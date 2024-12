Ceny kakaa se vyšplhaly na nová rekordní maxima. Může za to hlavně neúroda, čokoláda pravděpodobně znovu zdraží

Mít čokoládu jako svoji oblíbenou pochoutku se poslední dobou příliš nevyplácí. A to doslova. Cena této sladkosti, respektive její stěžejní ingredience – tedy kakaa –, neustále roste, přičemž další zdražování je nadohled. Jak totiž uvádí server CNBC, jen týden před Štědrým dnem opět vyšplhala na nová maxima.

Cena takzvaných termínových kontraktů (futures) na kakao s dodávkou v březnu příštího roku se v úterý dostala na částku 11 938 dolarů (téměř 286 tisíc korun) za tunu. To nejenže představuje její nejvyšší úroveň v historii, ale zároveň i meziroční nárůst o přibližně 180 procent. A rozhodně se přitom nezdá, že by se situace měla v nejbližší době zlepšit, ba naopak.

Zase to počasí

Za aktuálním vývojem stojí především dlouhodobě nepříznivé počasí v západní Africe, které vede k neúrodě, což následně omezuje dodávky do celého světa. Globální trh s kakaem ostatně už v letošním roce zaznamenal největší deficit za více než 60 let, což potvrdily i údaje Mezinárodní organizace pro kakao (ICCO). Ta zmíněný nedostatek připsala hlavně neúrodě v Pobřeží slonoviny a Ghaně, které jsou největšími světovými producenty kakaa.





Outstream Placeholder

„Vyhlídky na příští rok sice aktuálně vypadají o něco lépe, stále ale existují velké obavy ohledně vývoje počasí v západní Africe a toho, co by to mohlo znamenat pro produkci kakaa,“ uvedl Warren Patterson, šéf komoditní strategie ING.

Analytici z nizozemské banky vydali varování, že přetrvávající napětí na trzích s kakaem a kávou spolu s nejistým počasím povede k tomu, že jejich ceny pravděpodobně zůstanou volatilní i v průběhu příštího roku. Tyto obavy navíc potvrdil i jejich kolega z Rabobanku a další expert na komodity Carlos Mera: „Kakao je nyní jednou z nejobskurnějších komodit, takže obchodování s ním bych nedoporučoval nikomu, kdo se na trhu dobře neorientuje. Rozhodně je to ale jedna z nejzábavnějších komodit, které se teď můžete věnovat.“

Spotřebitelé jsou na cenu citliví

Odhadnout budoucí ceny čokolády je aktuálně velice obtížné, a to právě s ohledem na nejistý vývoj počasí. Třeba analytici bankovní společnosti J.P. Morgan jsou každopádně přesvědčeni, že výrobci této oblíbené dobroty přenesou vyšší ceny kakaa na spotřebitele a přistoupí k citelnému zdražení.

„Ceny čokolády se budou muset zvýšit, přičemž očekáváme, že vzrostou zhruba o 10 až 15 procent. Celý trh tedy pravděpodobně čeká inflace, která bude z hlediska jeho nedávné historie do značné míry bezprecedentní,“ řekla analytička Celine Pannutiová.

Jak ale upozornil její kolega Edward Hockin, výrobci čokolády budou muset zdražování dobře zvážit, protože spotřebitelé jsou po uplynulých letech vysoké inflace na jakýkoliv další nárůst cen velmi citliví. Pokud by tedy čokoláda skutečně významně zdražila během krátkého časového období, pravděpodobně by to vedlo k poklesu prodejů.