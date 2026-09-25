Automobilka Bentley představila svůj první plně elektrický vůz. Kombinuje luxus a vysoký výkon

Základní verze Torcalu nabídne podle Bentley výkon 821 koní a z nuly na sto kilometrů v hodině zrychlí za 3,4 sekundy, maximální rychlost automobilu pak šplhá až ke 250 kilometrům za hodinu. Výkonnější varianta Torcal S zvládne dosáhnout stovky za pouhých 2,9 sekundy, její výkon činí 888 koní a maximální rychlost až 260 kilometrů v hodině.
Předseda představenstva a generální ředitel společnosti Bentley Frank-Steffen Walliser označil Torcal za jeden z nejlepších vozů Bentley vůbec. „Toto auto bylo navrženo tak, aby kombinovalo luxus s elektrickou technologií. Torcal je ale v první řadě Bentley, takže je ručně vytvořený lidmi, jimž na něm záleží, s využitím nejlepších dostupných materiálů a technologií, které spojují dědictví s nejmodernějšími inovacemi,“ řekl pro BBC Walliser.
Zvuk, co připomíná spalovací motor
Přestože Torcal přichází s novým designem, na první pohled je stále rozpoznatelné, že jde o Bentley. Zachovává si totiž dlouhou přední část i výrazné zadní blatníky. Důležitým designovým prvkem jsou rovněž kola o průměru až 22 palců a také osvětlená přední maska, kterou lze vybavit různými vzory inspirovanými diamantovými krystaly.
Ke zmíněnému vysokému výkonu vozu má přispět také vylepšený podvozek. Torcal dostal aktivní odpružení a několik jízdních režimů, jež podle zvoleného nastavení upravují například řízení nebo reakci vozu na sešlápnutí pedálu. Bentley tím chce spojit pohodlí luxusního SUV s jízdními vlastnostmi odpovídajícími vozu, který dokáže zrychlit na stovku za méně než tři sekundy.
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Velkou pozornost věnovala automobilka rovněž interiéru. Nechybí ručně zpracované materiály nebo dřevo ombré ořechu, při jehož výrobě Bentley využívá také odřezky. A přestože Torcal pohání elektromotor, řidič se nemusí při jízdě smířit s úplným tichem. Bentley pro vůz vytvořilo vlastní zvukový doprovod, který se mění podle způsobu jízdy a má připomínat zvukový zážitek spojený s klasickými spalovacími motory.
Na jedno nabití má Torcal zvládnout ujet až 375 mil, tedy přibližně 600 kilometrů. Automobilka chce vůz nabídnout zákazníkům od začátku příštího roku, přičemž cena základní verze Torcalu má začínat na 173 tisících librách (zhruba 4,9 milionu korun), výkonnější Torcal S pak zájemce vyjde minimálně na 199 tisíc liber, tedy téměř 5,7 milionu korun.
Bentley investuje do elektrické budoucnosti
Nový Torcal bude vznikat v britském městě Crewe, kde má Bentley svou centrálu a výrobní závod už od roku 1946. Automobilka přitom v souvislosti s novým modelem nedávno investovala 350 milionů liber (téměř deset miliard korun) do modernizace továrny, tedy především do nové výrobní linky pro elektromobily.
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Rozsáhlá investice Bentley přichází v době, kdy se na postupný přechod od spalovacích motorů k elektromobilům připravuje prakticky celý britský automobilový průmysl. Tamní vláda aktuálně počítá s postupným ukončením prodeje nových benzinových a dieselových vozů od roku 2030, přičemž na podporu přechodu k elektromobilitě plánuje vynaložit 7,5 miliardy liber, tedy přibližně 213 miliard korun.