Bohatší než celé USA. Jmění každého z předních 31 miliardářů má větší hodnotu, než kolika penězi disponuje americké státní kasa

Hotovost, kterou má k dispozici vláda Spojených států amerických, klesla na nebezpečně nízkou úroveň. Tamní politici se totiž stále neshodli na dlouhodobě diskutovaném navýšení dluhového stropu, což může celou zemi brzy dostat do bankrotu a světovou ekonomiku do závažných potíží. To vše navzdory skutečnosti, že prezident Joe Biden a šéf Sněmovny reprezentantů, tedy dolní komory Kongresu, kterou ovládají republikáni, Kevin McCarthy o víkendu shodu nalezli.

Už nyní má přitom současné dění jeden zvláštní efekt – jmění mnoha světových miliardářů je větší než množství peněz na účtu amerického ministerstva financí, jak upozornil serverCNN. Podle nejnovějších federálních údajů mělo ministerstvo k 25. květnu k dispozici pouze 38,8 miliardy dolarů (asi 856 miliard korun) v hotovosti. To představuje pokles z více než 200 miliard dolarů (zhruba 4,4 bilionu korun) na začátku tohoto měsíce a blíží se úplnému minimu pro splnění splatných federálních závazků ve výši zhruba 30 miliard dolarů.

Z žebříčku Bloomberg Billionaires Index tedy vyplývá, že každý z 31 nejbohatších lidí na světě vlastní majetek ve vyšší hodnotě, než je zmíněných 38,8 miliardy v hotovosti v držení federální vlády. Například módní magnát a předseda představenstva výrobce luxusního zboží LVMH Bernard Arnault má čisté jmění odhadované na 193 miliard dolarů. Bohatství majitele Tesly či Twitteru Elona Muska má pak hodnotu 185 miliard a zakladatel Amazonu Jeff Bezos vlastní majetek za 144 miliard dolarů.

Dlouho jim to nevydrží

Na seznamu 31 miliardářů, jejichž jmění přesahuje aktuální hotovost strýčka Sama, je také známý investor Warren Buffett, zakladatel počítačové společnosti Dell Michael Dell, spoluzakladatel Facebooku Mark Zuckerberg, francouzský miliardář Francois Pinault nebo třeba předseda představenstva firmy Chanel Alain Wertheimer.

Nedá se ale očekávat, že miliardářům jejich triumf nad americkou pokladnou vydrží delší dobu. Demokraté i republikáni totiž v posledních dnech intenzivně jednají, takže se dá předpokládat, že změna dluhového stropu, jehož limit aktuálně činí 31,4 bilionu dolarů, bude brzo schválena. Tím spíš když Biden s McCarthym již k první vzájemné dohodě, která je pro navýšení nezbytná, dospěli.

Bankrot by ohrozil světovou ekonomiku

Pokud americký Kongres teoreticky dluhový strop do 5. června nezvýšil, nebude mít tamní vláda podle vyjádření ministryně financí Janet Yellenové dostatek finančních prostředků na úplné a včasné zaplacení všech národních závazků. Spojeným státům americkým tedy de facto stále hrozí platební neschopnost, jež by měla potenciálně velmi závažné důsledky.

„Bankrot by mohl vyvolat výrazné turbulence na finančních trzích. To by mělo za následek ztrátu důvěry investorů v americkou ekonomiku a pokles hodnoty dolaru. V důsledku toho by se pak zvýšily úrokové sazby, což by zapříčinilo další nárůst nákladů firem a domácností a zpomalení ekonomického růstu. Tomuto dění jsme aktuálně nejblíže od roku 2011, i tehdy se však nakonec podařilo najít kompromis a zabránit nejhoršímu. Osobně proto věřím, že zdravý rozum zvítězí také nyní,“ řekl redakci Eura analytik z portálu Trhy.cz Martin Kysela.