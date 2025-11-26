Bohatou nadílku pod stromečkem spíše nečekejte. Nové průzkumy odhalují, že Češi letos chtějí o Vánocích více šetřit

Šťastné, veselé a úsporné. I tak by se dalo shrnout, jakým způsobem letos Češi vnímají Vánoce. Vyplývá to ze dvou na sobě nezávislých průzkumů společností Twisto a Skip Pay, podle nichž se většina tuzemských spotřebitelů necítí z ekonomického hlediska dobře, a kvůli tomu chtějí letos u dárků na Vánoce více šetřit.
Třeba data od Skip Pay prozrazují, že české domácnosti jsou v otázce své ekonomické kondice výrazně pesimističtější než loni. Jen 58 procent lidí deklarovalo „chuť utrácet“, což je zhruba o pětinu méně než před rokem. Asi 57 procent Čechů je pak při nakupování pocitově omezováno ekonomickou realitou – loni přitom tento podíl byl o čtyři procentní body menší.
Kolik letos plánujete utratit za vánoční dárky?
„Už na jaře bylo vidět, že spotřebitelská chuť utrácet mírně klesá. Očekávali jsme však, že tomu v druhé půlce roku bude jinak. Nestalo se, a před Vánoci to samozřejmě není pro obchodníky dobrá zpráva. Na druhou stranu bych to neviděl tak černě – index mapuje spíše náladu než reálný ekonomický stav. Pravděpodobně i předvolební kampaň v řadě lidí vyvolala pocit, že se mají hůř, než jak tomu je ve skutečnosti, a bude chvíli trvat, než se přesvědčí o opaku,“ vysvětlil obchodní ředitel Skip Pay David Filippov.
Výsledky jsou překvapivé
Úsporné tendence mnoha lidí potvrzuje rovněž průzkum společnosti Twisto. Podle něj chce letos zhruba 28 procent Čechů nakoupit dárky za méně peněz než loni. Asi polovina plánuje utratit přibližně stejnou sumu jako před rokem a jen 12 procent respondentů hodlá naopak pořídit dražší dárky.
Výsledky obou průzkumů jsou poměrně nečekané. Podle hlavního ekonoma Generali Investments CEE Radomíra Jáče se totiž reálné příjmy českých domácností zvyšují s tím, jak tuzemská ekonomika nabízí kombinaci solidního růstu mezd a nízké inflace.
„Letos v listopadu se spotřebitelská důvěra vyšplhala dokonce na nejvyšší úroveň od prosince 2019, protože roste optimismus domácností ohledně jejich finanční situace pro příštích dvanáct měsíců a stejně tak optimismus ohledně celkové hospodářské situace v následujících dvanácti měsících. Z tohoto pohledu bych tedy spíše usuzoval, že spotřebitelská nálada nebude nějak špatná,“ shrnul pro Euro.cz Jáč.
Vánoce přinášejí i finanční stres
Co se týče konkrétní částky, kterou Češi za vánoční dárky utrácí, ta se samozřejmě výrazně liší. Podle průzkumu Twista chce zhruba 11 procent lidí nakoupit dárky za méně než dva tisíce korun, asi 36 procent respondentů uvádí rozmezí dva až pět tisíc, dalších 35 procent Čechů pořídí dárky za pět až deset tisíc korun a 11 procent za deset až dvacet tisíc. Ještě dražší dárky pak plánují zakoupit asi čtyři procenta lidí.
Na 58 procent Čechů ale zároveň přiznalo, že jsou kvůli vánočním výdajům pod tlakem, přičemž 15 procent spotřebitelů dokonce uvedlo, že je finanční stres trápí hodně. Vůbec největší zátěž pociťují lidé mezi 27 a 35 lety, přičemž situace trápí více ženy než muže.
„Není překvapením, že největší tíhu vánočních příprav nesou ženy. Od plánování dárků přes nákupy až po organizaci rodinných setkání — to všechno se stále očekává právě od nich. A přitom ženy dlouhodobě čelí nižším příjmům a menším finančním rezervám. Vánoční tlak tak pro ně může být dvojnásobný,“ řekla šéfka Twista Nemika Menevse.
Míra využívání slev klesá
Češi jsou dlouhodobě známí tím, že velkou část zboží a potravin pořizují v rámci různých akčních nabídek. Velmi překvapivým zjištěním průzkumu Skip Pay je tedy rovněž fakt, že se zásadně propadl zájem právě o nakupování ve slevách. Míra využívání slev, tedy frekvence, s jakou zákazníci aktivně sledují a využívají akční nabídky, klesla od začátku roku o 15 procent. Ještě více se pak snížil počet lidí, které sleva přiměje k nákupu. Zatímco loni touto dobou jich byly asi dvě třetiny, letos je to už jen 41 procent.
„Více než dva roky se v Česku roztáčela slevová spirála a v posledním půlroce nabrala takové obrátky, že slevy přestaly plnit svůj účel. Zatímco loni na Vánoce byla sleva hlavní motivací k nákupu, teď už se karta obrací. Sice je stále 75 procent Čechů využívá a vyhledává, ale to je dáno spíš jejich četností,“ uvedl Filippov.
Odklon od nízkých cen každopádně považuje za překvapivý i hlavní ekonom Generali Investments CEE Jáč: „Atraktivnější cena by k nákupům vybízet měla. Nelze ale vyloučit, že mohla klesnout důvěra ke slevovým akcím – ve změnách cen a v avizovaných slevách se spotřebitelé již delší dobu hůře orientují.“
Loajalita je nízká, nedůvěra vysoká
Potenciální konec slevové spirály je pro většinu obchodníků obecně dobrou zprávou, přesto ale pro ně může představovat i výzvu. Pokud už totiž zákazníky tolik nezajímá sleva, mohou až překvapivě rychle přejít ke konkurenci, která jim kromě ceny nabídne něco navíc. Loajalita vůči prodejcům ostatně na českém trhu výrazně klesla. Zatímco před loňskými Vánoci bylo věrných asi šedesát procent zákazníků, v současnosti to jsou zhruba už jen čtyři z deseti.
S tím částečně souvisí i přetrvávající nedůvěra, která panuje především na e-commerce trhu. Přestože se situace oproti jaru mírně zlepšila, 84 procent českých zákazníků stále deklaruje, že jsou vůči obchodníkům při nakupování opatrní a počítají s potenciálními problémy. Dlouhodobě vysokou nedůvěru živí především aktivity asijských tržišť s agresivním marketingem a také stále sofistikovanější phishingové kampaně.
„Opatrnost se stává problémem hlavně pro obchodníky cílící na nové zákazníky. E-shopy musí hodně zapracovat na své důvěryhodnosti a ideálně dávat garance, jako je včasné doručení nebo třeba platba až po rozbalení krabice. Posílit je také třeba komunikaci se zákazníky, protože každý přešlap bude zároveň hodnocen výrazně přísněji,“ uzavřel Filippov ze Skip Pay.