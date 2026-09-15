Od Itálie po Španělsko. Bohatí Evropané se kvůli vedru a suchu stále častěji stěhují na sever

Španělské Costa del Sol poblíž Málagy je oblíbeným letním cílem mnoha Čechů i dalších turistů z celého světa. Díky tamním vysokým teplotám stoupajícím nad 38 stupňů Celsia je region ideální pro koupání v moři. Jak se ale ukazuje, pro některé místní už jsou současná vedra až příliš.
Jednou z těch, kdo se po téměř deseti letech strávených na andaluském pobřeží rozhodl odstěhovat na sever Španělska, je třeba Gabriele Pohlová. Majitelce místní stáje podle listu The Wall Street Journal vadilo především vedro, kvůli němuž byly vycházky ven přes den velmi nepříjemné. Současně jí podnikání čím dál více komplikoval i nedostatek vody pro její koně. „Tady je vody dostatek, jsou tu příjemné teploty, zelená pole, dobré jídlo a dobré víno,“ říká 58letá Španělsko o svém novém domově v Galicii.
A rozhodně není jediná, která v posledních Costa del Sol opustila. Ceny domů v severních španělských provinciích, jako jsou Kantábrie a Asturie, letos v srpnu podle údajů tamního realitního webu Idealista vzrostly meziročně o 17,2, respektive 14,1 procenta. To je mnohem rychleji než ve velkých městech typu Barcelony či Madridu, která zaznamenala přibližně jen sedmiprocentní zdražení.
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„V určitých oblastech Španělska se větší počet dní s teplotou nad 35 stupňů Celsia promítá do nižších prodejních a nájemních cen. Pro developery a investory to přináší ziskové příležitosti v chladnějších regionech, kam se přesouvá poptávka po bydlení,“ potvrzuje výzkumnice Adriana Fernandez-Perezová z University College Dublin.
Už jsme jen přežívali
Trend stěhování na sever je dobře patrný rovněž v dalších částech Evropy. Podle odborníků ho posílilo i letošní extrémní léto, kdy ve Španělsku, Francii a Řecku zuřily lesní požáry, zatímco hladiny řek v Německu klesly na rekordní minima a jindy zelená anglická pole se zbarvila do žluta. Právě tyto podmínky zvýšily atraktivitu mnoha chladnějších regionů – obzvláště pro bohatou a střední třídu, pro kterou stěhování nepředstavuje větší problém.
Ve zmíněné Francii, respektive v severně položených městech Caen, Le Havre a Brest, došlo letos k meziročnímu nárůstu cen nemovitostí o zhruba devět procent. V Bordeaux, jež má za sebou obrovské lesní požáry, naopak domy a byty oproti loňsku kvůli menšímu zájmu zlevnily. „Z letních dnů se stal permanentní boj s vysokými teplotami. Už jsme nežili, jen přežívali,“ popisuje Florence Chapelierová, která se loni přestěhovala z Provence do Normandie.
Pojištění nemovitostí na jihu zdražuje
Kromě požárů jsou pro mnoho lidí zásadním důvodem pro změnu místa bydliště i přetrvávající sucha. Podle italského výzkumu se kvůli nim na sever stěhuje stále větší počet zemědělců, kteří hledají vhodnější půdu pro své plodiny či lepší pastviny – zejména z řad pěstitelů oliv.
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Zásadním důvodem „migrace na sever“ je ale také rostoucí pojistné. Ve Francii dle průmyslové skupiny France Assureurs vícerizikové pojištění domácností zahrnující i přírodní katastrofy meziročně zdražilo o 8,4 procenta. Očekává se totiž, že výplata pojistného právě za podobné události v jižních regionech vzroste do roku 2050 na více než trojnásobek. „Všechny věci, které ovlivňují váš domov, jeho hodnotu či vaši schopnost si ho pojistit, obvykle hrají roli v rozhodování lidí, zda zůstat v určitém místě, nebo se odstěhovat někam jinam,“ uzavírá Koko Warner, ředitel Mezinárodní klimatické observatoře Pensylvánské univerzity.