Češi odmítají platit drahé lístky do kina. Namísto nich si ve velkém pořizují domácí projektory

Letní kino? Raději Netflix a chill. Češi letos dávají přednost domácímu promítání, a to i při sledování sportovních přenosů. A ve velkém, sluší se podotknout, neboť v čím dál větší míře sázejí na domácí projektory a plátna. Jejich prodej podle maloobchodní sítě Datart od loňska narostl o 15 procent.

„Rozložení prodejů v průběhu roku naznačuje, že lidé projektory velmi často využívají ke společnému sledování sportovních přenosů a filmů v domácím letním kině. Výrazný nárůst prodejů jsme zaznamenali v průběhu květnového mistrovství světa v hokeji a podobně jako v předchozích letech také během letních prázdnin,“ popsal Marek Hudec, který v Datartu za tuto kategorii zboží zodpovídá.

Čtrnáctiprocentní nárůst zájmu o projektory při meziročním srovnání uplynulých tří měsíců eviduje rovněž Alza. Na jednom z největších českých e-shopů s elektronikou vedou především přístroje za atraktivní cenu a s operačním systémem. Spotřebitele k jejich pořízení motivuje především snaha v dlouhodobém měřítku ušetřit. A podobné zkušenosti navíc hlásí i další český prodejce spotřební elektroniky – síť Smarty.

„Už nyní na konci srpna evidujeme v rámci produktové kategorie projektorů takový obrat jako za celý loňský rok. U některých značek (například Epson) jsme dokonce na násobcích loňské poptávky,“ potvrdil redakci Euro.cz Miloslav Winter, jenž má v dotčené společnosti na starosti prodej produktů od amerického Applu. Upřesnil každopádně, že největší zájem síť eviduje ze strany „firemních zákazníků, kteří si projektory vybavují kanceláře nebo zasedací místnosti“.





Pravá od Mattela je drahá

Jedním z impulsů, jenž ke stoupající popularitě domácích projekcí přispěl, je růst cen lístků do kina. Za zhlédnutí kultovního filmu Pulp Fiction v Sunset Cinema na Pankráci, tedy v jednom z největších pražských letních kin, návštěvníci zaplatí 290 korun. V regionech jsou sice promítání levnější, například v Teplicích stojí lístek na Kazmův filmový počin 145 korun, ale v multiplexech, kam se lidé po skončení teplého počasí přesunou, panuje podobná cenová hladina napříč celou republikou.

Cena základní vstupenky na projekci populárního filmu Barbie se dnes blíží k hranici 250 korun, což podle Unie filmových distributorů představuje oproti loňsku v celostátním průměru zdražení skoro o stovku. Útrata čtyřčlenné rodiny, která si k filmu zakoupí i občerstvení, se tak v případě jednoho představení vyšplhá vysoko přes jeden tisíc korun.

Dvacítku nejnavštěvovanějších filmů promítaných v tuzemských kinech vidělo od víkendu 24. srpna celkem 3 926 133 diváků. Nejvíce jich zhlédlo právě Onemanshow Kamila Bartoška, druhé místo v žebříčku zaujímá příběh růžové panenky od Mattela v podání Margot Robbie.

DVD odzvonilo

Domácímu sledování filmů dává přednost čím dál více lidí mimo jiné i díky dostupnosti streamovacích platforem. Zlevnění a kombinace předplatného s reklamou, ke které na jaře přistoupil Netflix, přinesla své ovoce. Platforma od dubna celosvětově přilákala 5,9 milionu nových uživatelů, což je o čtyři miliony víc než vedení společnosti očekávalo.

Že je v dnešní době normální za sledování online pořadů platit, si postupně zvykají i konzervativnější diváci. Zatímco v roce 2019 sledovala podle dat Českého statistického úřadu a Eurostatu, na něž se odkazuje ČTK, zpoplatněný obsah na internetu čtyři procenta Čechů, před dvěma lety to bylo už 12 procent a loni dokonce bezmála čtvrtina. Ve věkové skupině do 34 let tyto služby využívají už dva z pěti Čechů. Jinými slovy, streamovací platformy nabízející dostupnost celých řad seriálů naráz a nepřeberné množství vycházejících filmů ve vysokém rozlišení vytlačují vzhledem k vyššímu komfortu z trhu DVD či Blu-Ray, ale zároveň přivádí další zájemce právě do oddělení projektorů.

Svítivost pro byznys i volný čas

Nejpopulárnější jsou v současnosti přenosná promítací zařízení s kompaktní baterií a bezdrátovým připojením. Nicméně ta jsou často limitována výkonem, a tak nemusí být vhodná k použití za letních večerů, kdy se stmívá pozdě.

„Nejdůležitější parametr určující, jak široké bude mít projektor využití, je svítivost. Zařízení s nízkou svítivostí pohybující se v nižších stovkách ANSI lumenů zpravidla potřebují pro optimální kvalitu obrazu úplnou tmu. S rostoucí svítivostí se možnosti využití výrazně rozšiřují, výkonným projektorům nedělá problém provoz v osvětlené místnost ani promítání obrazu s několikametrovou úhlopříčkou na stěnu domu. Je však nutné pamatovat na to, že v souboji s přímým sluncem neobstojí ani nejvýkonnější projektory,“ vysvětlil Hudec s tím, že z celkového počtu prodaných zařízení tvoří projektory určené pro domácí použití čtyři pětiny, zatímco zbytek putuje do zmíněných kanceláří.

Stabilní zájem o byznysové projektory vnímá též prodejce CZC, v případě těch pro domácí užití ale naopak z dlouhodobého i krátkodobého hlediska pociťuje „výrazný“ pokles. Ten je každopádně podle manažera společnosti Petra Bartončíka kompenzován prudkým nárůstem poptávky v kategorii širokoúhlých televizí. „Zákazníci CZC se soustřeďují spíš na televizory, které se v letošním roce dostávají ve velkých úhlopříčkách do akčních nabídek za velmi atraktivní ceny. I z pohledu meziročního porovnání vnímáme růst zájmu o televizory s úhlopříčkou 80 palců a více. U těchto modelů je také nejvíce znát meziroční pokles cen,“ nechal se slyšet.