Boba a Bobka „vybírají“ Kanaďané, Švédi a Švýcaři v jednom letadle a Ostrava pod náporem Poláků aneb Jak se připravuje MS v hokeji

Ačkoliv extraliga svého vítěze již zná, hokejová sezóna v Česku ještě zdaleka nekončí. Její vrchol přijde až za několik dní, kdy v Praze a Ostravě začne letošní, a celkově už sedmaosmdesáté, mistrovství světa.

Šampionát se do obou měst vrací po devítileté pauze. V roce 2015 na něm Češi skončili čtvrtí, přičemž je zřejmé, že tento výsledek budou chtít svěřenci trenéra Radima Rulíka nikoliv zopakovat, nýbrž značně vylepšit. Jaké jsou jejich šance, nechá redakce Euro.cz s dovolením posoudit v tomto ohledu povolanější média, pro něž je sport, a hokej zvlášť, tématem číslo jedna. Protože je ale blížící se mistrovství světa i významnou kulturní a společenskou akcí, stojí za to podívat se něj i optikou, která je našemu webu bližší – tedy z hlediska logistiky, marketingu i jeho ekonomiky.

Čtyři sta hráčů a bezmála tisícovka novinářů

Květnového šampionátu v Praze a Ostravě se zúčastní celkem 16 týmů. Chybět na něm pochopitelně nebudou ani hráči z NHL, kterých k 27. dubnu bylo podle Deníku Sport v nominaci již sedmašedesát (dá se každopádně očekávat, že jejich počet se bude s blížícím se startem MS ještě zvyšovat). Celkem může jeden mančaft mít na soupisce podle pravidel Mezinárodní hokejové federace (IIHF) 25 hokejistů, což je však jen zlomek toho, kolik lidí každý svaz dané země do jednoho z obou měst vyšle. V desítkách se totiž podle Jana Kuklíka, mluvčího organizačního výboru šampionátu, počítají i členové jednotlivých realizačních týmů.

Vedle nich se navíc nesmí zapomenou ani na zhruba stejně velký počet činovníků IIHF a pracovníků z Infrontu, což je společnost, která k mistrovství světa v hokeji drží marketingová a mediální práva. A když už je řeč o oněch médiích, i jejich zástupců bude v Praze a Ostravě požehnaně. Podle dostupných informací má totiž MS pokrývat zhruba 900 novinářů a lidí z televize a rozhlasu. „V obou místech turnaje bude mimo novinářů a fotografů také několik televizních společností, které nepřijedou pouze komentovat, ale budou mít i vlastní televizní studia, což znamená několik desítek vozidel, jako jsou přenosové, satelitní nebo pomocné vozy,“ prozradil dále Kuklík naší redakci.





„Základní přenos vyrábí Infront přes svoji dceřinou společnost HBS. Ten přenos může být následně ,obohacen‘ o další rozhovory nebo televizní studia, které si však realizuje již každý vysílatel sám na místě. V tuto chvíli ještě neznáme přesný počet akreditovaných osob za výrobce signálů společností Infront a HBS, ale odhadem se bude jednat o číslo mezi 200 až 300 lidmi,“ přiblížil.

Policie vynaloží na zajištění bezpečnosti 90 milionů

Jak bude šampionát, který začíná v pátek 10. května a potrvá 16 dní, řešen z bezpečnostního hlediska, popsal policejní prezident Martin Vondrášek spolu s organizátory již zkraje dubna. Na zajištění jeho hladkého průběhu se budou podílet stovky policistů, hasičů, zdravotníků i lidí z Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost (NÚKIB) a celní správy. Co se nákladů týče, tak zatímco před devíti lety se Policie ČR vešla do 70 milionů korun, letos počítá s částkou o 20 milionů vyšší, jak s odkazem na její data informovala Česká televize.

Kolik peněz bude mistrovství světa stát samotné organizátory, Kuklík v tuto chvíli sdělit nechtěl. Stejně tak je podle něj aktuálně předčasné mluvit i o tom, zda šampionát bude ziskový, či nikoliv: „Řada ekonomických údajů se v čase mění. Proto z těchto důvodů nelze hovořit ani o zisku, ale ani o ztrátě. Konkrétní bilance bude známá po ukončení šampionátu.“

Ten předchozí v roce 2015 každopádně podle dostupných informací v černých číslech skončil, neboť vygeneroval částku 450 milionů korun před zdaněním. A ještě více peněz z něj plynulo české ekonomice jako takové. Konkrétně mělo jít o přibližně 1,5 miliardy korun.

Ostrava očekává „nájezd“ Poláků

Dosud poslední seniorské mistrovství světa v hokeji konané v Praze a Ostravě navštívilo na 741 690 diváků, přičemž jak s odkazem na pořadatele uvedla ve zmíněné reportáži Česká televize, existuje možnost, že toto číslo bude letos překonáno. Pomoci by přitom mohla skutečnost, že nadcházející šampionát bude mít i jednoho velmi netradičního účastníka. V rámci skupiny B hrané v Ostravar aréně se totiž po více než dvou dekádách vrací mezi elitní týmy Polsko, jehož fanoušci to tak do dějiště MS budou mít, co by kamenem dohodil.

„V Ostravě po Slovácích očekáváme druhý největší podíl fanoušků právě z Polska,“ doplnil Kuklík s tím, že „po skončení základní části NHL začaly jednotlivé týmy s oznamováním jejich největších hvězd“, takže organizátoři očekávají, že tyto informace nalákají další tuzemské či zahraniční fanoušky, kteří třeba dosud se zakoupením vstupenky váhali.

Nakonec podle něj ale platí, že každá země, respektive tamní fandové jsou jiní, a proto je potřeba k ním také odlišně přizpůsobovat a snažit se je vedle samotného hokeje nalákat i na řadu dalších věcí. Což se každopádně možná trochu paradoxně netýkalo třeba zmíněných Poláků nebo dalšího „exotického“ účastníka MS, respektive jeho podporovatelů, tedy Britů.

„Tím, že Polsko postoupilo mezi elitu po 22 letech a Ostrava arénu mají fanoušci (zejména ze silného hokejového regionu kolem Katovic) v dojezdové vzdálenosti, jiná než hokejová témata jsme extra komunikovat nemuseli. Hlad po mistrovství světa je v Polsku veliký. O britských fanoušcích je zase známé, že ve velkém počtu jezdí podporovat svůj tým a v arénách jsou slyšet, i když se výsledkově nedaří,“ podotkl Kuklík. „V druhé fázi komunikace jsme cílili především kampaněmi na sociálních sítích, aby si fanoušci v rámci hokeje si užili také krásy České republiky. Ve třetí fázi jsme se zaměřili na silné hokejové národy a promování finálového víkendu v Praze,“ dodal s tím, že vedle Čechů a Slováků by do dějiště MS měly dorazit také početné zástupy fandů z Finska, Kanady či Švýcarska, potažmo spousta Němců a Lotyšů.

Přípravy začaly už před pěti lety

Na lokální úrovni pracují na organizací hokejového mistrovství světa dva výbory, jeden je pochopitelně v Praze, druhý v Ostravě. Nejužší tým pro obě města tvoří dle Kuklíka skupina 20 až 40 lidí. Ovšem celkový počet organizátorů je samozřejmě daleko vyšší, neboť jej tvoří další stovky lidí v podobě dodavatelů a zaměstnanců arén a také stovky dobrovolníků a dalších partnerů.

Samotná příprava šampionátů má pak několik fází: „V té první je nutné podat žádost o kandidaturu Mezinárodní hokejové federaci, kterou následně schvaluje kongres IIHF. Ta byla schválena během MS v Bratislavě v roce 2019. Pak přichází na řadu sestavování týmů v lokálních organizačních výborech.“

V rámci fáze číslo dvě se začalo pracovat na tom nejvíce viditelném prvku, a sice na logu a grafické identitě. „Nejprve jsme realizovali dvoukolové výběrové řízení a oslovili řadu subjektů se zkušenostmi ze sportovního prostředí. Komise složená z vybraných odborníků jednomyslně vybrala ze zaslaných návrhů ten vítězný, který se následně dále rozvíjel. Naším cílem bylo od začátku vytvořit jednoduchý a snadno zapamatovatelný design, který co nejvíce zprostředkuje emoce a vášeň pojící se s hokejem u nás,“ řekl mluvčí organizačního výboru.

Nyní, tedy necelé dva týdny před úvodním buly mistrovství, jsou Kuklík a spol. v poslední fázi příprav. Ta zahrnuje vybudování staveb uvnitř arény a v jejich bezprostřední blízkosti: „Novinkou letošního šampionátu jsou prostory O2 Universum, kde vyroste tréninková plocha a týmům odpadne cestování do holešovické haly, kam se muselo jezdit v roce 2015. Ve zbývajících prostorách připravujeme unikátní projekt House of Hockey. Jedná se o možnost pro firmy si pronajmout jeden za šesti sálů na celý den. Zde vznikne živý prostor, kde se bude 700 lidí střetávat se známými osobnostmi, hokejovými legendami a společně si vychutnají hokejově-kulturní zážitek.“

Švédi a Švýcaři v jednom letadle

Co se ubytování týče, to pro hráče a všechny ostatní členy týmů a zástupce IIHF zařizuje organizátor. Všem ostatním akreditovaným skupinám pak pomáhá s výběrem a dostupností.

Že by některý z mančaftů po pořadatelích vyžadoval nějaké speciální zacházení nebo je prosil o zajištění něčeho opravdu nevšedního, Kuklík odmítl. S ničím takovým se dosud on ani další lidé z organizačního výboru IIHF nesetkali. „Příjezdy a servis pro všechny účastnické týmy budou probíhat standartně jako na jiných světových šampionátech,“ potvrdil. Dokonce prý ani nepamatuje na to, že by se někdy někomu ztratila taška s výstrojí: „Neevidujeme žádný podobný případ. V případě zjištění, že některému hráči nedorazí výstroj, musí kontaktovat konkrétní leteckou společnost. My jako organizátoři do situace zasáhnout a problém urychlit schopni nejsme.“

Jde-li o dopravu účastníků MS do dějiště šampionátu, tu si každý tým řeší individuálně, leč v koordinaci s pořadateli. „Pokud budeme mluvit konkrétně, tak Švédové a Švýcaři si pronajali společné letadlo do Brna, kde nastoupí k přípravnému turnaji – Českým hokejovým hrám. Kanadští a američtí hráči se zpravidla potkávají na jednom konkrétním místě v Evropě a do finální destinace se přesouvají charterem. Norové, Britové, nebo lotyšská reprezentace přiletí běžnými leteckými linkami,“ nechal se slyšet Kuklík.

Boba a Bobka vybírají Kanaďané

Švédy, Švýcary, Čechy, Slováky i Kanaďany budou v Praze a Ostravě, stejně jako před devíti lety, vítat maskoti Bob a Bobek. Proč i tentokrát padla v tomto ohledu volba na slavné Králíky z klobouku? „V začátcích jsme jako organizační výbor měli z ,recyklace‘ králíků obavy,“ přiznal Kuklík. Čím více se však spolu s kolegy dotazoval odborníků a lidí zvenčí, o to častěji se objevovaly hlasy volající po jejich znovuzařazení: „Výhodou Králíků z klobouku je jejich dvojitá interakce, která se geniálně projeví během každé zápasové show. Stejně jako každý rok jejich obsazení zajišťuje kanadská firma z Québecu, která vždy angažuje vynikající baviče a tanečníky. Oba rozhodně přispějí k vynikající atmosféře.“

A právě kvůli ní se hokejové mistrovství v Česku těší pravidelně tak velkému zájmu diváků, fanoušků i samotných hráčů. Což pochopitelně automaticky evokuje otázku, zda by se zde šampionát neměl konat častěji. Odpověď na ni nicméně podle Kuklíka zní, že nikoliv. „Dá se říct, že správná rovnováha v pořadatelství je právě zhruba jednou za dekádu,“ zareagoval s tím, že během onoho desetiletého cyklu se v jeho zorganizování vystřídají vesměs všechny tradiční země, kde je poptávka po hokeji vysoká.

Že je blížící se akce skutečně prestižní záležitostí – nejen z hlediska sportovního významu -, koneckonců potvrzují i sponzoři. Sice ani v tomto případě se pořadatelé o žádných konkrétních částkách bavit nechtěli, zájem ze strany obchodních partnerů je podle nich každopádně obrovský.

„Mnoho značek se na nás obrací samo, jiné jsme oslovili my. Samozřejmě největší smysl dává rozšíření dlouhodobého partnerství s národním týmem právě o MS. Nicméně ne vždy je takové spojení možné, vzhledem k nadřazeným globálním smlouvám s IIHF a jejich exkluzivitou. I proto letos na MS například namísto Kauflandu (partnera Českého hokeje) uvidíte Tesco a místo Betano zase Tipsport,“ uzavřel Kuklík.