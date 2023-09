Blíží se konec hollywoodské stávky? Scénáristé se předběžně dohodli s filmovými studii, herci o změnu usilují dál

Čekají Hollywood konečně lepší časy? S ohledem na poslední události se dá minimálně říct, že vysvitla naděje. Sdružení amerických scénáristů (WGA) se v neděli předběžně domluvilo se svazem filmových a televizních producentů AMPTP na ukončení téměř 150denní stávky. S odkazem na e-mail mluvčího WGA Boba Hopkinsona to uvedl web Insider.

„Umožnila to trvalá solidarita členů WGA a mimořádná podpora našich sourozenců z odborů,“ stálo ve zprávě. O předběžné dohodě pak obě strany informovaly také ve společném prohlášení.

Zástupci AMPTP zaštiťující velká studia a streamovací služby jako Warner Bros. Discovery, Disney i Netflix se s WGA sešli během pěti po sobě jdoucích dní, aby společně vyjednávali, přičemž svoji finální nabídku zaslal svaz autorům tuto sobotu. Podrobnosti si obě strany prozatím nechávají pro sebe a s jejich zveřejněním vyčkávají, dokud nepadne definitivní verdikt.





Nicméně už v neděli agentura Bloomberg informovala o tom, že se scénáristům podařilo přesvědčit studia, aby jim zvýšila platy, sdílela více údajů týkající se sledovanosti a vyplácela bonusy za úspěšné projekty. Kromě toho také vyžadovali, aby jim v rámci jednotlivých pořadů studia garantovala minimální počet zaměstnanců.

Tak trochu drahý konflikt

Největší hollywoodská stávka od 60 let minulého století, jejímž předmětem jsou nevyhovující platy ze strany streamovacích platforem a obavy z nahrazení filmových profesí novými technologiemi, začala počátkem května, kdy svůj nesouhlas vyslovilo na 10 tisíc členů WGA. K nim se v červenci přidalo také přes 160 tisíc členů herecké odborové organizace SAG-AFTRA, což ochromilo celý zábavní průmysl.

Začátkem září vyšlo najevo, že několikaměsíční stávka stála kalifornskou ekonomiku již pět miliard dolarů, což v přepočtu odpovídá zhruba 113 miliardám korun. Konflikt se navíc promítl i do celé řady dalších odvětví, které s filmovou a seriálovou tvorbou na první pohled nesouvisí. Tíhu stávky pocítili třeba dělníci, majitelé autopůjčoven i provozovatelé stravovacích zařízení.

„Postihlo to restaurace a cateringové společnosti, postihlo to dopravní společnosti, postihlo to svářeče, postihlo to lidi ze stavebnictví, postihlo to čistírny, postihlo to všechny druhy podniků,“ řekl pro Yahoo Finance minulý měsíc hlavní globální stratég Milkenova institutu Kevin Klowden. Podle toho jsou dopady cítit nejen v samotném srdci stávky Los Angeles, ale také v dalších amerických městech, jako jsou New York, Atlanta nebo Chicago.

Zpět do práce? Ne tak rychle

V neposlední řadě konflikt dopadl rovněž na samotné televizní diváky a předplatitele streamovacích služeb, neboť hollywoodská studia pochopitelně musela řadu plánovaných snímků odložit. Zpoždění tak nabralo třeba pokračování filmu Duna, další Spider-man či třetí díl komiksového Deadpoola. Jinými slovy, zelenou vesměs mají jen ty projekty, které nevznikají pod záštitou žádné ze společností ze svazu AMPTP.

Kdy se fungování Hollywoodu vrátí do normálu, zatím nikdo neví. Ostatně, předběžná dohoda mezi WGA a AMPTP by mohla vyřešit jen ,polovinu‘ problému. Herci totiž ve stávce i nadále setrvávají. „I když se těšíme na revizi předběžné dohody WGA a AMPTP, zůstáváme odhodláni dosáhnout pro naše členy nezbytných podmínek,“ zdůrazňují herci v oficiálním prohlášení.

A ani scénáristé se do práce nevrátí zrovna obratem. Dohodu totiž musí nejprve schválit vedení WGA. „Aby bylo jasno, nikdo se nesmí vrátit do práce, dokud k tomu nebude mít výslovný souhlas. Do té doby stále stávkujeme. Ode dneška ale pozastavujeme demonstraci WGA. Místo toho, pokud můžete, doporučujeme, abyste se tento týden připojili k liniím demonstrací SAG-AFTRA,“ uvádí Insider s odkazem na e-mail, který napsalo WGA svým členům.