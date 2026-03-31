Bez vody ani ránu? Filtrační stanice od Lokni vloni využilo rekordních 170 tisíc lidí, nyní Kasův projekt míří do škol a domácností

Český projekt Lokni, který provozuje filtrační stanice pitné vody převážně na univerzitách a nádražích, má za sebou další úspěšný rok. Zhruba 170 tisíc uživatelů stejnojmenné aplikace totiž během loňska provedlo přes 3,5 milionu odběrů, což představuje meziroční nárůst objemu vydané vody asi o 30 procent.
„Rok 2025 byl pro Lokni rokem velkých změn. Zjednodušili jsme tarify, výrazně zlevnili roční předplatné, a především jsme rozšířili naše řešení v různých podobách na spoustu nových míst. Podařilo se nám navíc jako drink partner spolupracovat na několika významných konferencích,“ řekl Petr Kasa, který vloni v projektu zaujal pozici výkonného ředitele a převzal strategické směřování společnosti.
Zmíněné roční předplatné nyní vychází na 365 korun, tedy přibližně jednu korunu denně za až tři litry filtrované vody. Lidé ale mohou stanice využívat i bezplatně, v takovém případě jim účet v mobilní aplikaci Lokni každý den umožní načepovat si půl litru vody. Nebo si ji mohou koupit jednorázově bez aplikace, pouze s pomocí platební karty.
Lokni míří i ke školákům
Na konci loňského roku mělo Lokni v provozu celkem devětadevadesát filtračních stanic, z toho šestnáct ve veřejném prostoru a osmdesát tři na univerzitách napříč Českem. Za celých dvanáct měsíců pak přibylo šest nových zařízení, přičemž mezi ty nejvytíženější dlouhodobě patří stanice na pražské Koleji 17. listopadu a v Univerzitním kampusu Masarykovy univerzity v Brně.
V naději, že svůj „univerzitní“ úspěch zopakuje, se vedení Lokni rozhodlo instalovat jednotlivá filtrační zařízení také do mateřských, základních a středních škol. Firma tím reaguje na dlouhodobá zjištění o horší kvalitě vody ve starších školních budovách a zároveň se snaží budovat ekologické návyky dětí již od útlého věku.
„Zavedení Lokni jednoznačně podpořilo naši snahu vést studenty k udržitelnému a zdravému životnímu stylu. Místo nošení těžkých PET lahví si teď většina žáků přináší svou vlastní opakovaně použitelnou lahev a vodu si jednoduše doplní během dne. Vidíme, že díky tomu klesá spotřeba balené vody i slazených nápojů, což vnímáme jako velký krok kupředu jak pro zdraví studentů, tak pro životní prostředí,“ shrnul Daniel Nam, zástupce ředitele Gymnázia Františka Křižíka a základní školy v Plzni, kde filtrační stanice Lokni funguje už více než rok.
Celkově vloni uživatelé Lokni ušetřili zhruba dvě stě tun plastu, což odpovídá asi osmi milionům PET lahví. S tím souvisí rovněž pět set tun ušetřeného oxidu uhličitého, který by jinak vznikl při výrobě a dopravě těchto lahví. Kromě omezení odpadu je navíc podle Lokni velkou výhodou filtračních stanic i to, že z vody odstraňují nežádoucí chutě a zápach, mikroplasty, rezidua léků, pesticidy a veškeré další nečistoty větší než 0,2 mikronu.
Na Pradědu i doma
Expanze Lokni pokračovala i v uplynulých měsících. Během prosince firma zprovoznila filtrační stanici na samotném vrcholu Jeseníků – tedy uvnitř vysílače na Pradědu, který se nachází v nadmořské výšce 1 491 metrů. V březnu letošního roku pak společnost nainstalovala jubilejní stou filtrační stanici na nádraží v severočeských Lovosicích, jejíž provoz bude zahájen po dokončení rekonstrukce budovy.
Kromě toho Lokni rozvíjí rovněž segment domácích řešení, tedy filtraci pitné vody pro domy, byty, kanceláře i konference. Součástí nabídky firmy jsou nově třeba pokročilé filtry schopné odstranit takzvané „věčné chemikálie“ (PFAS) nebo těžké kovy, přičemž ve vodě naopak zůstávají přirozené minerály.
„Lokni má obrovský potenciál stát se synonymem pro kvalitní řešení pitného režimu. Chceme být jedničkou na poli komplexního řešení filtrace a úpravy pitné vody nejen ve veřejném prostoru, ale i v kancelářích, ve školách, na eventech, v domácím prostředí a dalších segmentech,“ uzavřel šéf Lokni Kasa.