Výše uvedený názor zastává podle průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění z roku 2024 pětina respondentů. Přibližně stejný podíl lidí pak vnímá životní úroveň obou období jako srovnatelnou, zatímco většina, respektive necelých 60 procent Čechů naopak považuje dnešní životní úroveň za vyšší než před rokem 1989.
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Podle analytika Portu Lukáše Rašky často za zidealizovanými vzpomínkami na život za socialismu stojí spíše emoce než objektivní srovnání. „V posledních letech prošla společnost několika krizemi, výrazným růstem životních nákladů a obdobím nejistoty. Prohloubily se také příjmové rozdíly. V tomto kontextu tedy může období, kdy se svět zdál jednodušší a životní podmínky jednotlivých lidí se tolik nelišily, působit v paměti příznivěji, než jaké to ve skutečnosti bylo,“ uvádí Raška. Nic z toho ale dle jeho názoru nemění na faktu, že v dlouhodobém horizontu si dnes můžeme dovolit více, máme osobní a politickou svobodu a také podstatně širší ekonomické možnosti.
Na vejce vyděláváme 11 minut, dříve takřka hodinu
Že to tehdy opravdu nebylo tak slavné, jak někteří dodnes tvrdí, potvrzují mimo jiné následující přepočty cen vybraného zboží ve vztahu k průměrné čisté mzdě v roce 1989 a současnosti. Z porovnání vyplývá, že ze sledovaných položek dnes lidé potřebují na nákup stejně dlouhou pracovní dobu pouze u chleba. Všechny ostatní položky jsou v poměru k výplatě dostupnější.
Například na deset vajec nyní stačí pracovat jedenáct minut, zatímco v roce 1989 to bylo dvaapadesát. U másla se potřebná doba zkrátila ze dvou hodin a čtyřiceti minut na pouhých čtyřiatřicet minut, zatímco na kilogram vepřového bůčku se dnes vydělává necelou půlhodinu oproti tehdejší takřka hodině a půl.
Ještě výraznější rozdíl je u spotřebního zboží. Na elektrickou chladničku s mrazničkou bylo v roce 1989 potřeba vydělávat přes dva a čtvrt měsíce, dnes na ni stačí necelých šest dnů. Pořízení automobilu Škoda Fabia odpovídá bezmála deseti měsícům práce, zatímco na tehdejší Favorit bylo nutné vydělávat dva a tři čtvrtě roku.
Současně platí, že se proměnila nejen cenová dostupnost, ale i kvalita a parametry výrobků. Klasické chladničky vystřídaly kombinované modely s mrazákem, televizory mají výrazně větší obrazovky a automobily jsou bezpečnější, pohodlnější i úspornější. A zásadní rozdíl je též v možnostech výběru. Zatímco před rokem 1989 byli spotřebitelé odkázáni na omezenou nabídku a některé kvalitnější produkty byly takřka k nesehnání, dnes mohou lidé vybírat u každé položky z desítek, ba i stovek různých značek a variant.
Zajímavé pak je srovnání dovolených. Týden na horách v tříhvězdičkovém hotelu s polopenzí stál v roce 1989 podle ČSÚ 1 040 Kčs, tedy téměř devět dní práce. Podobný pobyt dnes vyjde zhruba na 10 až 17 tisíc korun na osobu, což je pět až devět dní práce, takže tady se toho zas tolik nezměnilo. „Obrovský rozdíl je ale ve výběru a dostupnosti. Hotelů se čtyřmi a pěti hvězdičkami bylo tehdy na území dnešního Česka celkem 38, dnes jich je 934. A hlavně si dnes může kdokoli odjet k moři kamkoli na světě, zatímco dříve cesta na Západ vyžadovala výjezdní doložku a devizový příslib, které dostal málokdo,“ připomíná Raška pro Euro.cz.
Změnilo se i nakládání s penězi
Zásadní změnou prošly také možnosti, jak peníze spravovat a zhodnocovat. Dnešní širokou nabídku finančních produktů by si lidé před listopadem 1989 dokázali představit jen stěží.
Dříve domácnosti využívaly hlavně hotovost, vkladní knížky a státem ovládané banky, dnes dominují bezhotovostní platby, online bankovnictví a mobilní aplikace. Investoři mají přístup k tisícům akciových titulů, dluhopisům, podílovým fondům i ETF, rozvinul se též segment investičního poradenství a správy majetku.
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Životní úroveň nicméně nelze posuzovat jen podle toho, kolik zboží si člověk dokáže koupit za jednu výplatu. Vedle vyšší míry osobní svobody a možnosti cestovat se totiž zásadně změnily také další důležité aspekty každodenního života, včetně kvality zdravotní péče, délky dožití a jiných demografických ukazatelů.
Zatímco v roce 1989 činila podle dat Českého statistického úřadu naděje dožití při narození přibližně 68,1 roku u mužů a 75,5 roku u žen, v roce 2025 to bylo již 77,5, respektive 83,2 roku. Češi tak dnes žijí v průměru o několik let déle, což je další důležitý ukazatel změny životních podmínek za posledních 37 let.
„Výsledek srovnání mě naprosto nepřekvapuje. Jednak byl oněch sedmatřicet let při činu technologický pokrok, jednak se ukazuje stále více příběhů o tom, že ryzí centrální plánování a socialismus vedou k nedostatku, sdílené chudobě a v endefektu k naprostému ekonomickému rozvratu. K tomu nezapomínejme na předměty, které si užíváme, avšak které byly za socialismu zcela nedostupné, jako třeba počítače nebo dobrá hudba. Z ekonomického hlediska je tak výsledek porovnání jednoznačný,“ dodává pro naši redakci hlavní ekonom ING David Havrlant s tím, že nesoulad datového důkazu a pocitového hodnocení lze jistě připsat mimo jiné faktoru mládí, přičemž právě ukazatel uplynuvšího času obrousil hrany mnoha strastí.