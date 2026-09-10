Brněnský brownfield po bývalém Prioru oživí komplex Dornych. Nabídne kanceláře, byty či hotel a počítá i s metrem

Výstavba Dornychu začala v listopadu 2024, přičemž do projektu od té chvíle putovalo už přibližně 1,3 miliardy korun. Po demolici původního objektu, zajištění stavební jámy a rozsáhlých zemních pracích nyní pokračuje výstavba monolitických konstrukcí.
Velikost celého developerského záměru je patrná především pod úrovní terénu, kde se soustředila nejnáročnější část dosavadních prací. Na stavbě se v současnosti podílí zhruba 300 pracovníků.
Nejnáročnější práce probíhaly pod zemí
Samotná demolice bývalého obchodního domu zabrala tři měsíce a k recyklaci během ní zamířilo více než 95 tisíc tun materiálu. Ještě delší byla následná etapa zahrnující zajištění stavební jámy a založení stavby, která trvala 15 měsíců.
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„Rozsah zemních prací byl skutečně mimořádný. Jen samotná stavební jáma má plochu 18 500 metrů čtverečních a dosahuje hloubky 14,5 metru,“ uvedl projektový manažer společnosti GEMO, která zde působí v roli zhotovitele, Michal Družbík. Doplnil, že odvezeno bylo přibližně 247 tisíc metrů krychlových zeminy a většina vytěženého materiálu našla nové využití. Horní navážkové vrstvy prošly recyklací, zatímco ty spodní, jílové, posloužily k výrobě keramických tvárnic.
Celý objekt je založen na 720 pilotách dlouhých 15 až 25 metrů. V dalších fázích výstavby se počítá se zabudováním přibližně 75 tisíc metrů krychlových betonu a 15 500 tun výztuže. Složitost spodní stavby souvisí také s tím, že projekt musí nechat prostor případnému rozvoji dopravy v okolí hlavního nádraží.
Myslí se na budoucnost
Neobvyklé technické řešení vzniká pod budoucím hotelem. Projekt zde počítá s přípravou pro možnou výstavbu metra či jiné podzemní dráhy. Po stranách budoucího kolejového diametru se proto budují hluboké podzemní stěny a mezi spodní a horní stavbou budou vloženy vibroizolace.
Samotná hotelová budova má být nad tubusem vynesena pomocí předpjatých stěnových nosníků bez dalších základových konstrukcí. „Přípravu budoucí stavby metra nebo podzemní dráhy pod projektem Dornych považuji určitě za nejzajímavější část naší realizace,“ popsal Družbík. Konstrukce musí současně počítat s tím, že do hotelového objektu budou zajíždět kamiony se zásobováním.
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Pod zemí bude dále skrytá také část energetického zázemí komplexu. Celkem 78 geotermálních vrtů o hloubce 250 metrů má v budoucnu pomáhat s vytápěním a chlazením budov. Další řešení zahrnují solární panely, retenční nádrže na dešťovou vodu a zelené střechy. Celý projekt je navržen s cílem získat certifikaci LEED Platinum.
Kanceláře doplní byty, hotel i služby
Dornych má zahrnovat 60 tisíc metrů čtverečních kancelářských ploch, 186 nájemních bytů a hotel NYX Brno se 170 pokoji. Šest budov bude propojeno společným třípodlažním podzemím s parkováním, technologickým zázemím a další provozní infrastrukturou. Architektonický návrh připravilo mezinárodní studio MTDI ve spolupráci s brněnským Arch.Designem.
Součástí komplexu bude také klinika EUC a Canadian Medical o rozloze přes šest tisíc metrů čtverečních a centrum flexibilních kanceláří Scott.Weber Workspace s kapacitou pro 600 lidí. A chybět nebudou ani obchody, restaurace a další služby.
Mezi budovami vznikne veřejně přístupná plaza o rozloze 25 tisíc čtverečních metrů, avšak propojení s Vaňkovkou přes lávku zůstane zachováno. Zároveň přibudou nové trasy pro pěší, cyklisty i automobily, jež mají usnadnit pohyb mezi centrem Brna a rozvíjející se jižní částí města, takže projekt zasáhne nejen do podoby samotného brownfieldu, ale i do fungování jeho širšího okolí.