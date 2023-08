Ceny nájmů pražských kanceláří narazily na strop. Firmy investují do jejich vybavení i udržitelnosti

Pražské kanceláře se pomalu, ale jistě opět zaplňují. Obsazeno je téměř 93 procent z nich, což oproti prvnímu kvartálu letošního roku představuje mírný nárůst. Volného místa je ale stále více, než bývalo standardem, jak vyplývá z analýzy společnosti Colliers zabývající se správou komerčních prostor.

Ta dále poukazuje na fakt, že spolu s postupným návratem zaměstnanců do zasedaček se mění také požadavky firem na vybavenost sídla. Zatímco pracovníci oceňují možnost se družit, manažeři musejí reagovat na standardy udržitelnosti a společenské odpovědnosti. Není proto divu, že jsou některé firmy ochotny platit za každý metr kvalitního zázemí i více než 24 tisíc korun.

Že podniky reagují na měnící se požadavky svých lidí, potvrzuje i Lena Popová, vedoucí oddělení kanceláří a retailu v realitně-poradenské společnosti 108 Agency. „Nejzásadnější změnou je uspořádání samotných kancelářských prostor pro budoucí fungování. Téměř plošně, s výjimkou několika případů, firmy odstupují od konceptu přidělených míst pro každého zaměstnance. Na druhou stranu se navyšuje počet zasedacích místností a komunikativních zón pro společná setkání,“ sdělila redakci Euro.cz. Mezi další trendy podle ní patří rovněž úprava prostorů takovým způsobem, aby byly vhodné pro videohovory, a zároveň i snaha o maximální využití každého volného místa.

„Většina firem má tendenci buď udržovat stávající metry čtvereční nezměněné, nebo mírně redukovat rozlohu kancelářských prostor, a to v rozmezí desetin procent, což představuje zanedbatelné změny ve srovnání s předchozími roky,“ dodává Popová. Změnit by se to mohlo v souvislosti s očekávanou stabilizací stavebního trhu v následujících měsících. Podmínky pro zahájení stavby totiž konečně začínají být příznivější.





Do roku 2025 vznikne 200 tisíc metrů nových prostor

Velikost kancelářského trhu v Praze činila v polovině roku přibližně 3,85 milionu čtverečních metrů. Ve výstavbě přitom bylo dalších 143 600 metrů, z nichž 47 procent bude hotovo v rámci sedmi projektů ještě letos. Do dalšího roku přibude dodatečných bezmála 200 tisíc čtverečních metrů plochy, tím to ale na nějakou dobu skončí. Všechny tyto budoucí kanceláře se totiž nacházejí v již existujících zařízeních, jelikož žádný developer za poslední rok žádnou výstavbu nové administrativní budovy v hlavním městě nezahájil. Z velké části jsou navíc již zamluvené.

Nejvíce stávajících i nových administrativních prostor se nachází na Praze 4, která se podél Vltavy táhne od Vyšehradu k Braníku, následují městské části 5 a 8. „Pokud se podíváme detailněji na jednotlivé čtvrti, zejména centrum a přilehlé lokality skutečně trpí nedostatkem kvalitních prostor, a řada společností tak nemá z čeho vybírat. Proto doporučujeme firmám, které se chtějí přestěhovat do nových moderních a úsporných budov, orientovat se i na nabídku v rámci projektů, jež se teprve plánují. U takových může záhy dojít k zahájení výstavby. Lze tak získat přednostní podmínky i nejlepší místo v projektu,“ říká Pavel Novák ze společnosti Savills. Firma, která má například 100 zaměstnanců a potřebuje přibližně kanceláře o rozloze 1500 metrů čtverečních, by podle něj měla začít hledat nové kanceláře už dva a půl roku předem.

Globální jev

V tradičně administrativních částech metropole, například na zmíněné Praze 4, sídlí i pobočky mezinárodních firem, jako jsou DHL, Microsoft nebo Novartis, které v uplynulých měsících provedly největší transakce na místním kancelářském trhu. Přesné částky, jichž se takzvané renegociace týkaly, nejsou známy. Že by ceny pražských nájmů ohrožovaly investice globálních gigantů na tuzemském trhu, se však podle odborníků není třeba obávat – jejich růst totiž jednak narazil na svůj strop a jednak se navíc jedná o jev, který je k vidění minimálně napříč celou Evropou.

„Průměrné ceny nájemních prostor nejsou nijak extrémní ve srovnání s Polskem nebo Slovenskem. Ceny v Praze jsou takřka srovnatelné s cenami například ve Varšavě. Pro velkou nadnárodní firmu nebude samotný nájem stěžejním argumentem pro relokaci či nevstup na trh, rozhodovat bude velikost a potenciál trhu,“ míní Popová.

Zeleň a videohovory

Špičkové prostory v centru hlavního města bylo na konci června možné pronajmout přibližně za 650 korun za metr čtvereční měsíčně. Kanceláře ve vnitřním městě, které tvoří prstenec kolem centra, jsou k dispozici za nájemné přibližně do 440 korun a prostory ve vnějším městě do 385 korun.

„Když mluvíme o cenové dostupnosti kanceláří, musíme se zmínit také o jejich vybavení. Zrychlený vývoj pracovního prostředí zvýšil poptávku po různých moderních materiálech a pokročilém audiovizuálním vybavení a díky ESG také po revizi provozních postupů firem. To vše dohromady může přinést rozpočet na fit-out nové kanceláře až přes 24 tisíc korun na metr čtvereční,“ vysvětluje Josef Stanko z Colliers.

I kvůli těmto skutečnostem již řada firem objevila potenciál okrajových částí Prahy, ve kterých tak nyní dochází k dynamickému rozvoji. „Sledujeme pohyb firem na trhu směrem ven z centra. Jedním z důvodů je, že v době online schůzek už firmy nemusí mít kanceláře primárně dostupné pro návštěvy. Raději ale volí příjemnější lokality s dostatkem zeleně a služeb, jako jsou restaurace, kavárny, ordinace či sportoviště, při zachování nízkoemisního způsobu dopravy s dominancí cyklodopravy a MHD,“ podotýká projektová manažerka Savills Barbora Jansová s tím, že „vedle vhodného umístění lze atraktivitu nabízených nemovitostí zvýšit důrazem na udržitelnost a zdraví nájemců“.