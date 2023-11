Bez jediné dotace či půjčky. Otrokovická firma Raveo otevřela své nové sídlo za 100 milionů korun

Pohybové technologie, automatizace a robotizace. Těmto perspektivním odvětvím se už mnoho let věnuje otrokovické Raveo, které v daném oboru patří k nejvýznamnějším firmám v celé České republice. Společnost založili v roce 2010 inženýři Radek Kaňovský a Aleš Zapletal, Raveo se však od té doby výrazně rozrostlo, a proto se firma už před pěti lety začala poohlížet po větších prostorech.

Volba nakonec padla na zchátralou budovu v otrokovickém průmyslovém areálu. Její zásadní přestavba za zhruba sto milionů korun nyní dospěla ke svému konci, takže Raveo se mohlo přestěhovat do nových a moderních prostorů. V centrále společnosti o rozloze tři tisíce metrů čtverečních sídlí administrativa, sklady i výroba a celkově zde pracuje 32 lidí.

„Stávající zázemí nám z hlediska naší expanze vůbec nevyhovovalo. Na pozemcích, kde jsme původně chtěli stavět, bylo navíc obtížné získat stavební povolení. Novou halu jsme koupili jako ruinu a prakticky tři roky jsme ji kompletně přestavovali bez jediné dotace, pobídky nebo půjčky,“ popisuje šéf Ravea Kaňovský.

Udržitelnost a příjemné prostředí

Interiér zrekonstruované budovy navrhla společnost Kareš Arch, která se zabývá hlavně funkcionalismem a stavbou vil. Sídlo firmy Raveo je výjimečné především svým důrazem na vybudování kvalitních prostorů, jež jsou komfortní pro zaměstnance, ale zároveň i dostatečně praktické a ergonomické.





Důležitým aspektem při výstavbě byla rovněž udržitelnost a energetická úspora. Budova má tedy dvojité zateplení betonového skeletu i střechy a je velmi šetrná z hlediska spotřeby energií. Na střechu byla navíc nainstalována fotovoltaická elektrárna s výkonem 150 kilowattů, která má plně pokrýt veškeré potřeby areálu.

„Namísto demolice a stavby zcela nového sídla jsme se rozhodli jít cestou obnovy existujícího objektu, přičemž tato volba se ukázala jako ekologicky šetrnější. Snažili jsme se obnovit poškozené části budovy a půdy, což znamenalo náročnou práci. Výsledkem je ale stavba, která výrazně přispívá k udržitelnosti našeho provozu,“ popisuje Kaňovský.

V okolí budovy vznikla také příjemná zahrada, která zaměstnancům nabízí ideální místo, kde si mohou odpočinout. V jedné její části navíc majitelé založili sad stromů pocházejících ze zemí, s nimiž Raveo spolupracuje. Těch je přitom celá řada, protože firma má mimo mnoha evropských států své partnery třeba i na Tchaj-wanu, v Japonsku, Jižní Koreji, Turecku nebo ve Spojených státech amerických. Pro 15 dodavatelů z různých zemí má navíc Raveo exkluzivní zastoupení.

Pohony do míchačky i pro družici

Rozsáhlá investice do nového areálu dokazuje, že se Raveo v poslední době nachází v dobré finanční kondici. Firma už ostatně dosáhla ročního obratu okolo 400 milionů korun ročně a celkově zaměstnává přes 50 lidí. Podle Kaňovského je totiž o automatizaci mezi tuzemskými podniky stále větší zájem, k čemuž dochází i kvůli neustále se zhoršujícímu nedostatku pracovních sil.

Raveo se navíc od mnoha svých konkurentů odlišuje tím, že zákazníkům nabízí komplexní řešení na míru. „Nejsme katalogová firma, protože klíčovými aspekty našeho úspěchu jsou technické konzultace a výrobní know-how. Zákazníků se třeba ptáme, jestli je pohyb rotační, nebo lineární, jaké jsou okolní podmínky či jakou technologii daná firma používá. Náš obchodník tedy není jen nosičem katalogů, ale zdatným technickým konzultantem,“ přibližuje Zapletal.

Kromě mnoha standardních zakázek, jejichž cílem je rozpohybovat dveře, stroje, plošiny či roboty, má Raveo na svém kontě i několik zajímavých kontraktů. Firma totiž dodávala potřebné produkty třeba pro venkovní mechanickou sochu Franze Kafky, kterou navrhl známý výtvarník David Černý. „Jsme schopni dodat pohon téměř kamkoliv, a to od míchačky až po družici,“ směje se Kaňovský.

V dalších letech hodlá otrokovická firma na své předchozí úspěchy navázat, a to prostřednictvím dalšího růstu a expanze. „Aktuálně se soustředíme třeba na rozvoj na polském trhu, který je sice oproti tomu českému v mnoha ohledech odlišný, ale je podle nás velmi perspektivní. Naším dlouhodobým cílem je pak do pěti let dosáhnout miliardového obratu,“ uzavírá Kaňovský.