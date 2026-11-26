Předvánoční nákupní sezona startuje čím dál dříve – přesně tak, jak si většina spotřebitelů přeje. Listopadové slevy plánují využít téměř tři čtvrtiny Čechů, což je zhruba o desetinu více než loni, vyplývá z průzkumu poradenské společnosti Boston Consulting Group (BCG).
Nejde přitom jen o internetové obchody, zvýšený zájem o nakupování se projevuje i v kamenných prodejnách a velkých „nákupácích“, pro jejichž provozovatele představuje konec roku velice náročnou zatěžkávací zkoušku. „Black Friday zahajuje zhruba dva měsíce zvýšené návštěvnosti. Navazují na něj předvánoční nákupy a po Novém roce lednové výprodeje,“ připomíná pro Euro.cz Jan Kubíček, šéf výkonného výboru Asociace nákupních center ČR.
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Podle jejího Indexu návštěvnosti je během této slevové akce a adventu vytížení jednotlivých obchodních domů v průměru o 15 procent vyšší než ve zbytku roku. České „obchoďáky“ přitom dle Kubíčka zůstávají v dobré kondici a ročně evidují zhruba 300 milionů návštěv. Rostou jak návštěvnost, tak tržby, zatímco průměrná neobsazenost nájemních ploch se pohybuje kolem tří procent.
Návštěvnost už není jediným měřítkem úspěchu
Nutno zdůraznit, že pro vlastníky a správce obchodních center vyšší návštěvnost neznamená automaticky úměrně vyšší tržby. Dobře to ilustruje pražská Galerie Butovice, kterou vlastní realitní fond Investika. Loni v pátek 28. listopadu přišlo na Black Friday do centra 12 963 lidí, ještě silnější byla sobota s 14 332 návštěvníky, přičemž v součtu za celý víkend pak byla návštěvnost zhruba o devět procent vyšší než obvykle.
„Jeden úspěšný víkend je pozitivní, ale sám o sobě nevypovídá o skutečném zdraví maloobchodního trhu,“ upozorňuje Eva Smejkalová z Investika Czech Services, pod níž zmíněný fond spadá a která má správu Galerie Butovice na starosti. Z hlediska provozovatele jsou s Black Friday a následným předvánočním náporem spjaty i vyšší nároky zákazníků na parkování, úklid, bezpečnost, technický provoz a personální zajištění, dodává.
Důležitou roli hraje gastronomie i zábava
Fakt, že se nákupní chování Čechů v čase mění, dokládají také další spotřebitelské průzkumy. Podle Home Creditu pořizují tři čtvrtiny zdejších spotřebitelů většinu vánočních dárků už v listopadu nebo na začátku prosince. Což koresponduje se statistickým šetřením BCG, z něhož plyne, že dva ze tří nakupujících se po věcech pod stromeček poohlížejí dokonce již v říjnu. Ostatně i loňská data ČSÚ odhalila, že zatímco v listopadu se maloobchodní tržby reálně zvýšily o 4,6 procenta, v prosinci byl jejich nárůst jen 1,8procentní.
Samotná obchodní centra se zároveň proměňují z míst sloužících čistě k nakupování na místa lákající k setkávání. „Kombinují obchody s restauracemi a kavárnami, službami, zábavou a volnočasovými aktivitami. Primárně dochází k rozšiřování gastronomických zón na úkor jiných segmentů a pozornost se soustředí právě na větší nabídku služeb a zábavy,“ popisuje Kamila Breen, vedoucí průzkumu trhu společnosti Cushman & Wakefield.
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S tímto pohledem souhlasí i šéfka marketingu Galerie Harfa Martina Tlustá. Podle ní dnes lidé od obchodních center očekávají multifunkční koncept, kde mohou nejen nakoupit, ale také posedět s rodinou či přáteli nebo si užít nejrůznější kulturní eventy: „Od prvního adventního víkendu proto tradičně pořádáme tematické vánoční víkendy s pečením cukroví a charitativními akcemi. Oblíbeným lákadlem je také kluziště na střešních Terasách Harfa.“
Že zákazníci tento koncept oceňují, potvrzují mimo jiné data společnosti Wood Real Estate. Letos v prvním pololetí se zvýšila návštěvnost jejích pražských center, zmíněné Harfy a OC Krakov, o 2,3, respektive 7,5 procenta. Obraty pak rostly více než čtyřprocentním tempem. „Vánoční sezóna, která začíná akcemi Black Friday, je pro prodejce nejsilnějším obdobím roku. Pro nás jako vlastníky je však důležité, aby centra dobře fungovala po celých 12 měsíců, i když období konce roku vnímáme také jako významné,“ míní portfolio manažer Wood RE Marek Herold.
Podobný je i náhled Smejkalové. Ta uvádí, že pro investora je klíčová dlouhodobá kondice nájemců – tedy zda kontinuálně dosahují udržitelných tržeb, zda jejich provozovny generují odpovídající obrat a zda jsou schopni pokrývat jak samotné nájemné, tak provozní náklady. Sleduje se vývoj obratu na metr čtvereční, obsazenost centra, stabilita nájemců a jejich investice do vlastních prodejen.
Internet kamenné prodejny nenahrazuje
Ačkoliv se v poslední době čím dál větší podíl nákupů přesouvá na internet, sami provozovatelé obchodních center e-commerce nutně jako hrozbu nevnímají. Podle Kubíčka se naopak ukazuje, že e-shop je rozšířením kamenné prodejny nikoliv jeho náhradou. Koneckonců více než 70 procent online nákupů si zákazníci nakonec vyzvednou fyzicky na pobočce.
„Pokud se uzavře v určité oblasti prodejna, tak adekvátně k tomu klesne i e-commerce. Některé úspěšné značky, které začínaly čistě online, si u nás otevírají vlastní prodejny, aby mohly dál růst,“ poodhaluje.
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Také Smejkalová je toho názoru, že se role kamenných obchodů mění. „Zákazník si dnes může nabídky předem porovnat online, zjistit dostupnost zboží, a teprve pak se rozhodnout, kde nakoupí. Kamenné prodejny tím ale význam neztrácejí, mění se jejich role. Zákazníci chtějí zboží vidět, vyzkoušet, okamžitě si ho odnést nebo získat osobní poradenství,“ zdůrazňuje na závěr.