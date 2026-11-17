Nemovitosti v Česku dlouhodobě patří mezi velmi oblíbené investice. Vlastní byt či dům však vyžaduje značný počáteční kapitál, a proto se investoři zajímají i o dostupnější alternativy. Jednou z nich je třeba právě realitní crowdfunding, který umožňuje jednotlivcům společně financovat developerské projekty prostřednictvím online platforem. Lidé tak mohou investovat nižší částky a podílet se na financování výstavby či rekonstrukce nemovitostí, aniž by je museli sami kupovat.
Rostoucí zájem Čechů o tento způsob zhodnocování peněz potvrzují data projektu Investuj spolu, což je společná informační platforma regulovaných crowdfundingových společností s licencí ČNB. Celoroční objem nových investic do realitního crowdfundingu by podle jejích údajů mohl letos, v závislosti na vývoji v samém závěru roku, dosáhnout částky čtyři a půl až pět miliard korun. Šlo by tak de facto o pětinu celkové sumy investované skrze crowdfunding v součtu uplynulých deseti let.
Odborníci připisují tento růst souběhu hned několika faktorům. Jedním z nich je skutečnost, že zatímco dříve developeři využívali crowdfunding především u menších projektů, dnes je stále populárnější i u těch větších. Firmy totiž oceňují jeho rychlost, flexibilitu a možnost přizpůsobit úvěr konkrétní fázi výstavby.
Zajímáte se o crowdfundingové investování?
„Letos je nejvíce vidět, že k nám chodí větší a lépe připravené projekty. Obchodů je podobně jako loni, ale průměrně vzrostly z 11,9 na 14,4 milionu korun. Developeři chtějí rychlé a pružné financování, třeba na dokončení stavby nebo na dobu, než se byty prodají, a tam crowdfunding dává smysl,“ uvádí šéf společnosti Fingood Ondřej Kozel.
Rozvíjí se nové modely
Kromě úvěrového crowdfundingu, kdy investoři půjčují developerům peníze prostřednictvím zajištěného úvěru, se aktuálně rozvíjejí i nové kombinované modely. „Investoři mohou získat třeba majetkový podíl na nemovitostních projektech nebo portfoliích již pronajatých nemovitostí. Nově tedy vedle potenciálního zhodnocení při budoucím prodeji nabízíme také možnost pravidelných příjmů z nájemného. Crowdfunding se tak postupně posouvá od financování jednotlivých developerských úvěrů k širší škále investic do nemovitostí,” říká David Bystrzycki, spoluzakladatel platformy ROIER.
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Typická úroková sazba u aktuálně nabízených realitních projektů se nejčastěji pohybuje mezi 8,5 a 9,5 procenta ročně, přičemž rostoucí nabídka umožňuje investorům lépe rozkládat kapitál mezi různé podnikatelské záměry, developery i lokality. Na druhou stranu, velký zájem o crowdfunding už v některých případech vede k tomu, že se na trhu nachází více peněz připravených k investování než projektů, do kterých je možné tyto finanční prostředky umístit.
„Pro crowdfundingové platformy už není největší výzvou jen získávat nové investory, ale především nacházet dostatek vhodných investičních příležitostí. Růst trhu nesmí být na úkor kvality. Raději investorům nabídneme méně projektů, které projdou důkladným prověřením, než abychom slevovali z našich nároků jen kvůli uspokojení poptávky,“ tvrdí šéf společnosti Investown Alan Pock.
Crowdfunding jako doplněk bankovních úvěrů
Experti očekávají, že v příštím roce budou pokračovat mnohé trendy, jež jsou v odvětví patrné už nyní. Význam crowdfundingu pro developery by se tedy měl i nadále zvyšovat, stejně jako velikost jednotlivých projektů. Ruku v ruce s tím budou investoři čím dál častěji posuzovat nejen ekonomiku projektu a kvalitu zajištění, ale i zkušenosti developera a historii platformy – s dospíváním trhu totiž poroste význam informací o skutečné návratnosti investic, míře selhání úvěrů a také schopnosti platforem řešit problematické projekty.
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„Investoři dnes mají možnost vybírat z široké nabídky projektů, a mohou tak své portfolio efektivně diverzifikovat. Vždy doporučujeme rozdělovat investice mezi více projektů, developerů i lokalit a neinvestovat veškeré prostředky do jednoho. Právě diverzifikace je jedním ze základních principů odpovědného investování a pomáhá dlouhodobě budovat stabilnější investiční portfolio,” popisuje ředitel platformy Okeilo Maroš Bréda.
Kromě toho by mělo v příštím roce docházet ke stále většímu propojení crowdfundingu s tradičním financováním. Davové investování se bude stále častěji uplatňovat jako doplněk bankovních úvěrů, a to zejména při financování jednotlivých etap výstavby, překlenutí období do prodeje nemovitostí nebo refinancování developerských projektů.
Nových bytů bude stále málo
Vývoj realitního crowdfundingu v Česku bude samozřejmě záviset i na tom, jaká bude celková situace na tuzemském nemovitostním trhu. Tu ovlivňuje především dlouhodobý nedostatek bytů způsobený hlavně zdlouhavými povolovacími procesy. Podle odborníků se ale nezdá, že by se na této skutečnosti mělo v dohledné době něco zásadního změnit.
„I v příštím roce bude nových bytů málo. Povolování je pomalé a starší povolené projekty docházejí, takže ceny dolů nepůjdou, jen porostou pomaleji, protože hypotéky blízko šesti procent už lidi brzdí. Zrychlení výstavby sice výhledově může přinést novela stavebního zákona, kterou prezident podepsal v září, její hlavní části ale začnou platit od roku 2027 a 2028, takže se na nabídce nových bytů projeví nejdříve v horizontu několika let,” uzavírá Kozel z Fingoodu.