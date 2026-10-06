Z automatizace mohou těžit i neziskovky. Původem český Make šetří čas i Člověku v tísni, skautům či dobrovolným hasičům

Jde o iniciativu zaměřenou právě na podporu neziskových organizací, které se věnují vzdělávání, udržitelnosti nebo jiným společensky prospěšným cílům. Jejím prostřednictvím získávají možnost zautomatizovat rutinní manuální úkoly, čímž ušetří hromadu času, který mohou následně naplno věnovat svému hlavnímu poslání. Organizace se navíc stávají součástí komunity v rámci ekosystému Make, kde mohou sdílet své know-how a propojovat se s dalšími neziskovkami.
Dodnes zmíněný program po celém světě využilo přes osmnáct set z nich, přičemž jen v samotném Česku jich bylo více než padesát. Kromě těch nejznámějších, jako jsou Člověk v tísni, Český červený kříž či Loono, mezi nimi najdeme také Skautský institut, Českou společnost ornitologickou nebo dobrovolné hasiče z Frenštátu.
Pro organizace, jež často fungují s malými týmy, dobrovolníky nebo omezenými rozpočty, přitom nejde jen o technologickou hračku. Automaticky přenést data z jednoho systému do druhého, poslat připomínku, zpracovat formuláře nebo během pár hodin projít velké množství informací může znamenat práci, na kterou by jinak nebyli lidé nebo rozpočet.
Stejně snadné jako skládat LEGO
Nutno podotknout, že zmíněný nástroj, jenž prostřednictvím vizuálního editoru umožňuje bez znalosti programování propojovat tisíce aplikací včetně AI nástrojů a vytvářet mezi nimi automatizované pracovní postupy, byl vytvořen k běžnému komerčnímu užití. Zrodil se v tuzemské firmě Integromat, kterou v roce 2020 koupila za 2,5 miliardy korun německá společnost Celonis a později přejmenovala na Make. Avšak i když byl určen především soukromým firmám, je jasným důkazem toho, že automatizace nachází uplatnění de facto kdekoliv.
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„Propojit různé aplikace a služby je stejně snadné jako skládat LEGO. V době, kdy se pozornost soustředí na umělou inteligenci, která dokáže být někdy velmi nepředvídatelná, je příjemné mít po ruce něco, na co je spoleh. Deterministická automatizace přináší jistotu, že když něco nastavíte, prostě se to stane,“ uvedl před časem pro Euro.cz Patrik Šimek, současný technologický ředitel společnosti.
Úspora času i peněz
Jedním z největších uživatelů mezi českými neziskovkami je již zmíněný Člověk v tísni. Organizace má celosvětově 2 500 pracovníků a Make začala využívat především v mediálním týmu. Pomocí platformy propojuje různé služby a automatizuje procesy, na které by jinak neměla kapacitu. Příkladem je monitoring médií.
„Nasadili jsme AI modely na štítkování a anotaci jeho obsahu. Práce, která dřív zabrala dobrovolníkům týdny až měsíce, se díky automatizaci zvládne na velkém objemu dat během několika hodin,“ popisuje šéf mediálních a informačních projektů Tomáš Urban s tím, že hlavním přínosem je úspora peněz. Dokážou si totiž postavit nástroje, na něž by jinak nezískali rozpočet, nebo nahradit placené externí služby vlastním řešením.
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Anebo si jednotliví zaměstnanci mohou vytvářet vlastní scénáře podle toho, jaký problém zrovna řeší. Aktuálně je třeba podle Urbana rozpracovaný scénář pro sběr historických dat ze sociálních sítí: „Důležité je, že s Make může pracovat i člověk bez programátorského vzdělání – potřebuje hlavně zvědavost a trochu analytického myšlení, ne technické školení.“
Od fotografií ptáků po organizaci workshopů
Sluší se podotknout, že automatizace nemusí vždy nutně znamenat složitou práci s umělou inteligencí. Česká společnost ornitologická (ČSO) ji využívá zhruba od roku 2020 při každodenním zpracování dat a k propojení formulářů a úložiště, a to hlavně v projektu Ptačí hodinka. Do jednoho z největších programů občanské vědy se letos zapojilo kolem 40 tisíc lidí, od nichž organizace získala více než dva tisíce fotografií ptáků nejen na krmítku.
Díky integraci s Make se informace ukládají do interních databází a snímky se po vložení automaticky přenášejí do veřejné galerie na Flickru. Vzniká tak materiál, který lze dále využívat při propagaci vědy, výzkumu i ochrany přírody. „Bez automatického ukládání fotografií by takové množství snímků v takové kvalitě pravděpodobně nebylo vůbec k dispozici,“ dodává Filip Tuháček z ČSO, podle něhož sice Make využívá jen hrstka lidí, ale z automatizovaných procesů těží celá organizace.
Podobně nenápadné, ale časově náročné úkoly řeší pomocí platformy Loono. Organizace, jež se zaměřuje na prevenci nejrůznějších onemocnění a za 12 let své existence zrealizovala více než 3 900 workshopů, na nichž vyškolila přes 155 tisíc lidí, využívá Make například k automatickému odesílání shrnutí a připomínek odborníkům před plánovanými akcemi. Zároveň testuje propojení Asany s Google kalendářem.
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„Díky těmto automatizacím šetříme čas a zejména mentální kapacitu, jelikož nemusíme myslet na zaslání shrnujícího e-mailu odborníkovi či na to, abychom zapsali všechny informace správně a ve stejném znění jak do Asany, tak do kalendáře,“ objasňuje naší redakci Leona Müllerová ze zmíněné platformy. Právě tyto drobné úkoly podle ní mnohdy zabírají spoustu času, který lze využít smysluplněji.
Jednodušší účetnictví
K technologiím nemá příliš blízko ani Skautský institut, na jehož projektech pracuje 60 zaměstnanců, stovka brigádníků a přes 150 dobrovolníků. Ten nástroj od Make používá již pět let k přenosu dat z účetního programu do databáze Airtable. Vedoucí jednotlivých týmů tak mohou sledovat účetní pohyby a případně reklamovat jejich zaúčtování.
„Také pro nás zajišťuje řadu automatizovaných procesů okolo systému rezervací místností. A už teď plánujeme jeho další využití i pro přenášení kontaktů z různých služeb do centralizované databáze,“ říká zástupce ředitele Skautského institutu Jakub Ambrozek s tím, že Make jim „umožňuje používat silně modulární a no-code řešení tam, kde by jinak byla nutnost každou věc řešit programátorskou zakázkou“.
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Podobně využila platformu i malá neziskovka o dvou lidech a několika dobrovolnících, jež sdružuje zakladatele startupů v Česku. V Czech Founders spoléhají na Make za účelem propojení Ecomailu s Airtablem a také účetního systému Fakturoid s jejich účetními. Díky tomu například nemusí ručně kontrolovat stav objednávek členství v komunitě.
Ne všude je ovšem cesta k automatizaci bez překážek. Czech Founders začínali v době, kdy ještě nebyla k dispozici dnešní podpora AI, takže nastavení vyžadovalo studium a metodu pokus–omyl. Nakonec se ale zadařilo, jelikož platforma byla od samého začátku navržena tak, aby se v ní zorientoval i „netechnický člověk“, dodává na závěr šéfka Czech Founders Barbora Werdmölderová.