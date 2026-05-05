Bez legendy, ale s jistotou. Na první valné hromadě Berkshire Hathaway bez Buffetta Greg Abel obstál, vsadil na čísla místo historek

Při vlastním debutu se Abel rozhodl nenapodobovat svého učitele a místo mixu humoru, historek a investičních perel, který dnes pětadevadesátiletého investora roky definoval, nabídl účastníkům klidný, soustředěný výkon. Ukázal pevnou kontrolu nad rozsáhlým konglomerátem a přidal i náznak vlastního stylu, jenž měl hlavně uklidnit a ukázat, že firma stojí na stabilních základech i bez své ikonické tváře, jak uvádí CNBC.
Reakce dlouholetých akcionářů i profesionálních investorů byly převážně pozitivní, i když se nevyhnuly srovnání s minulostí. „Velmi solidní, ani jedno přeřeknutí, důkladné odpovědi i výhledy,“ zhodnotil zakladatel Check Capital Management Steve Check a dodal to, co si mnozí také mysleli: „Sympatický člověk, ale ty momenty, kdy jsme se smáli jako s Warrenem a Charliem (Mungerem, bývalým nejbližším spolupracovníkem Buffetta, pozn. red.), nám prostě chybí.“
Jiní akcionáři jako profesor financí David Kass v reakci na vystoupení zmínili, že po něm cítí větší důvěru v budoucnost firmy. Podle Kasse také kontinuita Berkshire nestojí jen na jediné osobnosti. Firma disponuje širokou základnou kvalitních manažerů, kteří nového šéfa obklopují. Patří mezi ně například místopředseda pojišťovacích operací Ajit Jain, prezident spotřebitelských, servisních a maloobchodních aktivit Adam Johnson či šéfka BNSF Railway Katie Farmerová.
Místo show více faktů a čísel
Změnu kurzu ukázal už samotný začátek setkání. Abel strávil téměř hodinu prezentací, v níž rozebral hlavní části impéria, tedy výkonnost i výhled železniční divize, energetiky, pojišťovnictví i maloobchodních aktivit. Některým akcionářům to proto připadalo spíš jako investorský den než tradiční uvolněné setkání plné Buffettových anekdot.
Je zřejmé, že nový šéf se nesnaží napodobovat styl svého předchůdce, ale jde si vlastní cestou, kdy se soustředí na každodenní fungování firmy. „Greg prokázal znalost i skutečnou vášeň pro řízení všech podniků Berkshire, zatímco Buffett se soustředil více na investiční stránku,“ zhodnotil Kass.
Podobný přístup poté dominoval celé části otázek a odpovědí, kdy šel Abel do někdy až překvapivého detailu, když rozebíral jednotlivé firmy v portfoliu. Právě to ocenili investoři, kteří hledali důkaz, že nový šéf má věci skutečně pod kontrolou.
Technologie jako nové téma
Výrazným tématem setkání byla rovněž umělá inteligence. Buffettův nástupce otevřeně mluvil o tom, že firma už zkoumá využití AI, například v železniční společnosti BNSF Railway. Hovořil též s jistotou o technologiích a jazykových modelech, přičemž zdůraznil jejich potenciál pro zefektivnění stávajících podniků. Zároveň poukázal na boom datových center, která zvyšují poptávku po elektřině, což nahrává energetické části konglomerátu.
Právě tento moment byl podle šéfa VistaShares Adama Pattiho jedním z nejzajímavějších signálů do budoucna. „Bylo zřejmé, že se v technologiích a AI cítí velmi jistě – na rozdíl od Warrena, který se technologickým investicím obvykle vyhýbal, s výjimkou Applu a v poslední době i Googlu,“ doplnil s tím, že tak Abel možná naznačuje, jak by se portfolio mohlo v čase vyvíjet.
Jediné zklamání přineslo podle CNBC tempo zpětného odkupu akcií Berkshire. Dle výsledkové zprávy společnost v prvním čtvrtletí odkoupila cenné papíry v hodnotě 235 milionů dolarů (více než pět miliard korun), přičemž většina této částky připadala už na začátek období. Ke konci čtvrtletí firma aktivitu zvýšila jen minimálně. Akcionáři přitom doufali, že bude Berkshire v daném směru agresivnější – podle některých zřejmě čekají na nižší cenu.
Zmíněný americký server na závěr podotkl, že navzdory právě řečenému jsou investoři po prvním Abelově vystoupení na valné hromadě v hlavní roli a bez Buffetta ochotni dát mu prostor i čas, aby definoval další kapitolu renomované společnosti podle vlastních pravidel. Nostalgie po legendárním investorovi byla na místě cítit, postupně ji však nahrazuje opatrná důvěra v nové vedení.