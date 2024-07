Balonem do stratosféry. Tři startupy staví unikátní vesmírné lodě pro cesty až 30 km nad zem

Odvětví vesmírného turismu v poslední době láká stále více společností, mezi něž patří třeba SpaceX Elona Muska, Blue Origin Jeffa Bezose či Virgin Galactic Richarda Bransona. Tyto firmy už na palubě vesmírných lodí do kosmu vynesly řadu cestujících, přičemž v budoucnu chtějí svůj byznys ještě podstatně rozšířit.

Na trhu ale existuje i několik společností, které chtějí zákazníkům nabídnout trochu jiný dopravní prostředek. Celkem tři nadějné startupy aktuálně pracují na výrobě vesmírných balonů, k nimž má být připojena velká tlaková kapsle, na jejíž palubě bude hned několik cestujících. Tento plán chtějí zrealizovat ve francouzském Zephaltu, v USA pak ve floridském Space Perspective a arizonském World View.

„Kapsle je navržena tak, aby do stratosféry přepravila osm zákazníků a dva členy posádky. Její součástí bude rovněž centrální bar, kde se lidé budou moci sejít, a na palubě bude samozřejmě i koupelna," vysvětlil CNBC Ryan Hartman, generální ředitel společnosti World View.





Bez stavu beztíže

U všech tří firem mají lety balonem trvat zhruba šest hodin, cestující se ovšem nedostanou až do vesmíru. Podle plánů jednotlivých společností mají kapsle dosáhnout maximální výšky mezi 24 až 30 kilometry nad zemským povrchem, kde se nachází vrstva atmosféry jménem stratosféra. Hranice vesmíru má přitom řadu definic, třeba podle americké vlády samotný vesmír „začíná“ až ve výšce 80 kilometrů nad zemským povrchem.

Zakladatelka a spoluředitelka Space Perspective Jane Poynterová ovšem s tímto výkladem nesouhlasí. „Neexistuje žádná univerzální definice vesmíru, jsme regulováni jako vesmírná loď a ve výšce 30 kilometrů nad zemí je mimo kapsli v podstatě jen vakuum. V této výšce se navíc kapsle nachází nad 99 procenty zemské atmosféry, což je i důvod, proč je obloha tak temně černá,“ popsala své argumenty Poynterová.

Mírnou nevýhodou kapslí oproti klasickým vesmírným lodím je skutečnost, že cestující v nich během letu nezažijí stav beztíže. Celý zážitek tak bude připomínat spíše let luxusním letadlem. Pro mnoho pasažérů to ovšem může být výhoda, protože kapslí mohou cestovat i lidé, jejichž zdravotní stav by jim neumožnil využít služeb „běžných“ kosmických lodí.

„K letu kapslí nemusíte splňovat žádné fyzické požadavky. Pokud zvládnete nastoupit do standardního letadla, můžete se svézt i naším balonem,“ řekl Vincent Farret d’Astiès, zakladatel a hlavní pilot společnosti Zephalto.

Letenky už si koupilo několik tisíc lidí

Všechny tři firmy zatím stále pracují na rozvoji svých technologií, přesto nemají o zákazníky nouzi. World View uvedl, že dosud prodal přes 1200 letenek do stratosféry, zatímco let v kapsli Space Perspective si koupilo už zhruba 1800 lidí. Zephalto sice množství zakoupených letenek nesdělilo, jeho první lety už jsou prý ale vyprodané.

Vesmírný zážitek přitom samozřejmě nepatří k nejlevnějším. World View aktuálně jednu letenku nabízí za 50 tisíc dolarů (asi 1,1 milionu korun), Space Perspective chce za jednoho člověka 125 tisíc dolarů (přibližně 2,9 milionu korun) a let se společností Zephalto má vyjít na 184 tisíc dolarů (zhruba 4,3 milionu korun).

Přitom stále není jasné, kdy se balonem první cestující opravdu svezou. Testovací lety s posádkou totiž zatím provedla pouze společnost Zephalto, a to navíc v mnohem nižší výšce, než jaký je její deklarovaný cíl. Všechny tři startupy však trvají na tvrzení, že se lety balonem do stratosféry během pár let stanou realitou.