Čekat na uhrazení faktur i tři měsíce, je v autodopravě běžné. Řešením může být faktoring, který ale u nás zůstává opomíjený, říká odborník

Byznys
Anastasiia Zaiachuk
7. 4. 2025
Jaroslav Ton, CEO české společnosti Malcom Finance
Autor: Malcom Finance
  • České firmy se potýkají s dlouhou splatností faktur, často až 90 dní. To jim znesnadňuje realizování investic i každodenní provoz
  • Řešením, jak tyto peníze získat včas, může být takzvaný faktoring. Ten nicméně například v odvětví dopravy a logistiky dle dat společnosti Malcom Finance aktuálně využívá jen šest procent českých speditérů
  • Největšími překážkami pro častější využívaní faktoringu jsou především nedostatečné informace o této službě a také zkreslené představy o tom, kolik reálně stojí

Zatímco na západ od nás je to jev zcela běžný, v Česku jde spíše o výjimku. Řeč je o takzvaném faktoringu, v rámci kterého jeden subjekt odkoupí od subjektu jiného jeho krátkodobé pohledávky, část peněz, jež z nich tomuto subjektu náleží, mu ihned proplatí a zbytek dodá poté, co je sám obdrží od původního dlužníka. Pochopitelně za přirážku v podobě faktoringové provize, která obvykle čítá jednotky procent z výše dané pohledávky.

Data společnosti Malcom Finance, jež se právě na tyto služby specializuje – konkrétně v oblasti autodopravy –, potvrzují, že zdejší speditéři i v dnešní době stále spoléhají spíše na klasické modely financování a faktoring často vidí jako poslední možnost pro firmy v problémech. Zmíněnou možnost aktuálně využívá jen kolem šesti procent z nich, zbytek ji z různých důvodů přehlíží.

„Výhody tohoto finančního nástroje, jako je rychlost či jednoduchost, často výrazně převažují nad náklady. Sazby faktoringu začínají již od 1,99 procenta. I proto se chceme nadále soustředit na edukaci a budování povědomí o tom, proč a pro které firmy je faktoring vhodný,“ říká ředitel Malcom Finance Jaroslav Ton s tím, že právě nedostatek informací, obavy z ceny a předsudky jsou jedněmi z hlavních důvodů, kvůli nimž faktoring v Česku zatím příliš nefrčí.

Nafta a výplaty řidičů nepočkají

Čekat na uhrazení faktur dva až tři měsíce, je v autodopravě naprosto běžné. Mezitím však firma potřebuje nakoupit naftu, vyplatit řidiče, pořídit vozidla a průběžně je servisovat. A tyto výdaje přirozeně nelze odložit až na dobu, kdy dostane své peníze nazpět, upozorňují lidé z Malcom Finance. Že může být faktoring skutečným pomocníkem, dokládají na příkladu společnosti XXV development s.r.o., která inkriminovanou finanční metodu začala využívat začátkem letošního roku.  

„Faktoring nám otevřel nové možnosti a umožnil nám rozšířit naši flotilu o další vozidla. Velice důležité pro nás je také pojištění faktur, které nám faktoringová společnost nabídla. Zbavili jsme se starostí s fakturami, se kterými jsme se v minulosti potýkali,“ přibližuje jednatel firmy Václav Vojíř.

Případ XXV developmentu přitom není zdaleka ojedinělý. Menších dopravců, kteří operují na rychlých tocích zakázek, ale zároveň mají vázanou hotovost, je v českém podnikatelském rybníčku celá řada.

Faktoring i půjčka? Proč ne

Co dalšího z průzkumu Malcom Finance plyne? Tak například skutečnost, že více než polovina oslovených firem vůbec nedokáže odhadnout, kolik by za sjednání faktoringu zaplatily. Mnohé z nich si navíc mylně myslí, že by jim sjednání faktoringu bránilo ve využívání ostatních na trhu běžně dostupných finančních nástrojů. Taková úvah nicméně nemůže být pravdě vzdálenější.  

AIT26

Hlavní výhodou faktoringu je, že umí zlepšit firemní cash flow, umožňuje růst a snižuje rizika spojená s neplatiči, bankovním úvěrům a dalším druhům půjček ale rozhodně konkurovat nemá. Ostatně, jak dokládají data Malcom Finance, okolo 60 procent podniků, které faktoring využívají, tuto službu s dalšími nástroji skutečně kombinuje.

„Věříme, že i v případě českých dopravců nastal čas, aby přehodnotili své vnímání faktoringu a zvážili jeho využití pro svůj růst. Jako nástroj financování dokáže spojit spolehlivost, rychlost a jednoduchost do jediné služby,“ uzavírá Ton s nadějí, že díky srozumitelnější osvětě by se mohl faktoring během několika příštích let i v rámci české logistiky stát jeho běžnou součástí.

