Cena mědi láme rekordy. Nahoru ji ženou cla, AI i problémy s těžbou

„Měděné“ futures kontrakty obchodované v New Yorku uzavřely minulou středu na rekordních 6,89 dolaru (asi 144 korun) za libru. A nejinak tomu bylo i na druhé straně Atlantiku v Londýně, kde zmíněný kov dosáhl rovněž historických maxim. O den později sice následoval přibližně pětiprocentní pokles, analytici oslovení CNN nicméně upozorňují, že důvody pro udržení vysokých cen přetrvávají.
Na trhu se podle nich nyní potkává několik vlivů: zájem o měď dlouhodobě roste, zatímco těžba čelí problémům. Krátkodobý vývoj zároveň výrazně ovlivňuje nejistota ohledně americké obchodní politiky. V důsledku toho všeho pak inkriminovaný kov zdražil od začátku roku o více než 15 procent. A pokud jde o jeho bilanci za uplynulých 12 měsíců, zde je zdražení dokonce 40procentní.
Spotřeba roste, těžba klesá
Měď má díky vysoké elektrické vodivosti mnoho využití. Její spotřebu už několik let podporuje rozvoj elektromobility a elektrifikace, přičemž nově se přidává i budování datových center. Rostoucí výpočetní kapacity potřebné pro rozvoj umělé inteligence navíc vyžadují jak samotné servery, tak rozsáhlou energetickou infrastrukturu.
Samotná těžba mědi letos naopak slábne. Podle předběžných údajů mezivládní organizace International Copper Study Group se globální produkce v prvním pololetí snížila o 1,1 procenta. V Chile, které je největším producentem mědi na světě, byl propad ještě výraznější, konkrétně 6,6procentní. K problémům přispívá mimo jiné nepříznivé počasí a zhoršující se kvalita rudy.
Rejdaři bijí na poplach. Odvětví námořní přepravy čelí strukturálním změnám, které mohou poškodit globální ekonomiku
Na druhou stranu, že by rafinovaná měď na trhu aktuálně chyběla, se také říct nedá. Její produkce se v první polovině roku zvýšila o 2,4 procenta a předběžná bilance ukazovala přebytek přibližně 131 tisíc tun. Obavy se tak týkají především dalšího vývoje – pokud bude těžba za rostoucí spotřebou delší dobu zaostávat, může se současný přebytek postupně vytrácet.
Současný, poměrně znatelný růst ceny podle analytiků souvisí ve velké míře i s americkými cly. Spojené státy už zatížily některé výrobky z mědi vysokými dovozními sazbami a obchodníci sledují, zda se opatření rozšíří také na rafinovaný kov. Nejistota stačila k tomu, aby firmy začaly přesouvat velké objemy zásob do USA ještě před případným zavedením dalších poplatků, čímž se ale zároveň snižuje množství dostupné na ostatních trzích.
„Lidé kov hromadí, protože netuší, jestli Donald Trump cla na měď zavede,“ říká pro CNN komoditní analytik společnosti Marex Edward Meir. Prudké zdražování podle něj navíc přitahuje obchodníky, hedgeové fondy a další spekulanty, kteří se snaží na cenovém pohybu vydělat. To může výkyvy ještě zesilovat a při změně nálady na trhu vést i k rychlejší korekci.
Vyšší náklady pocítí firmy i spotřebitelé
Dopady rekordních cen se mohou postupně přenášet do odvětví, jež měď ve velkém využívají – tedy zejména do stavebnictví, automobilového průmyslu, elektroniky nebo energetiky. Ve Spojených státech byly ceny měděných drátů a kabelů měřené indexem PPI už v červenci meziročně zhruba o 18 procent vyšší.
Nizozemská centrální banka se připravuje na krizové scénáře. Do Londýna přesunula 86 tun zlata
Nakolik se dražší surovina projeví u konečných zákazníků, bude záviset nejen na podílu mědi v konkrétním výrobku, nýbrž také na tom, jak k současné situaci přistoupí sami producenti. Analytici se každopádně shodují v jednom: vysoké ceny jen tak nezmizí. „Jisté je, že dlouhodobé zdražování mědi nadále podporuje omezená nabídka a rostoucí poptávka,“ uzavírá komoditní stratéžka ING Ewa Manthey.