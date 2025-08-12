BENU sází na osobní přístup k zákazníkům. Společně s FLO chystá nejsložitější implementaci Salesforce v českém farmaceutickém retailu

Lékárenská síť BENU chystá významnou novinku. Jejím cílem přitom není nic jiného než lépe porozumět potřebám svých zákazníků a poskytnout jim kvalitnější servis. Za tímto účelem spouští ve spolupráci s českou digitálně-konzultační firmou FLO projekt na implementaci platformy Salesforce, která zahrnuje mimo jiné nástroje pro cílenou marketingovou komunikaci, digitální zákaznickou podporu a správu věrnostních bodů. To nejzajímavější na celém procesu je pak především skutečnost, že svým rozsahem překoná všechny ostatní, jež byly doposud v tuzemském maloobchodě k vidění.
„Toto je přelomová implementace v českém farmaceutickém retailu, která kombinuje Data Cloud a Loyalty Management. Zákaznickou zkušenost i celý ekosystém Salesforce posouvá o úroveň výš,“ potvrzuje pro Euro.cz obchodní ředitelka Salesforce v České republice Tereza Vavroušková.
Sjednocená komunikace
Společnost BENU, která má na zdejším trhu více než 400 lékáren, chce nabídnout konzistentní a personalizovanou komunikaci napříč všemi kanály – ať už jde o kamenné pobočky, e-shop, nebo zákaznickou podporu. Nový systém má také posílit vztah mezi zákazníkem a značkou.
„Naším cílem je hlubší porozumění potřebám našich zákazníků, což nám umožní přizpůsobit komunikaci a nabídky jejich individuálním preferencím. Tímto krokem usilujeme o dlouhodobé zlepšení zákaznické zkušenosti. S pomocí Salesforce a našeho partnera FLO plánujeme vytvořit platformu, která bude nejen spolehlivá a moderní, ale také dokonale přizpůsobená specifickým potřebám BENU,“ podotýká šéfka marketingu BENU Michaela Táborská.
Spolupráce obou zmíněných subjektů začala letos v květnu, přičemž v tuto chvíli se hlavní pozornost lidí zapojených do projektu soustředí na samotný návrh řešení. A protože jde o velmi komplexní proces s významným dopadem na podnikání, budou jeho funkce uvolňovány postupně. Dokončení se očekává v příštích dvanácti až osmnácti měsících.
Transformace retailu
FLO zajistí pro BENU implementaci systému od úplného začátku až po finální poprodejní podporu, včetně implementace pěti produktů Salesforce. Jde o Data Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud Engagement, Personalisation a Loyalty Management, přičemž poslední jmenovaný nástroj umožňuje vytvářet a spravovat personalizované věrnostní programy přímo v prostředí Salesforce, a to s důrazem na sledování zákaznického chování a zvyšování loajality.
Pražská digitálně-konzultační společnost, která zaměstnává přes 150 odborníků a jejímž klíčovým investorem je Rockaway Capital, tak bude moci zúročit své zkušenosti z dosavadních projektů – jakkoliv je zakázka pro BENU svým rozsahem výjimečná.
„Nebojíme se komplexních projektů jak v Česku, tak v zahraničí. Lokálně se můžeme pochlubit dlouholetou spoluprací s Českou spořitelnou, která patří k našim největším zákazníkům v tuzemsku, nebo s výrobcem zdravotnických přístrojů Linet. Máme velké zakázky pro firmy skupin mezinárodního charakteru, jako je Zalando v Evropě a ATN ve Spojených státech. A na co jsme obzvláště hrdí, je náš dlouholetý klient v Austrálii, realitní skupina Domain. Té jsme implementovali Salesforce Media Cloud, což je velice výjimečné řešení, které využívají jen jednotky firem na světě jako třeba New York Times, Uber nebo Bloomberg,“ dodává na závěr CEO FLO Andrej Hájek.