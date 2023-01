Británie zvažuje zavedení digitální libry. Ostrovní země se má stát světovým centrem kryptotrhu

Britská vláda zvažuje zavedení národní kryptoměny neboli ,digitální libry‘. Tamním poslancům to oznámil ekonomický tajemník ministerstva financí Andrew Griffith. „Veřejná konzultace o různých atributech nové digitální měny má být zahájena už v nadcházejících týdnech,“ uvedl jednapadesátiletý Griffit­h podle BBC.

Aktuální plán je součástí dlouhodobého britského závazku, podle kterého se má země stát světovým centrem trhu s kryptoměnami. I z tohoto důvodu vláda premiéra Rishiho Sunaka plánuje různá opatření vedoucí k zavedení režimu pro velkoobchodní používání stablecoinů k platebním účelům. Stablecoiny jsou navrženy tak, aby měly předvídatelnou hodnotu spojenou s tradičními měnami nebo aktivy, jako je třeba zlato.

Britský nápad přitom není tak výjimečný, jak by se na první pohled mohlo zdát. Centrální banky po celém světě totiž vyvíjejí nebo zkoumají digitální měny už několik let. „Je správné snažit se o přijetí potenciálně převratných technologií, zvláště když máme ve Spojeném království velmi silný fintech a finanční sektor,“ nechal se slyšet Griffith.

Na kryptoměny se musí opatrně

Pravidla velkoobchodního používání stablecoinů pro platební účely má ošetřit nový zákon o finančních službách a trzích, o němž se v současnosti v britském parlamentu diskutuje. Podle Griffitha je však nutné k opatřením přistupovat velmi opatrně, protože kryptoměny jsou technologií, která může finanční sektor nakopnout, ale jej také poškodit.

To ostatně dokázal i vývoj na trhu v loňském roce, kdy výrazně klesla hodnota bitcoinu, zkrachovala burza FTX a hackeři ukradli tokeny za miliardy korun. Mnozí lidé se tedy obávají, zda lze nějakou kryptoměnu vůbec považovat za stabilní. Proto se nyní ve Velké Británii chystá také veřejná konzultace o prvním obecném regulačním přístupu země ke krypto aktivům.

Konzultace má britské centrální bance (Bank of England) i tamní vládě pomoci vypracovat komplexní plány ohledně kroků, jež v několika následujících letech povedou k růstu odvětví. Podle Griffitha to však bude dlouhá a náročná cesta. „Přijmout ta správná opatření je důležitější než to, abychom je přijali mezi prvními. Musíme totiž dbát o dobrou finanční pověst Spojeného království,“ podotkl tajemník.

Evropská unie už má regulaci připravenou

Jako první na světě komplexní pravidla pro regulaci kryptotrhů představila Evropská unie. Takzvané nařízení MiCA má získat konečné schválení už v nadcházejících týdnech a začne platit v roce 2024. Britská pravidla by ale mohla být komplexnější a zahrnovat i decentralizované finance, což má vést k větší transparentnosti.

„Chceme správný režim, provozovaný správným způsobem, se správně nastavenou rovnováhou,“ řekl Griffith speciálnímu výboru ministerstva financí. Dle něj má k nastavení vhodných pravidel přispět také uspořádání minimálně šesti větších setkání s významnými kryptofirmami, které díky nim budou moci přijaté kroky alespoň do určité míry ovlivnit.