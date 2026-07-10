Bezosův Blue Origin hodlá dohnat SpaceX. Firma kvůli tomu vůbec poprvé shání peníze od externích investorů, chce získat 10 miliard dolarů

Vesmírný byznys se v posledních letech jeví jako čím dál lukrativnější odvětví. Řada firem se snaží napodobit úspěch SpaceX Elona Muska, která si v kosmickém průmyslu díky svým raketám a dalším technologiím vybudovala téměř dominantní postavení. Jedním z jejích z hlavních vyzyvatelů je společnost Blue Origin patřící pro změnu zakladateli internetového obchodu Amazon Jeffu Bezosovi. Tato firma se nyní intenzivně věnuje například vývoji vesmírného nosiče New Glenn, ale také lunárních přistávacích modulů Blue Moon či kosmické stanice Orbital Reef.
A ačkoliv na všech zmíněných projektech spolupracuje s americkou vesmírnou agenturou NASA, která jí už přispěla několika miliardami dolarů, vývoj těchto zařízení a veškerých potřebných technologií je i tak natolik nákladný, že se její vedení rozhodlo pro věc ve firemní historii nevídanou. Poprvé od svého založení v roce 2000 chce získat externí financování.
„Vstupujeme do období, kdy se příležitosti ve vesmíru rychle rozšiřují. Zajištění externí investice bude jasným projevem důvěry investorů a potvrdí ambice a důvěryhodnost toho, co budujeme, a to i v dlouhodobém horizontu,“ napsal podle Business Insideru v memorandu zaslaném zaměstnancům Blue Originu jeho generální ředitel Dave Limp.
Velký zájem ze strany investorů
Současné rozhodnutí představuje významný milník v historii firmy, která byla zatím financována pouze z peněz svého zakladatele Bezose. Blue Origin chce od externích investorů získat celkem 10 miliard dolarů (přibližně 212 miliard korun), díky čemuž by se měla hodnota společnosti zvýšit na 130 miliard (téměř 2,8 bilionu korun).
Ačkoliv jména investorů zatím nebyla oficiálně potvrzená, investiční kolo by měl vést hedgeový fond Coatue Management, který Blue Originu poskytne čtyři miliardy dolarů, další dvě přidá samotný Bezos. O zbývající čtyři miliardy je pak údajně značný zájem – očekává se, že se do kola zapojí hned několik významných subjektů.
Podle analytiků krok Blue Originu možná souvisí i s faktem, že SpaceX minulý měsíc vstoupila na burzu, kde od investorů získala rekordních 86 miliard dolarů (asi 1,8 bilionu korun), což by jí mohlo významně pomoci v dalším rozvoji. Dlouhodobým cílem Bezosovy firmy je konkurenční SpaceX dohnat. Aby toho ale dosáhla, bude muset zrychlit tempo svého vývoje, jelikož Muskova společnost už má za sebou výrazně více úspěšných startů raket.
„I když se titulky přirozeně zaměří na peníze, doporučil bych nám všem, abychom se na dnešní oznámení dívali jinak. Ocenění firmy není naším posláním a není to ani cílová čára. Je to ohodnocení toho, co podle investorů dokážeme společně zvládnout. To, na čem nejvíce záleží, bude i nadále určováno našimi inovacemi a naší schopností dotahovat věci do konce a plnit očekávání zákazníků,“ uzavřel Limp.