouTube Premium nebo Disney+ se v jednotlivých evropských zemích liší i o více než tisíc korun. Lidé ze států s nižšími mzdami samozřejmě obvykle platí méně než jejich bohatší sousedé, při zohlednění průměrných výdělků se ale cenové pořadí výrazně mění. Ve které zemi jsou tedy tyto služby nejlevnější a jak si vlastně vede Česko?

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„Život na předplatné“ se pomalu stává novým standardem. Potvrzuje to i fakt, že alespoň jedno v současnosti aktivně využívá zhruba 82 procent Čechů. Za měsíční poplatek si pouštíme filmy a seriály, posloucháme hudbu, ukládáme fotografie do cloudu, ale třeba také využíváme nejrůznější aplikace pro práci či zábavu. A přestože se jednotlivé částky mohou zdát zanedbatelné, dohromady již dokážou provětrat peněženku celkem významně. Rozhodli jsme se proto zjistit, kolik za digitální platformy platí Češi a kolik obyvatelé dalších evropských zemí.

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Do srovnání jsme zahrnuli služby Netflix Standard, Spotify Premium Individual, YouTube Premium Individual, Disney+ Standard a cloudové úložiště iCloud+ s kapacitou 200 GB. Jde o běžně využívané platformy, jejichž souhrnná měsíční cena se podle serveru Alt-subs ve sledovaných evropských zemích pohybuje v přepočtu od 762 do 1896 korun.

Nejlevněji tento spotřebitelský košík vychází v Rumunsku, kde stojí zhruba 762 korun měsíčně. Následuje Polsko s částkou kolem 901 korun a Maďarsko, kde zákazníci za pět předplatných zaplatí přibližně 912 korun. V Česku vyjde stejný balíček na 1 061 korun, což je v evropském srovnání stále poměrně levné.

Cena předplatného

Autor: Euro.cz

Na opačném konci žebříčku se nachází Dánsko, kde cena předplatných dosahuje téměř devatenácti stovek měsíčně. Výrazně dražší než v Česku jsou zmíněné služby také ve Francii, Německu nebo Norsku, kde se pohybují okolo 1 300 až 1 400 korun.

V Norsku je předplatné nejvýhodnější

Pro lepší porovnání ceny předplatného v jednotlivých zemích je zásadní zohlednit i výši tamních mezd. V tomto případě jsme vycházeli z nejnovějších údajů Eurostatu a Norského statistického úřadu, které zachycují průměrný hrubý výdělek u lidí pracujících na plném úvazku.

V Norsku, jež patří k nejdražším zemím z hlediska nominálních cen, představuje košík streamovacích služeb jen přibližně jedno procento průměrné hrubé měsíční mzdy, což je nejméně ze všech sledovaných zemí. Podobně dobře vychází Německo a Dánsko, kde pětice předplatných zabere zhruba 1,3 procenta výdělku. Vyšší ceny služeb zde tedy vyvažují podstatně vyšší příjmy obyvatel.

Podíl předplatného na mzdě

Autor: Euro.cz

Česko se v inkriminovaném žebříčku řadí mezi dražší země. Předplatná zde stojí přibližně 2,2 procenta průměrné hrubé měsíční mzdy, což je třetí nejvyšší částka ze všech porovnávaných států. V Polsku pak lidé za předplatná zaplatí zhruba 2,1 procenta mzdy, v Itálii dvě procenta, kdežto v Rumunsku je podíl asi 1,8procentní.

Nejhůře vychází Lotyšsko

Nejméně příznivě vychází naše srovnání pro Lotyšsko a Maďarsko. V první jmenované zemi představuje souhrnná cena předplatných přibližně 2,5 procenta průměrné hrubé měsíční mzdy, ve druhé pak o 0,1 procentního bodu méně. V obou případech tak digitální služby ukrajují lidem z průměrného výdělku větší část než v Česku. Lotyšsko je navíc zajímavé i tím, že jeho košík je nominálně dražší než tuzemský, ačkoli jsou tamní průměrné výdělky nižší.

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Za velkými rozdíly v cenách stojí kromě kupní síly také obchodní strategie samotných poskytovatelů nebo intenzita konkurence na jednotlivých trzích. U digitálních služeb navíc nelze očekávat, že budou ceny kopírovat rozdíly v průměrných mzdách, jelikož náklady na provoz streamovacích platforem se mezi zeměmi obvykle tolik neliší.

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Z našeho srovnání tedy jednoznačně vyplývá, že stejný film, hudba nebo seriál stojí Evropany nejen různou částku, ale také různě velký kus jejich výplaty. Ačkoliv v bohatších zemích si lidé za streamování připlatí, jejich peněženky to až tolik nebolí. Oproti tomu v chudších státech může i zdánlivě malý poplatek představovat poměrně citelný zásah do rozpočtu.

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