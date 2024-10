Bydlení v Česku je stále dražší, zvýšila se už i cena starších bytů. Může za to hlavně velké množství sjednaných hypoték

Ceny českých bytů začaly v posledních měsících opět růst. Vyplývá to z nejnovější analýzy realitního trhu od společnosti Bezrealitky, podle níž ale současná situace zatím není nijak zvlášť dramatická. V mnoha případech totiž byty pouze smazávají předchozí poklesy své ceny nebo její stagnaci, k níž docházelo v předchozích čtvrtletích.

Hlavním důvodem současného nárůstu cen je podle lidí z oboru především větší počet domácností, které mají možnost sjednat si hypoteční úvěr, a zároveň omezená nabídka nemovitostí. „Banky na samotném začátku léta poskytly nejvyšší počet hypoték od března roku 2022. To se již na trhu muselo projevit. Impuls bude pravděpodobně dostatečně silný na to, aby nyní nastartoval pozvolný, avšak již setrvalý růst cen,“ řekl Hendrik Meyer, šéf realitní skupiny European Housing Services, kam patří i společnost Bezrealitky.

Růst cen se každopádně v jednotlivých českých regionech výrazně liší. Třeba ceny bytů v Praze se mezikvartálně zvýšily o zhruba 1,4 procenta, zatímco meziročně vzrostly téměř o devět procent. Průměrná cena starších pražských bytů se tedy aktuálně pohybuje těsně pod hranicí 128 tisíc korun za metr čtvereční, což je mimochodem částka, za niž se prodávala typická novostavba přesně před třemi lety.

Co se týče cen pražských rodinných domů, ty se mezičtvrtletně zvýšily o 2,1 procenta, přičemž jejich meziroční nárůst pak byl takřka 7,3procentní. „Dlouhodobě platí, že pražský trh předznamenává vývoj pro zbytek Česka. Zejména u bytů Praha poměrně stabilně drží aktuální cenové hladiny. Můžeme tedy konstatovat, že obávané ‚utržení cen ze řetězu‘ se Česka zatím netýká. Pražský trh svou stagnací reaguje na reálnou kupní sílu a očekáváme, že to tak zůstane i v následujících kvartálech,“ vysvětlil Meyer.





Domy v Brně jsou mírně levnější

O něco vyšší nárůst než v Praze zaznamenali v sousedním Středočeském kraji. Průměrná cena tamního staršího bytu se zvýšila o zhruba 6,2 procenta mezikvartálně, respektive 9,2 procenta meziročně. Vůbec poprvé tedy těsně překonala milník 80 tisíc korun za metr čtvereční, přičemž k největšímu růstu došlo v obcích poblíž Prahy, které s metropolí spojuje rychlá a kapacitní hromadná doprava. U rodinných domů ceny mezikvartálně vzrostly o pouhých 1,3 procenta, meziroční nárůst je ovšem téměř 12,3procentní.

„Poptávka po bytech i domech ve středních Čechách je dlouhodobě doménou nižší střední třídy, pochopitelně s výjimkou prémiových oblastí. A tady se ukazuje, že ani vyšší počet sjednaných hypoték nevedl k nastartování trhu. Do jisté míry je to překvapení, na druhou stranu je třeba si uvědomit, že díky pomalému růstu cen pražských bytů nevzniká tlak z hlavního města. A ten bývá pro růst cen ve středních Čechách klíčový,“ doplnil Meyer.

Zajímavý vývoj se podle odborníků letos odehrával také v Brně a jeho nejbližším okolí. Po rychlém růstu na začátku roku přišlo stejně rychlé vychladnutí trhu – ovšem jen proto, aby se nyní ceny tamních bytů začaly opět vracet do původní trajektorie. Aktuálně totiž stojí 94 318 korun za metr čtvereční, což oproti předchozímu kvartálu představuje devítiprocentní růst. I přesto je ale nutné zmínit, že v polovině roku 2022 byly brněnské byty výrazně dražší.

Ceny bytů se zvyšují napříč celým Českem. Autor: Bezrealitky

Ještě překvapivější závěry pak analýza přinesla u starších rodinných domů v jihomoravské metropoli a okolí. Jejich ceny totiž po dlouhém období růstu mezičtvrtletně klesly o přibližně 7,3 procenta na 51 555 korun za metr čtvereční, což je zhruba úroveň, na níž se nacházely na jaře roku 2023. Podle odborníků to ovlivnil poměrně umírněný růst cen pozemků, jenž vytváří v kombinaci s novostavbou překvapivou konkurenci pro kvalitní domy před rekonstrukcí v centrech jihomoravských měst a vesnic.

Výrazné zdražení v Ústí nad Labem či Liberci

Co se týče ostatních českých krajských měst, v mnoha z nich byl v uplynulém kvartálu zaznamenán nebývalý růst. O téměř pětinu na zhruba 38,1 tisíce korun za metr čtvereční se ceny bytů zvýšily třeba v Ústí nad Labem, o 18 procent na 64,9 tisíce vyrostly v Liberci, zatímco k 17procentnímu nárůstu došlo v Českých Budějovicích, kde zájemci musejí počítat s částkou dokonce 65,5 tisíce korun.

Za tímto prudkým zdražováním stojí podle expertů na realitní trh hlavně takzvaný trend navrátilců. Nižší prodejní ceny a rostoucí nájmy totiž přilákaly celou řadu pražských či brněnských domácností k nákupu staršího bytu ve svém rodném kraji, který nyní využívají především jako investiční nemovitost. Tento vývoj se týká rovněž Olomouce, kde ale meziročně cena bytů vzrostla o pouhá tři procenta, což je vůbec nejméně v celém Česku.

Jenže zatímco ceny bytů v hanácké metropoli takřka stagnovaly, cena rodinných domů tam naopak meziročně rostla vůbec nejvíce, a to o zhruba 35,2 procenta. K podobně vysokému nárůstu přitom došlo také v Pardubicích, kde se jejich cena meziročně zvýšila o 31,4 procenta. Platí navíc, že v příštích měsících bude zdražování s největší pravděpodobností dále pokračovat – třebaže by nemuselo být tak překotné jako nyní.

„Osobně si myslím, že tempo ze začátku podzimu se se závěrem roku opět zmírní. Navíc je třeba mít na paměti, že trh se nepřestává segmentovat a růst cen je pro jednotlivé druhy nemovitostí i lokality velice rozdílný,“ zmínil Meyer.

Nájemné bude dále růst

Velké změny se v uplynulých měsících odehrály také na zdejším trhu s nájmy. Asi tou nejzásadnější byl fakt, že letos se vůbec poprvé nijak zásadně neprojevila sezonalita poptávky. Počet zájemců o nájemní bydlení zůstal vysoký po celý rok, což se pochopitelně projevilo i na růstu cen, které se v celorepublikovém průměru mezikvartálně zvýšily asi o čtyři procenta na 321 korun za metr čtvereční.

Doslova rekordní poptávka po nájemním bydlení aktuálně panuje v Praze, kde se o jeden byt uchází přibližně 73 zájemců. I kvůli tomu se v metropoli ceny mezičtvrtletně zvýšily zhruba o pět procent na 356 korun za metr nájemní plochy. V Brně na jeden byt aktuálně připadá 35 zájemců, přičemž ceny tam vzrostly o šest procent na 301 korun za metr. Nejlevnější nájemné naopak zůstává v Ústí nad Labem, kde dosahuje pouhých 184 korun.

„Nájemní cenové mapy se kompletně přepisují. Za pět let se v Praze zvýšila cena průměrného pronájmu 65metrového bytu o více než šest tisíc měsíčně, v Brně je to o pět tisíc korun, ve Středočeském kraji pak asi o 4,3 tisíce korun. A z mého pohledu je to jen začátek. Celé Česko se tak mílovými kroky přibližuje k západnímu standardu, kde nájem stále častěji tvoří nadpoloviční většinu ve výdajích domácností,“ uzavřel Martin Ponzer, ředitel Bezrealitky.