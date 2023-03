Bitcoin by mohl vyrůst na 100 tisíc dolarů, hlásá burza. Podle analytika jde o marketingový tah, s predikcemi by byl opatrný

Bitcoin by v letošním roce mohl dosáhnout nového historického maxima. S odkazem na lidi z oboru to uvádí zpravodajská televize CNBC. Na rekordní úroveň se tato kryptoměna vyšplhala v listopadu 2021, kdy se zastavila na téměř 68 991 dolarech (zhruba 1,55 milionu korun). Od té doby se propadla zhruba o 60 procent.

Nyní však ředitel pro strategii americké kryptoměnové burzy Gemini Marshall Beard přichází s novou pozitivní zprávou. Již brzy by dle něj mohl bitcoin atakovat i hranici 100 tisíc dolarů (asi 2,17 milionu korun), což by znamenalo růst o přibližně 270 procent. „Myslím, že bitcoin letos pravděpodobně překoná historická maxima,“ uvádí.

O něco méně optimistický je technologický ředitel vydavatele stablecoinů tether Paolo Ardoino. Podle toho by se bitcoin mohl opět pohybovat kolem 69 tisíc dolarů. Ještě v lednu přitom odborníci spekulovali o nejistém výhledu, kvůli kterému letošní rok ve vztahu ke kryptoměnám nazvali rokem opatrnosti.

„Bitcoin prochází výrazným růstem. Ten je podpořen do značné míry stávající ekonomikou USA a bankovní krizí, kterou na tamním trhu můžeme vnímat. Svoji roli hraje i trvající inflace a diskutabilní přístup ze strany centrální banky,“ komentuje pro Euro.cz analytik z portálu Trhy.cz Martin Kysela. Podle toho nejsou zprávy o rekordních predikcích kurzu bitcoinu ničím neobvyklým. Zvláště v současné situaci.

Snaha o získání mediálního prostoru

Aktuální prognózu je dle Kysely nutné brát s rezervou. Koneckonců je živena převážně zmíněným Beardem z kryptoměnové burzy Gemini. „Osobně vnímám tyto výroky spíše jako marketingový nástroj, kdy se představitelé této burzy snaží získat mediální prostor pro své divoké predikce a tím udělat odpovídající reklamu právě burze Gemini,“ vysvětluje. Nicméně, i tak nelze popřít, že situace kolem bitcoinu je bezpochyby pozitivní.

„Sám bych se nedivil, kdyby v období letošního podzimu skutečně bitcoin na nová maxima dosáhl nebo se alespoň ke stávajícímu historickému maximu významně přiblížil,“ přiznává Kysela. Vynášet soudy týkající se stotisícového kurzu mu však rozumné nepřijde. Minimálně v letošním roce. Momentálně dle něj nejde o nic jiného než o věštění z křišťálové koule.

Digitální zlato? Ano, ale jen s nadsázkou

Vzhledem k tomu, že bitcoin během ,bankovní krize‘ rostl, ukázal se v očích některých lidí jako bezpečná alternativa uložení svých peněz. Koneckonců zastánci této digitální měny ji už mnoho let označují za digitální zlato, tedy bezpečné aktivum chráněné proti inflaci.

„Pomineme-li samotný fakt, že ani zlato v dnešní době svoji pověstnou úlohu uchovatele hodnoty již zcela neplní, vnímání bitcoinu coby ,digitálního zlata‘ osobně chápu spíše jako nadsazenou paralelu,“ říká Kysela s tím, že vzhledem ke skutečnosti, že se na poli kryptoměn jedná o nejznámější aktivum, lze jej do jisté míry chápat jako nejstabilnější.

Bitcoinu dle odborníků pomohla naděje, že kvůli bankovní krizi nebude Federální rezervní systém tolik agresivní při zvyšování úrokových sazeb (a skutečně, naposledy tento týden zvýšil základní úrokovou sazbu pouze o 0,25 procentního bodu do pásma 4,75 až 5,00 procenta a naznačil, že další její růst už potenciálně ani nastat nemusí, případně bude jen minimální). To by podpořilo riziková aktiva, jako jsou právě kryptoměny. S jakýmkoli připodobňováním by byl Kysela přesto opatrný. „Bitcoin rozhodně neplní úlohu uchovatele hodnoty a jedná se stále o vysoce spekulativní záležitost. Tak by na něj mělo být také nahlíženo,“ uzavírá.