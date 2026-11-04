Byt u moře za dvě mega? Tahle balkánská země láká české investory čím dál více

Vlastní apartmán u moře je pro řadu Čechů nejen možností, jak trávit dovolenou v zahraničí, ale i způsobem, jak zhodnotit své úspory. Vedle tradičních destinací, jako jsou Chorvatsko, Španělsko nebo Itálie, se do jejich hledáčku postupně dostává právě i Albánie.
Zájem o tamní nemovitosti potvrzuje nejedna realitní kancelář. Například společnost Albania Estates podle svého zakladatele Dardana Kuqiho eviduje nižší tisíce poptávek ročně. Vážných zájemců, kteří se vydají na prohlídku a řeší koupi konkrétního bytu, jsou pak stovky.
Lidé se naučili Albánii vnímat jinak
Typickým kupujícím je z pohledu Kuqiho člověk mezi čtyřiceti a padesáti lety, často s rodinou, který chce apartmán využívat během dovolené a po zbytek léta pronajímat. Podobnou zkušenost má i Nicol Brunari, realitní a marketingová specialistka společnosti I am ALBANIA.
„Albánie byla dlouho zemí, kolem které panovala řada otázek a předsudků. S rozvojem cestovního ruchu ji však Češi postupně poznávají a osobní zkušenost často mění jejich původní představy,“ vysvětluje pro Euro.cz.
Směrem na jih ceny stoupají
Největší zájem mají čeští kupující o přímořské oblasti Drač (Durrësu) a Golem. Lákají je dlouhé písečné pláže, dobrá dostupnost z letiště v Tiraně a hlavně nižší ceny. Podle Brunari lze například apartmán s jednou ložnicí v novostavbě v Golemu pořídit od 80 tisíc eur, tedy zhruba od dvou milionů korun. „Ceny běžných novostaveb na albánském pobřeží se pohybují mezi 1,3 až 1,7 tisíce eur za metr čtvereční, zatímco v chorvatském Splitu dosahují zhruba čtyř tisíc a v černohorské Budvě či Kotoru 2,7 až pět tisíc eur,“ přidává se Kuqi.
Konkrétnější obrázek přináší report platformy BalkanHome za třetí čtvrtletí 2026. Dle jejího spoluzakladatele Nikodema Kellera činila na začátku října mediánová nabídková cena bytů v Golemu 1 350 eur za čtvereční metr. Ve Vloře už ale dosahovala přes 2,5 tisíce, zatímco v Sarandě a Ksamilu přibližně 1 900 eur.
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Jih země získává na oblibě díky členitějšímu pobřeží, malebným zátokám a prémiovým developerským projektům. Nevýhodou je ale delší cesta z letiště v hlavním městě. Zatímco do Golemu trvá přesun z Tirany několik desítek minut, do jižněji položených letovisek je to otázka hodin.
Samotná kupní cena navíc nemusí odpovídat konečným nákladům. Novostavby se často prodávají bez kuchyňské linky či klimatizace a jejich kompletní zařízení může podle Kuqiho vyjít na dalších 15 až 20 tisíc eur. A protože se zvlášť platí i za parkovací stání, může se celková investice do plně vybaveného apartmánu vyšplhat až k 130 tisícům eur. I to je však o poznání méně než za stejně velký byt v Praze či některém jiném větším městě v Česku.
Nabídka roste, ceny se zatím drží
Přestože albánské nemovitosti v minulých letech výrazně zdražovaly, údaje za třetí čtvrtletí 2026 naznačují určité zklidnění trhu. Podle analýzy BalkanHome se od začátku července do začátku října celostátní medián nabídkových cen snížil o 0,6 procenta na 1 583 eur za metr čtvereční. Počet aktivních inzerátů přitom rostl 8,6procentním tempem na 7 160 nabídek.
Výrazný přírůstek zaznamenal právě Golem, kde se během tří měsíců objevilo na trhu o 39 procent bytů víc, aniž by se změnila mediánová cena. „Developeři uvádějí na trh další etapy, ale nezdražují,“ vysvětluje jednoduše Keller. Prodávající navíc ceny v inzerátech téměř neupravují, z více než 5 500 sledovaných nabídek zlevnilo během čtvrtletí pouhých 0,6 procenta.
Vyplatí se ještě investovat?
Důležitým faktorem pro budoucí vývoj realitního trhu je i přibližování Albánie k Evropské unii. Země už otevřela všech třiatřicet přístupových kapitol a čtyři z nich předběžně uzavřela. Případné členství by mohlo přilákat další investory a podpořit růst cen nemovitostí. Kuqi však před očekáváním rychlého zisku varuje: „Pokud někdo hledá rychlý zisk spojený s tím, že koupí byt ve výstavbě a za dva roky ho prodá, Albánii mu nedoporučím. Jestli ale uvažujete v horizontu pěti až deseti let, je albánské pobřeží jednou z posledních oblastí v jižní Evropě, kde cena ještě neodpovídá kvalitě moře a dostupnosti.”
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Vedle případného zhodnocení je pro kupující zajímavá také možnost krátkodobého pronájmu turistům. Kuqi odhaduje, že dobře umístěný a spravovaný apartmán může přinášet čistý roční výnos kolem čtyř až šesti procent. Sliby výrazně vyšších výnosů bývají založené na nereálných předpokladech, například plné obsazenosti bez započítání provozních nákladů nebo daní.
Podobně to vidí i Brunari. Hlavní lákadlo pro investory nespatřuje ani tak v příjmech z pronájmu jako v nižších pořizovacích cenách a možnosti dalšího zhodnocení nemovitosti. Případný růst její hodnoty ale závisí na řadě faktorů, včetně výběru konkrétní lokality.
Problémy se mohou projevit i roky po koupi
Před koupí nemovitosti v Albánii je podle oslovených realitních kanceláří nutné důkladně prověřit její právní stav. Pozornost si zaslouží zejména stavební povolení, vlastnické vztahy k pozemku a případné závazky. U rozestavěných projektů je potřeba zjistit také finanční zázemí developera a podmínky dokončení stavby. Rizikové mohou být především rozsáhlé projekty financované ze záloh kupujících, jejichž realizace závisí na dalším prodeji bytů.
A zásadní roli hraje i volba realitního zprostředkovatele. Ten by měl být klientům k dispozici i po uzavření kupní smlouvy, protože komplikace mohou nastat až později, například při zápisu do katastru nebo zajišťování pronájmu. „Ptejte se proto rovnou, co pro vás bude zprostředkovatel dělat po podpisu, jestli má v Albánii vlastní lidi a jestli vám je schopen některý projekt také nedoporučit,“ radí na závěr Kuqi.