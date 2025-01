Ó, Kanado! Ottawa se připravuje na odvetný úder, pokud Trump zahájí obchodní válku a navýší cla

Kanada se připravuje na odvetný úder, pokud znovuzvolený exprezident USA Donald Trump opravdu uskuteční své plány na zavedení 25procentního dovozního cla na tamní zboží, uvádějí zdroje CNN. To by mohlo odstartovat obchodní válku, která může způsobit i růst cen řady spotřebního zboží po celém světě.

Úmysl razantně navýšit cla na veškerý dovoz směřující na trh Spojených států dával Trump hlasitě najevo už během své volební kampaně. Jak v případě Kanady a Mexika, tak i u Číny jsou jeho záměry motivovány údajnou snahou zamezit pašování drog a přílivu migrantů z těchto zemí do USA.

Outstream Placeholder

V návaznosti na prezidentovy plány se představitelé Kanady rozhodli připravit seznam dovážených a­merických produktů se zaměřením na takové položky, které by v případě reciproční celní odvety mohly USA způsobit nemalé ekonomické škody. Jsou mezi nimi například výrobky z oceli či keramiky, nábytek, některé alkoholické nápoje jako whisky Bourbon a Jack Daniels, pomerančový džus nebo krmivo pro domácí mazlíčky. Seznam zahrnuje rovněž energie dovážené ze Spojených států – a jako poslední možnost uvalení daní na energii vyváženou naopak z Kanady do USA.

Výroky, které je potřeba brát vážně

Zdroje CNN sice varovaly, že zatím nebylo nic definitivně rozhodnuto a zmíněný seznam by se nakonec mohl změnit, anebo by vůbec nemusel být zaveden, ale kanadská ministryně zahraničí Melanie Jolyová koncem minulého týdne uvedla, že Ottawa musí být připravena: „Myslím, že Trumpovy výroky musíme brát velmi vážně. Je ale důležité, aby on i jeho poradci věděli, že případné uvalení cel na kanadské výrobky bude mít své následky a že Kanada má také své vlastní ‚páky‘.“





„Na obchodní válku se Spojenými státy se chystají rovněž kanadské firmy, které by cla mohla poškodit,“ přidal se šéf advokátní organizace Business Council of Canada Goldy Hyder s tím, že vláda se členy případná odvetná opatření nedávno konzultovala.

„Podnikatelé se připravují na Trumpovo prezidentství již téměř rok a dopady další strategie analyzují. Na jednotné reakci se však neshodnou – někteří tvrdí, že bychom měli jednoduše kopírovat případná cla, jiní nabádají k umírněné reakci a další vybízejí k odvetě, která bude razantnější,“ doplnil Hyder, podle kterého nejen tyto výroky dokazují, že by se Ottawa nebála vstoupit do plnohodnotné obchodní války, jež by mohla mít na americké firmy včetně spojenců nastupujícího prezidenta negativní dopady.

Obchodní válka, nebo spojení obou zemí?

Jestli se mezi oběma sousedícími zeměmi nějaká obchodní válka skutečně rozhoří, ukáží teprve následující týdny a měsíce. Trumpova inaugurace je na programu v pondělí 20. ledna. Jeho výroky na adresu Ottawy si nicméně svoji první daň již vybraly – právě v důsledku potenciálního obchodního sváru se Spojenými státy před pár dny kanadský premiér Justin Trudeau oznámil, že na svoji funkci rezignuje.

Trump, jak je pro něho tolik typické, ani na okamžik neváhal a začal na dlouholetého spojence USA vyvíjet ještě větší tlak, když slíbil, že zmíněná cla na Kanadu uvalí hned první den v úřadu. Tedy za předpokladu, že tamní úřady nevyřeší ony obavy z toku nelegálních drog přes společné hranice.

Nastupující republikánský prezident také dodal, že nejlepším způsobem, jak se země javorového listu může celní a obchodní válce vyhnout, bude její připojení ke Spojeným státům. „Pokud by se Kanada spojila s USA, nebyla by žádná cla, daně by klesly a země by byla v bezpečí před hrozbou ruských a čínských lodí kroužících okolo nás,“ napsal politik na své sociální síti Truth Social, kde toto nebezpečí zmínil už koncem minulého roku, když označil Trudeaua jako 51. guvernéra.

Bez kanadských výrobků se obejdeme, tvrdí Trump. Data ukazují opak

Server Sky News v souvislosti s celou kauzou zmínil, že Trump ke svému příspěvku rovně přiložil mapku, kde je po celé Severní Americe vyobrazena vlajka Spojených států. K připojení Kanady k USA chce využít hlavně ekonomický nátlak. Následně se pak na tiskové konferenci konané minulý týden rovněž nechal slyšet, že když na to přijde, USA se bez kanadských produktů bez problémů obejdou. „Mají velmi malou armádu a spoléhají na tu naši. To je v pořádku, ale musí za to zaplatit,“ dodal ke svým výhrůžkám osmasedmdesátiletý politik.

Fakt, že Kanada je největším obchodním partnerem Spojených států a že její export do USA, jenž zahrnuje vše od dřeva a cementu až po automobily a nerosty, měl v roce 2024 hodnotu přes 377 miliard dolarů (přibližně 9,14 bilionu korun), přitom zmínit „opomněl“. Stejně jako skutečnost, že je země javorového listu i největším zahraničním dovozcem ropy.

A co se prozatímní politické dohry týče, sám Trudeau označil Trumpovy návrhy za absurdní. Naopak podporu příští šéf Bílého domu našel u svého již tradičního spojence, a sice v osobě miliardáře Elona Muska.