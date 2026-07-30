Boeing vykázal ještě větší ztrátu, než se čekalo. Můžou za to hlavně vysoké náklady na nový Air Force One

Amerického výrobce letadel Boeing trápila v minulých letech celá řada závažných problémů. Ty odstartovaly dvěma pády letounů 737 MAX, po nichž následovalo uzemnění všech těchto strojů, federální vyšetřování a vynucené omezení výrobního tempa. Další komplikace pak firmě způsobila třeba pandemie covidu či generální stávka zaměstnanců, přičemž kvůli všem těmto událostem se společnost propadla do celkové provozní ztráty přibližně 47 miliard dolarů (asi 952 miliard korun).
Ačkoliv situace v Boeingu už se v poslední době částečně zlepšila, firma ještě stále nemá vyhráno. Podle CNBC to dokazují i nejnovější ekonomické výsledky za letošní druhé čtvrtletí, kdy Boeing vykázal čistou ztrátu ve výši 428 milionů dolarů, tedy přibližně 9,1 miliardy korun. Ačkoliv se jedná o vyšší sumu, než jakou analytici očekávali, ještě loni činila ztráta americké společnosti o zhruba 182 milionů dolarů více.
Meziročně se mírně zlepšily i tržby výrobce letadel, které dosáhly 24,56 miliardy dolarů (asi 522 miliard korun), což je o osm procent více než ve stejném období loňského roku. Dodávky komerčních letadel Boeingu pak ve druhém letošním kvartálu meziročně vzrostly o 14 procent na celkem 171 strojů.
Včasné dodání Air Force One je drahé
Hlavním důvodem špatných hospodářských výsledků firmy byl podle jejího vyjádření program Air Force One, jehož cílem je dodat dva letouny pro prezidenta Spojených států amerických. Právě tento projekt Boeingu způsobil ztrátu ve výši 280 milionů dolarů (necelých šest miliard korun), za čímž stojí hlavně fakt, že firma do něj musela investovat více peněz, aby mohla letadla předat americké vládě co možná nejdříve.
„Přestože u našich vývojových programů děláme pokroky, nikdy není hotovo, dokud není hotovo,“ uvedl generální ředitel Boeingu Kelly Ortberg. Podle něj už projekt nových letounů Air Force One prošel celou fází návrhu, přičemž nyní je třeba zajistit dokončení první dodávky v plánovaném termínu, tedy v roce 2028. „Pro našeho zákazníka je velmi důležité, abychom letoun dodali včas. Vynaložíme další zdroje, abychom to zajistili,“ doplnil Ortberg.
Projekt nového prezidentského letadla provázejí problémy a zpoždění už několik let. Donald Trump tedy tento měsíc poprvé využil luxusní Boeing 747 darovaný Katarem, který má sloužit jako dočasný Air Force One do doby, než americký výrobce dokončí nové stroje. Podle amerických médií se ale zdá, že ani náhradní letoun není zcela v pořádku – Trump totiž při cestě z Turecka do USA místo něj raději využil starší prezidentský speciál.
Nová linka zvýší výrobní tempo
Navzdory problémům s novým Air Force One Boeing v poslední době dosáhl i několika úspěchů. Začátkem tohoto měsíce firma otevřela novou výrobní linku v Everettu ve státě Washington, jejímž cílem je zvýšit tempo produkce letounů 737 MAX. Boeing nyní usiluje o výrobu 47 těchto úzkotrupých letadel měsíčně, přičemž právě díky zvýšení výrobní rychlosti by mohla narůst celková ziskovost společnosti.
Kromě toho se firma usilovně soustředí také na získání certifikace pro další nová letadla. První na řadě bude pravděpodobně Boeing 737 Max 7, který je nejmenším strojem v dané modelové řadě. „I když dva kvartály netvoří celý rok, pokud budeme spolupracovat a zaměříme se na bezpečnost, kvalitu a včasné plnění dodávek, zlepšíme naši konkurenceschopnost a připravíme se na druhou polovinu roku, která bude velká,“ uzavřel Ortberg.