Britové spustili největší pobřežní větrnou elektrárnu na světě. Obří projekt má napájet až šest milionů domácností

Větrné elektrárny mají být podle mnohých odborníků zásadní součástí plánovaného přechodu k čistým zdrojům energie. I proto po celém světě v poslední době vzniká stále více projektů, které se nesoustředí jen na výstavbu těchto zařízení na souši, nýbrž i na mořské hladině. Poblíž britského pobřeží tak minulý týden spustili první část větrného parku s názvem Dogger Bank, jenž se má stát největší takovouto elektrárnou na světě.

„První turbína Dogger Bank se začala otáčet a vyrábět elektřinu v sobotu 7. října ve 20:37. Výkon z této větrné turbíny je nyní přenášen do britské národní sítě prostřednictvím vysokonapěťového stejnosměrného přenosového systému Dogger Bank, což znamená první použití technologie HVDC na britské větrné farmě,“ uvedli podle CNBC představitelé projektu.

Ačkoliv se zatím jedná jen o jedinou turbínu, rozsah celého projektu je mnohem větší. Dogger Bank, která se nachází u pobřeží severovýchodní Anglie v Severním moři, má mít po svém úplném uvedení do provozu celkovou kapacitu 3,6 gigawattu. To by podle odborníků mělo stačit na napájení až šesti milionů domácností. Takový výkon umožní především obří turbíny Haliade-X od společnosti GE Vernova, jež se mohou pochlubit lopatkami o délce 107 metrů.





Názorný příklad, jak reagovat na energetickou krizi

Projekt Dogger Bank je společným podnikem energetických společností SSE Renewables, Equinor a Vårgrønn, které v něm drží podíly ve výši 40, 40 a 20 procent. „Dogger Bank poskytne významnou podporu energetické bezpečnosti Spojeného království, cenovou dostupnost a vedoucí postavení v boji proti změně klimatu. Přesně takto bychom měli reagovat na energetickou krizi,“ uvedl generální ředitel SSE Alistair Phillips-Davies.

S několika projekty větrných elektráren má zkušenosti i norská firma Equinor, která je známá především díky produkci ropy a plynu. „Dogger Bank představuje průmyslové větrné centrum v srdci Severního moře. Kromě toho hraje důležitou roli v ambicích Spojeného království v oblasti větrné energie na moři a podporuje jeho přechod k čisté energetice,“ řekl generální ředitel společnosti Equinor Anders Opedal.

Zprávu o spuštění elektrárny uvítal také britský premiér Rishi Sunak: „Pobřežní větrné elektrárny jsou nesmírně důležité pro výrobu obnovitelné energie, která může pohánět britské domy z britských moří.“

Celý projekt bude hotový za tři roky

Nová pobřežní farma představuje důležitý milník pro další rozvoj těchto zařízení. Spojené království má pro budování podobných projektů ideální podmínky, mezi něž patří třeba vysoká rychlost větru, dlouhé pobřeží a poměrně mělké mořské dno. Dosud největší pobřežní větrnou farmou v britských vodách je Hornsea 2 se 165 turbínami, která se může pochlubit výkonem více než 1,3 gigawattu.

Dogger Bank je zatím ve fázi intenzivní výstavby, jež by měla skončit osazením celkem 277 turbín do roku 2026. Projekt je rozdělený na tři části s názvy A, B, a C, už nyní ale vedení elektrárny přemýšlí, zda by bylo možné vybudovat také čtvrtou fázi Dogger Bank D. Konečné rozhodnutí v této věci zatím nepadlo.