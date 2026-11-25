Od jeho nástupu do této manažerské funkce uplynou letos v prosinci přesně dva roky. A přestože má k pivu osobně blízko dlouhodobě, svoji profesní dráhu začínal ve skutečnosti v úplně jiném oboru. V roce 2010, tedy po dokončení studia mezinárodního obchodu na Vysoké škole ekonomické v Praze, nastoupil do společnosti British American Tobacco (BAT), kde během dalších čtrnácti let prošel několika různými pozicemi napříč obchodním i marketingovým oddělením, z nichž se postupně vypracoval právě až do širšího vedení firmy. Důležitou zkušeností pro něj v tomto ohledu byla zejména role country manažera v Kosovu.
„Kromě odborných kompetencí jsem zde výrazně rozvinul i své manažerské a vůdčí schopnosti,“ vzpomíná Brzobohatý pro Euro.cz. „Do praxe jsem si tak přenesl schopnost se sám rozhodnout, nebát se podstoupit riziko, když za ním vidím příležitost, a v neposlední řadě ustát nejen tlak, ale i nepodlehnout nejistotě a neznámým situacím,“ přibližuje a současně přiznává, že odchod z tabákového průmyslu pro něj znamenal výraznou změnu.
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„Na BAT ale vzpomínám jen v dobrém. Metaforicky řečeno to byla moje první kariérní láska, která vydržela čtrnáct let – ostatně s mnoha kolegy udržuji kontakt i nadále. Pokud se ale chcete naučit něco nového, vystoupení z komfortní zóny je klíčové, a tím tato změna bezpochyby byla. Velkým lákadlem byla skutečnost, že pivo je zkrátka součástí české kultury,“ vysvětluje manažer.
Obchod s pivem je komplexnější
Ačkoliv pro Brzobohatého osobně byl přechod do jiného oboru obrovskou kariérní změnou, s postupujícím časem zjišťuje, že obě odvětví mají ve skutečnosti řadu rysů společných. Na druhou stranu, obchod s pivem je podle něj přeci jen komplexnější, protože se výrazněji prolíná s gastronomií a nabízí též větší flexibilitu v cenotvorbě. Zatímco ceny cigaret jsou pevně stanovené na kolku, u piva je prostor pro odlišné obchodní přístupy, přičemž rozhodování usnadňuje i širší spektrum dostupných dat. Stejně tak hraje významnou roli síla jednotlivých značek a schopnost oslovit různé skupiny zákazníků.
Dobrou zprávu pro Brzobohatého a jeho současné kolegy je, že Heineken dokáže šíři svého portfolia naplno využít i v praxi. Loni firma v Česku prodala 1,9 milionu hektolitrů piva a stala se druhým největším hráčem na tuzemském trhu. Kromě samotného Heinekenu u nás skupina nabízí rovněž tuzemské značky Starobrno, Krušovice, Březňák, Zlatopramen nebo Hostan a stejně tak i několik zahraničních, jako jsou Zlatý Bažant, Desperados či cider Strongbow. Současně společnost provozuje i vlastní pivovary ve Starém Brně, Krušovicích a Velkém Březně.
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A zatímco v maloobchodě se firmě relativně daří, v případě gastronomie je prostor pro růst mnohem větší. Heineken chce být kromě klasických hospod více na očích na akcích, jako jsou festivaly, sportovní a kulturní eventy a další společenské události: „Právě tento segment proto patří mezi naše hlavní priority. Již letos jsme přistoupili k významným personálním změnám, zefektivnili interní procesy a nastavili jasnou strategii. Tu chceme zachovat i v příštím roce.“
Nealkoholické pivo otevírá nové příležitosti
Ačkoliv český pivní trh jako celek čelí poklesu spotřeby, je potřeba zdůraznit, že některé kategorie naopak rostou. Jde především o nealkoholická piva, cidery či pivní speciály. Heineken se na tento vývoj snaží reagovat hlavně tím, že spotřebiteli nabízí produkty pro různé příležitosti. Vedle tradičních českých piv rozvíjí prémiové a mezinárodní značky, nealko varianty, ochucená piva i speciály. Tento směr je vidět například u nové řady Zlatopramen Soulad 0.0, která kombinuje pivo s ovocem a bylinami a vyznačuje se nižším obsahem cukru.
Nejde přitom o to, že by alkoholické a nealkoholické pivo byly dvě kategorie, které spolu bojují o stejného spotřebitele. „Pokud se budeme bavit právě o nealko pivu, tak je zřejmé, že existují chvíle, kdy pivo klasické historicky nikdy nemohlo být relevantní: ať už jde o sport a aktivní životní styl, pracovní den, řízení nebo třeba oběd. U klasického nápoje zase musíme reagovat na to, kde dnes lidé skutečně tráví svůj volný čas. Vedle tradiční hospody jsou to stále více právě ony festivaly, sportovní a kulturní akce, gastronomie či další společenské události,“ míní obchodní ředitel.
Proměnu podle něj nelze vysvětlovat pouze chováním generace Z. Zákazníci napříč věkovými skupinami stále více vybírají podle konkrétní situace, střídají značky i kategorie nápojů a častěji se zajímají o prémiovější produkty či novinky. Mladší spotřebitelé jsou v tomto ohledu méně fixovaní na jeden brand a kromě piva sáhnou i po limonádě, energetickém nápoji, cideru či míchaném drinku. Což pro výrobce znamená jediné, a sice nabídnout větší možnost volby a produkty relevantní pro různé příležitosti.
Pivovary hledají cestu k mladší generaci
Proměnu návštěvních zvyklostí potvrzuje i lokální průzkum, který si vedení Heinekenu nechalo zpracovat a který má redakce k dispozici. Podle tohoto šetření čtyři z deseti dotázaných uvedli, že do hospod, barů a restaurací nechodí tak často jako před dvěma až třemi lety. Naopak více než 25 procent lidí návštěvy zintenzivnilo a přibližně třetina své návyky nezměnila. Přes polovinu respondentů zároveň považuje gastronomické podniky za důležitá místa pro setkávání s přáteli a známými.
Jak často chodíte do hospody na pivo?
U mladších lidí ve věku od osmnácti do devětadvaceti let se ukazuje odlišný vývoj. Téměř třetina z nich totiž chodí do hospod a dalších podniků častěji než před pár lety, zatímco ve skupině lidí od třiceti do pětačtyřiceti let to byl jen zhruba každý desátý. Podle Brzobohatého navíc mladší zákazníci od restaurací a hospod očekávají více zážitků, akcí a programu – takovou nabídku by uvítala téměř třetina mladých respondentů.
Důležitou roli hraje také ekonomická situace. Podle mezinárodního průzkumu Heinekenu Future of Bars mezi lidmi, kteří začali chodit do gastronomických podniků méně často, téměř každý třetí uvedl jako důvod změnu životního stylu či nedostatek času. Vyšší ceny pak byly hlavním důvodem pro čtvrtinu zákazníků, jež tak kvůli zdražování volí levnější podniky, omezují objednávky a při návštěvě celkově méně utrácejí.
Podniky se bez změn neobejdou
Spoléhat se pouze na tradiční reklamu by s ohledem na výše zmíněné bylo poněkud krátkozraké. A management původně nizozemské společnosti si je toho dobře vědom. Vedle rozvoje vlastního portfolia nápojů proto sází také na globální partnerství jednotlivých značek, například s formulí 1 a fotbalovou Ligou mistrů UEFA. Důležitá je však i spolupráce s gastronomickými podniky, které dokážou zajistit kvalitní pivo a odpovídající servis.
Při rozhodování o nových produktech firma vychází z vlastních prodejních dat, tržních průzkumů a dotazníkových šetření. Novinka podle Brzobohatého musí odpovídat dlouhodobější změně spotřebitelského chování, nikoli jen krátkodobému trendu. Do její přípravy se vedle marketingu a obchodu zapojují také výroba, finance a další oddělení. Stejně tak důležité je načasování, tedy například aby se produkt dostal na trh před letní sezónou.
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A jak bude podle zkušeného manažera vypadat česká pivní kultura za několik let? „Český pivní trh podle mě v příštích letech nejvíce ovlivní pokračující růst nealkoholických variant, větší důraz na kvalitu a pestrost a také na to, že lidé budou stále více vybírat podle konkrétní příležitosti, nikoli jen ze zvyku. Na tyto změny se v Heinekenu připravujeme rozvojem portfolia, ale i větším důrazem na zážitek a podporu gastronomie. A věřím, že klasické české hospody tu budou i za deset let, jen samotné ‚jít na jedno‘ už možná nebude vždy stačit jako důvod k návštěvě,“ uzavírá Brzobohatý.