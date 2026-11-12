Čech v USA vybudoval startup s hlasovou AI. Teď ho koupila firma, za kterou stojí jeden z nejbohatších lidí na světě

Vizionář a světoběžník z Kunčiček u Bašky. I tak by šlo s trochou nadsázky popsat pozoruhodnou cestu, respektive byznysovou kariéru dnes 39letého Bystroně. Již v mládí se právě z Podbeskydí vydal coby nadějný student na zkušenou do Spojených států, kde se dále vzdělával na několika prestižních univerzitách, včetně Yaleu.
Poté pracoval pro řadu renomovaných firem, jako jsou Boston Consulting Group či banky Barclays a UBS, a to dokonce ve vzdálených destinacích typu Singapuru a Tokia. Nakonec ale „zakotvil“ opět ve Spojených státech, konkrétně v Seattlu, kde se dal dohromady s Michalem Studničkou a Matúšem Ondreičkou, s nimiž založil zmíněný DeltaGen AI.
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Jejich firma, jak ostatně název sám napovídá, má co dočinění s umělou inteligencí. A vskutku – Bystroň a spol. pomocí této technologie pomáhali velkým společnostem s realizací fúzí a akvizic, díky čemuž byli schopni procesy běžně trvající celé měsíce zkrátit na pouhé týdny. Později se tým zaměřil především na hlasovou AI v reálném čase.
Prodeji předcházela úspěšná spolupráce
Mezi velké klienty hlasové technologie DeltaGenu, jenž mezitím přesídlil do kalifornského San Franciska, patřily společnosti One Identity, Quest Software, Digital.ai a ABM. Dřívějším zákazníkem byla také banka BNP Paribas. A protože tržby společnosti kontinuálně rostly a začaly se počítat v milionech korun, dospěli všichni spoluzakladatelé k rozhodnutí, že nastal správný okamžik firmu exitovat.
Novým stoprocentním vlastníkem jejich startupu, který má odnedávna pobočku také v Praze, se stává právě společnost Worker.ai, do níž investuje zakladatel Veeamu Ratmir Timashev, s jměním 5,4 miliardy dolarů (asi 118 miliard korun) aktuálně 792. nejbohatší muž světa. „Do Workeru přecházíme všichni tři spoluzakladatelé,“ potvrdil Bystroň, toho času pobývající v USA, redakci Euro.cz prostřednictvím LinkedInu. Bystroň nyní ve Workeru působí jako provozní ředitel, Studnička má na starosti produkt a třetí do party Ondreička technický vývoj.
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Jednání o celé transakci trvalo podle jeho slov necelý půlrok: „Ta příležitost vzešla z předchozí spolupráce. John Roberts (současný CEO Workeru) byl naším zákazníkem už ve své předchozí firmě, takže znal nás i náš produkt. Když začal budovat Worker a hledal hlasovou technologii, obrátil se na nás. A spojení dávalo smysl i nám – mohli jsme dál rozvíjet to, co jsme postavili, ale s výrazně silnějším zázemím.“
Právě zmíněná hlasová technologie, kterou v DeltaGenu vyvíjejí, byla jedním z ústředních témat, o něž se americká společnost zajímala. „Spousta rozhodnutí vzniká na poradách nebo při rozhovorech, ale pak se musí ručně přepsat do úkolů a někdo musí hlídat jejich plnění. Právě tohle chceme zjednodušit,“ přiblížil český byznysmen.
„AI vám dnes pomůže velmi rychle postavit něco, co nikdo nechce. To je na tom trochu zrádné,“ přidal se Studnička. „Máte funkční demo, všichni jsou nadšení a snadno získáte pocit, že máte i byznys. Jenže zákazník vám neplatí za to, jak rychle jste něco naprogramovali. Platí vám za vyřešený problém,“ zdůraznil.
Sami si vyberou, čemu se chtějí věnovat
V rámci mnohamilionového dealu se Bystroňovi a spol. podařilo vyjednat to, po čem touží pravděpodobně většina founderů, kteří „mění dres“ (byť jen formálně): relativní svobodu. „S kluky si teď můžeme vybírat, čemu se chceme věnovat. Zároveň jsme obdrželi i slušnou částku v hotovosti plus podíl ve firmě,“ prozradil s tím, že nyní hodlají veškerou pozornost věnovat právě práci pro Timashevovu společnost.
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„Nejdeme tam jen předat technologii a odejít. Chceme vybudovat velkou firmu, a s Ratmirovými zkušenostmi si můžeme troufnout na víc. Mě osobně na tom baví hlavně možnost pomoct malým podnikatelům růst, aniž by jim firma zabrala celý život. A také chceme rozšiřovat náš pražský tým, kde už máme zhruba deset lidí,“ dodal Bystroň na závěr.