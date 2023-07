Indická telekomunikační firma uvádí na trh mobil za 260 korun. Chce dostat venkovany na internet

Zatímco nejvyspělejší země hodlají do roku 2030 zavést supermoderní 6G sítě, stamiliony Indů z venkova mají k internetu jen velmi omezený přístup. A pokud už do online světa proniknou, většinou využívají jen základní 2G síť. To má podle CNBC změnit firma Reliance Jio patřící pod indický konglomerát Reliance Industries, která právě představila Jio Bharat – mobilní telefon s podporou 4G sítě. Jeho prodejní cena je pouhých 990 indických rupií, což odpovídá zhruba 12 americkým dolarům nebo 260 korunám.

„Díky klasickému designu a snadnému ovládání si na přístroj rychle zvyknou i úplní nováčci. Disponuje pouze základními funkcemi, ale nechybí mu internetová konektivita, která jim umožňuje využívat klíčové služby jako online platby, nástroje pro tvorbu obsahu nebo jeho sdílení. Jen velikost displeje je částečně limitující,“ řekl CNBC senior analytik v Counterpoint Research Varun Mishra.

Společnost Reliance Jio má oproti svým konkurentům lepší pozici, a to hned z několika důvodů. Kromě mobilního zařízení za extrémně nízkou cenu nabízí i výhodné měsíční tarify. Údajně jsou až o 30 procent levnější než u ostatních operátorů na indickém trhu, přitom nabízejí dvojnásobný objem dat.

Cesta z města

Podle Navkendara Singha z International Data Corporation (IDC) jde o promyšlenou taktiku. CNBC řekl, že společnost Jio chce tímto způsobem nalákat co nejvíce uživatelů, aby s nimi podepsali smlouvu. A jakmile k nim přejdou od původních operátorů, bude jednodušší jim nabízet další služby a motivovat je k nákupu smartphonů s pokročilejšími funkcemi.

V mnoha indických městech už firma Jio většinu získala, a tak se snaží prorazit i na venkově. Z dat Macquerie Research například vyplývá, že má největší podíl na trhu v hlavním městě Dillí (34 procent), Bombaji (35 procent) a Kalkatě (42 procent). Porazila zde všechny operátory včetně hlavních hráčů na trhu, kterými jsou Vodafone Idea, Bharti Airtel a BSNL. Naopak v oblastech Kašmíru, Džammú nebo Biháru zatím ztrácí, ale vidí zde obrovskou příležitost.

Zlevňovat? Ani náhodou

Ostatní telekomunikační společnosti výrazné zlevňování aktuálně neplánují. Spíše chtějí podniknout kroky k tomu, aby si klienty udržely i při stávajících cenách. „Plošných slev se zákazníci zřejmě nedočkají, ale mohou se těšit na širší nabídku služeb nebo výhodné balíčky a slevy za věrnost,“ upřesnil Nikhil Batra, ředitel výzkumu v IDC.

Celkově má Indie druhou největší telekomunikační síť na světě. Podle dat IDC čítala k srpnu 2022 1,17 miliardy předplatitelů a čísla mají v příštích letech ještě růst. Zároveň se mění poměr uživatelů ve prospěch právě zaváděného 5G připojení.

Jen za rok 2022 si telefon s podporou 5G zakoupilo 52 milionů Indů, zatímco o rok dříve byl zájem poloviční. Z velké části je to ale podle odborníků dáno širší nabídkou. Výrobci mobilních telefonů v posledních měsících reagují na vyšší poptávku v ostatních zemích, například v Číně nebo Jižní Koreji, a díky tomu částečně transformovali své dodavatelské řetězce. Ty jsou tak schopné dodávat do Indie více zařízení s možností připojení k 5G síti.