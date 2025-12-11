„Bojujeme o život.“ Ford a Renault chtějí společně vyrobit elektromobily, které odolají silné konkurenci čínských značek

Automobilový průmysl, který je jedním z nejdůležitějších odvětví v mnoha evropských zemích včetně Česka, trápí v posledních letech poměrně zásadní problémy. Vedle zvyšujícího se tlaku na ekologii a finančně velmi náročného přechodu na elektromobilitu je to bezpochyby i rostoucí konkurence ze strany čínských značek, jež především díky nižší ceně získávají stále větší podíl na trhu s elektrickými vozy.
S alespoň částečným řešením této nepříznivé situace nyní přišly automobilky Ford a Renault. Obě firmy se podle CNN dohodly na uzavření spolupráce, jejímž cílem bude vyvinout malé a levnější elektromobily s logem americké značky na kapotě, avšak určené pro evropský trh. Právě to by mělo zajistit výhru nad rostoucí konkurencí ze strany čínských výrobců typu BYD, Changan nebo Xpeng.
„Víme, že v našem odvětví aktuálně bojujeme o život. Neexistuje přitom lepší příklad než situace, která panuje tady v Evropě,“ uvedl v souvislosti s levnou asijskou konkurencí generální ředitel Fordu Jim Farley.
Dominantní síla pro lehká užitková vozidla
První malý elektromobil, který vznikne v rámci nového partnerství mezi Fordem a Renaultem, by měl opustit továrnu v severní Francii už v roce 2028. Nová auta se mají lišit i tím, že budou menší než jakékoli jiné vozy Fordu určené pro americký trh, takže podle Farleyho zaplní mezeru v aktuální nabídce automobilky.
Kromě osobních aut budou obě firmy spolupracovat i na vývoji dodávek značek Renault a Ford, jež mají být opět určeny pro evropský trh. „Věřím, že společně můžeme v Evropě vytvořit dominantního hráče v oblasti lehkých užitkových vozidel, se kterým budou Číňané jen těžko soupeřit,“ doplnil Farley.
Podle obou výrobců je klíčové, aby vývoj nových vozů začal co nejrychleji, jelikož to může přinést důležitou konkurenční výhodu. „Číňané přijdou brzy, a proto nechceme čekat,“ nechal se slyšet generální ředitel Renaultu Francois Provost.
Fúze se nechystá
Nová spolupráce je pro obě automobilky zásadní, jelikož v poslední době řešily každá řadu více či méně závažných problémů. Třeba podíl Fordu na evropském trhu s osobními automobily se snížil za uplynulých šest let téměř o polovinu na 3,3 procenta (situace k začátku letošního roku). V rámci restrukturalizace navíc společnost propustila některé zaměstnance a uzavřela i svůj závod v německém městě Saarlouis.
Renaultu pak aktuální situaci komplikuje fakt, že je nejmenší mainstreamovou automobilkou v Evropě, která navíc svá vozidla neprodává v Číně ani ve Spojených státech, tedy na dvou největších automobilových trzích na světě. Právě partnerství s Fordem má francouzskému výrobci pomoci snáze naplnit kapacitu továren a zároveň snížit a rozptýlit finanční zátěž spojenou s vývojem nových elektromobilů.
Není to přitom poprvé, co se dvě automobilky rozhodly tímto způsobem spolupracovat. Ford již v Evropě vyrábí dva modely elektromobilů na platformě Volkswagenu, se kterým v současnosti rovněž vyvíjí nové dodávky. Renault pro změnu plánuje vyrábět dva své vozy v Brazílii, a to s využitím platformy čínské automobilky Geely.
Tedy jinými slovy, aktuální dohoda podle vyjádření Farleyho i Provosta rozhodně neznamená, že by se snad oba výrobci chystali ke společné fúzi. Jejím cílem je údajně pouze a jen záměr vzdorovat čím dál více se prosazujícím čínským značkám. „Naší ambicí je ukázat, že v Evropě můžeme vyrábět elektromobily stejně konkurenceschopně jako kdokoli jiný, včetně Číňanů,“ uzavřel šéf Renaultu.