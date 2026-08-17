Menu Zavřít

Bohatý svět se obává, že AI vezme lidem práci. Chudším zemím může ale naopak pomoci nastartovat růst a překonat nedostatek odborníků

Ekonomika
Jana Chuchvalcová
Dnes
Call centrum v Indii
Autor: Sebastian Castelier / Shutterstock.com

Umělá inteligence může v příštích letech výrazně proměnit pracovní trh a část lidí připravit o práci. Jenže zatímco v bohatých zemích je proto často vnímána jako hrozba pro zaměstnanost, v rozvojových ekonomikách může být její dopad překvapivě odlišný. Podle Světové banky mohou tyto země více získat a méně ztratit, uvádí její analýza, která se poprvé komplexně zabývá dopady AI na takzvané emerging markets, kde žije 6,8 miliardy lidí.

Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Generativní AI může dle výpočtů zmíněné instituce automatizovat v bohatých státech asi 14 procent pracovních míst, zatímco v rozvojových ekonomikách je to zhruba o dvě třetiny méně. Pro chudší země tak může být umělá inteligence spíše nástrojem ke zvýšení produktivity než hrozbou pro zaměstnanost. Zároveň jim ale může přinést závislost na technologiích Spojených států a Číny, které samy nekontrolují.

Zjištění banky přichází v době, kdy se pozornost kolem AI soustředí hlavně na USA. Tam závod o vývoj nejpokročilejších modelů radikálně mění podobu celého hospodářství, přičemž samotné firmy investují do výstavby datových center, související infrastruktury a velkých jazykových modelů stovky miliard dolarů – což si samozřejmě v řadě rozvojových ekonomik může dovolit jen málokdo.

Svět na hraně recese? MMF varuje, že ani konec války s Íránem nezabrání ropnému šoku a globálnímu ekonomickému propadu
Přečtěte si také:

Svět na hraně recese? MMF varuje, že ani konec války s Íránem nezabrání ropnému šoku a globálnímu ekonomickému propadu

Na druhou stranu, AI pro ně může být významná i bez masivních investic do infrastruktury. I relativně jednoduché nástroje totiž dokážou pomoci překonat jeden z jejich dlouhodobých problémů: nedostatek vysoce kvalifikovaných odborníků. „AI může pomoci tím, že méně zkušeným pracovníkům umožní vykonávat pokročilejší úkoly, což umožní přesunout část práce od nedostatkových specialistů a zvýšit produktivitu stávajících zaměstnanců,“ uvádí hlavní ekonom Světové banky Indermit Gill.

Automatizace ohrozí méně míst

Mnohé rozvojové ekonomiky bývají stále poměrně závislé na zemědělství a malých podnicích, a proto je menší pravděpodobnost, že utrpí rozsáhlé ztráty míst. Naopak tamním pracovníkům AI spíše pomůže, než že by je o zaměstnání připravila, píše deník The Wall Street Journal.

Riziko ale existuje v těch státech, které své hospodářství postavily na outsourcingu podnikových procesů, například na rozsáhlých centrech zákaznické podpory a administrativních službách. „AI by mohla uzavřít slibnou cestu ke středostavovskému zaměstnání a ohrozit práci nejen v call centrech, ale i pozice na základní úrovni v oblasti softwaru, financí a podnikových služeb,“ konstatuje Gill.

Překvapivý ekonomický úspěch, který Ukrajince stojí životy. KLDR zažívá díky prodeji zbraní do Ruska a čínskému zboží nebývalý boom
Přečtěte si také:

Překvapivý ekonomický úspěch, který Ukrajince stojí životy. KLDR zažívá díky prodeji zbraní do Ruska a čínskému zboží nebývalý boom

Na tomto místě se sluší podotknout, že pro využití AI přitom rozvojové země, které se často potýkají s nedostatkem elektřiny, nutně nepotřebují rozsáhlou technologickou infrastrukturu. Dle hlavního ekonoma Světové banky lze v takových podmínkách využívat především jednodušší AI nástroje, jež dokážou řešit důležité problémy, i když je výpočetní výkon omezený, dodávky elektrické energie nespolehlivé a internetové připojení nekvalitní.

Hrozí závislost na USA a Číně

Z krátkodobého pohledu budou z umělé inteligence těžit více vyspělé ekonomiky. Navíc pokud bude její adopce pokračovat současným tempem, mají být přínosy v těchto zemích podle Světové banky zhruba třikrát vyšší než v zemích rozvojových. Rozdíl lze však snížit lepším přístupem k výpočetní kapacitě a kvalitnějším lokálním datovým zdrojům, včetně těch ve zdejších jazycích.

MM_AIvideo

„AI musí být přizpůsobena místnímu kontextu, protože se učí z dat, na nichž je trénována,“ popisuje analýza, podle které je zároveň problémem dominance Spojených států a Číny ve vývoji nejpokročilejších systémů. Ty kontroluje malý počet společností právě z těchto zemí, v důsledku čehož by se rozvojové státy mohly stát závislými na technologiích, jimiž samy nedisponují. 

Budovat kvůli tomu vlastní AI infrastrukturu ale nutné není, domnívá se Gill: „Praktičtějším způsobem, jak snížit závislost na jediné zemi, je nakupovat modely, cloudové služby a další nástroje AI od více dodavatelů z různých států a zajistit, aby mohly vzájemně spolupracovat a bylo možné je vyměňovat, aniž by bylo potřeba celý systém znovu přestavět.“ 

  • Našli jste v článku chybu?

Témata:

Anketa

Jsou podle vás kvóty na podíl žen ve vedení velkých firem dobrým řešením?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Retro kvíz: Poznáte historické traktory podle fotografie? Otestujte své znalosti československých i světových legend
1/12 otázek
Spustit kvíz


Czech Internet Forum: Jak umělá inteligence proměňuje obsah, redakce i marketing
VÍC INFO