Betonové obydlí pro mořské živočichy. Iniciativa Ocean Shot Project chce po celém světě vybudovat umělé korálové útesy

Jsou majestátní a krásné, přesto v posledních letech rapidně ubývají. Korálové útesy, v nichž žije zhruba 25 procent všech známých mořských druhů, jsou ale velmi zásadní také pro světové hospodářství. Podle dat amerického Národního úřadu pro oceán a atmosféru dosahuje celková ekonomická hodnota korálových útesů díky rybolovu, cestovnímu ruchu a ochraně pobřeží více než 3,4 miliardy dolarů ročně (asi 73 miliard korun), a to pouze na území USA.

Na záchraně těchto unikátních ekosystémů pracují po celém světě tisíce výzkumníků i ekologů. A od nedávna také mořská vědkyně Deborah Brosnanová z iniciativy Ocean Shot Project a podnikatel John Paul DeJoria, který je spoluzakladatelem produktů péče o vlasy značky John Paul Mitchell. Jejich cílem přitom není ochrana stávajících útesů, ale vytvoření zcela nových ekosystémů.

„Korálové útesy jsou vážně ohroženy. Už jsme ztratili více než třetinu jejich rozlohy, a ani budoucí prognózy nejsou příliš dobré. V současnosti navíc přicházíme každý den o větší množství útesů, než jaké jsme schopni obnovit za celých deset let,“ řekla pro CNBC Brosnanová, která se tímto problémem zabývá více než 25 let.

Ryby si útes rychle oblíbily

Podle americké vědkyně jsou korálové útesy jedním z nejdůležitějších ekosystémů na naší planetě. I když zabírají jen zlomek celkové plochy mořského dna, živí více než půl miliardy lidí denně. Korálové útesy navíc dokáží rozbít až 95 procent veškeré energie vlny, díky čemuž významně pomáhají s ochranou pobřeží a také zmírňují vzestup hladiny moří.

Hlavním cílem Brosnanové je zasadit se o vznik nových umělých útesů, jež mají být mnohem odolnější vůči současným klimatickým změnám. „Navrhli jsme zcela novou technologii. Ta dokáže zjistit ideální tvar a velikost útesu tak, aby se co možná nejvíce podpořila biologická rozmanitost a aby se zároveň co nejlépe ochránilo i pobřeží,“ vysvětlila vědkyně.

Unikátní útesy jsou vyrobeny z pH neutrálního betonu, tedy uhličitanu vápenatého, který do velké míry napodobuje jejich přirozené složení. Po své instalaci do moře je celá struktura nejprve jen jakousi mrtvou kostrou, následně ale na ni vědci připojí několik různých druhů korálů. Poté už je jen otázkou času, než se do lokality nastěhují i okolní ryby.

Investice se vyplatí

Loni na podzim byl vůbec první umělý útes instalován u pobřeží karibské Antiguy a Barbudy. Nebylo to snadné ani levné, Brosnanová ale pro projekt za jeden milion dolarů (asi 21,5 milionu korun) našla významného podporovatele, jímž se stal americký miliardář DeJoria. „Je to způsob, jakým můžu aspoň částečně splatit to, že žiju na naší planetě,“ podotkl podnikatel, který na Barbudě vybudoval rozsáhlý realitní projekt.

Investice do korálových útesů se mu však určitě může vyplatit, a to třeba díky zachování atraktivního pobřeží. „Když ztratíte takový útes, ztratíte mimořádnou krásu, s čímž navíc souvisí také možný pokles turistického ruchu. Korál je navíc životně důležitý i pro rybolov, takže obnova útesů má opravdu velký ekonomický dopad,“ nechala se slyšet Brosnanová.

Jejím hlavním aktuálním cílem je vybudovat na Barbudě zařízení na výrobu útesů, jež by pak mohla být instalována kdekoli na světě. Technologicky by to neměl být problém, celý projekt je ale samozřejmě velmi nákladný. „Nyní potřebujeme docílit toho, aby si lidé uvědomili, že se jim jejich investice vrátí. Vybudováním nových korálových útesů se totiž staráme o naše zdraví, naši bezpečnost na pobřeží a zároveň o živobytí nejméně miliardy lidí na naší planetě,“ uzavřela vědkyně.