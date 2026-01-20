Češi při práci používají umělou inteligenci v podobné míře jako Američané, ukazuje analýza Microsoftu

Umělá inteligence se stává součástí našeho každodenního života, podobně jako na začátku nového tisíciletí internet. A Češi si ji poměrně rychle osvojují. Jak totiž ukazují data Microsoft AI Diffusion Reportu 2025, nástroje AI aktivně využívá na 27,8 procenta zdejší pracující populace.
Uvedené číslo je srovnatelné s USA (28,3 procenta) a zároveň vyšší než v případě mnoha vyspělých evropských ekonomik. Současně podle zástupců americké společnosti jasně dokládá, že Česko si, co se implementace umělé inteligence do firemních ekosystémů týče, vede ve skutečnosti relativně dobře a daří se mu vyvracet některé chmurné dřívější předpovědi.
Používáte při své práci nástroje umělé inteligence?
„Naše data jasně ukazují, že Česká republika je na AI připravena a drží krok s těmi nejlepšími. Průzkumy Evropské investiční banky potvrzují, že téměř polovina českých firem již aktivně využívá generativní AI, což je výrazně nad průměrem EU. To odráží naši silnou digitální tradici a ochotu adaptovat nové technologie, což je pro budoucí rozvoj AI klíčové,“ prohlásil Michal Stachník, Country Manager Microsoftu pro Českou republiku a Slovensko.
„Výhradně lidská práce“
Na skutečnosti, že lidé budou s nástroji umělé inteligence v rámci své práce přicházet do kontaktu čím dál častěji, se shodli i čeští byznysoví lídři. V komentářích pro Euro.cz vyjádřili přesvědčení, že také letošní rok se ponese v duchu pokračujícího a hlavně překotného vývoje AI, ačkoliv onen všudypřítomný hype, kterému se tato technologie v současnosti těší, možná částečně pomine.
„AI se bude dál posouvat směrem k větší autonomii, a to od nástrojů, které čekají na instrukce, až po systémy, které chápou kontext a umí plánovat,“ nechal se slyšet Filip Mikschik, šéf a zakladatel pracovní platformy StartupJobs. Umělá inteligence se podle něj v nadcházejících měsících stane spolehlivější a samostatnější a zároveň bude schopna převzít a zastávat mnohem komplexnější úkoly.
Něco takového pochopitelně automaticky evokuje otázku, zda se některé pracovní pozice právě v důsledku technologického pokroku nestanou redundantní – ostatně, řada odborníků před tímto negativním jevem varovala opakovaně. Dle Huberta Palána, šéfa Productboardu, tedy jednoho z vůbec prvních českých jednorožců, zůstane, v kontextu letošního roku, „výhradně lidská“ všechna taková práce, jež „vyžaduje formulaci problému, volbu vhodného postupu, stanovení priorit a převzetí odpovědnosti“. Naopak automatizovat podle jeho názoru půjdou opakující se a na datech založené úkoly typu sumarizace dat, jejich analýzy nebo přípravy prvních návrhů.
Bez AI to nepůjde, vědí v JPMorgan
Že v nástrojích umělé inteligence tkví budoucnost byznysu, věří i u jedné z největších amerických bank vůbec. Společnost JPMorgan Chase za vývoj těchto technologií utratila vloni miliardy dolarů, přičemž letos by rozpočet, ze kterého banka investice čerpá, měl být ještě vyšší. Šéf zmíněné bankovní instituce Jamie Dimon, jenž platí za jednoho z nevlivnějších bankéřů na světě, tyto výdaje obhajoval slovy, že ačkoliv se návratnost podobných technologických investic mnohdy měří obtížně, je zřejmé, že díky AI bude moci v budoucnu fungovat mnohem efektivněji než dnes.
„Potřebujeme mít nejlepší technologie na světě. To přitahuje investice, zvyšuje marže a posiluje konkurenceschopnost,“ zdůraznil ředitel JPMorgan, která by podle Business Insideru měla mít v rámci svého letošního technologického rozpočtu alokováno zhruba 27,7 miliardy dolarů (asi 579 miliard korun).