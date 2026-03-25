Nová obchodní dohoda mezi EU a Austrálií slibuje levnější dovoz, snazší export i šanci českým firmám, míní odborníci

Jana Chuchvalcová
Dnes
Austrálie, Sydney
V době nepředvídatelných cel, kdy se obchodní vztahy stále více prolínají s otázkami bezpečnosti a geopolitiky, se otevírá evropským zemím včetně Česka další vyspělý a stabilní trh. Po letech jednání dosáhly Austrálie a Evropská unie průlomové dohody o volném obchodu. Kromě odstranění téměř všech celních bariér se obě strany domluvily i na posílení spolupráce v oblasti obrany a kritických surovin.

Dohodu v hodnotě přibližně 10 miliard australských dolarů (téměř 150 miliard korun) podepsali v úterý 23. března předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a australský premiér Anthony Albanese, který ji označili za „win-win“ řešení. Podle von der Leyenové je důležitá i proto, že velmoci dnes používají cla coby páku a dodavatelské řetězce jako zranitelné body, které lze zneužít. Šéfka EK tím narážela na americké obchodní praktiky a čínskou kontrolu kritických surovin.

Nové partnerství se nicméně týká i bezpečnosti a mělo by vést k intenzivnější spolupráci v obranném průmyslu, boji proti terorismu, vesmírných technologiích a námořní ochraně. Zároveň von der Leyenová oznámila hlubší kooperaci v několika projektech týkajících se již zmíněných kritických surovin, včetně lithia a wolframu, napsal web BBC.

Podle hlavního ekonoma Banky Creditas Petra Dufka je pozitivní, že se EU daří – byť až pod americkým tlakem – navazovat obchodní dohody s třetími zeměmi. Nynější smlouvě s Austrálií předcházela dohoda s Mercosurem a Indií. „Diverzifikace zahraničního obchodu může být velkou výhodou v časech ekonomických i politických turbulencí. Jenže nestačí jen smlouvu uzavřít, ale je nutné ji též ratifikovat,“ upozornil Dufek.

Úspora pro exportéry

Aktuální dohoda by měla zrušit téměř všechna cla EU na australské zemědělské produkty, včetně vína, ovoce, zeleniny, olivového oleje, mořských plodů, některých mléčných výrobků, pšenice a ječmene. Pro místní vinaře a exportéry to představuje úsporu přibližně 37 milionů australských dolarů (téměř 550 milionů korun). Spotřebitelům na opačné straně světa zase přinese levnější evropské víno, těstoviny nebo čokoládu, což by mohlo ušetřit exportérům až miliardu eur ročně (více než 24,4 miliardy korun).

Ne všichni jsou však s výsledkem spokojeni. Andrew McDonald z Meat and Livestock Australia označil kvótu pro export červeného masa za nedostatečnou. Tamní farmáři původně požadovali roční exportní limit alespoň 50 tisíc tun, smlouva nicméně umožňuje pouze necelé dvě třetiny tohoto množství. Na druhou stranu je to stále o poznání víc než doposud, neboť nynější kvóta byla stanovena na hranici 3 389 tun.

Posílení energetické bezpečnosti

Při hodnocení dopadu obchodních dohod je podle Dufka třeba pominout jejich PR efekt a podívat se, jak velkých trhů se dotýkají. A v tomto ohledu je Austrálie velmi atraktivní partner, neboť má navzdory poměrně malému počtu obyvatel 14. nejvyšší HDP na světě. Zároveň jde o zemi velmi bohatou na suroviny – a na rozdíl od států Unie je ochotná je těžit a zpracovávat.

„EU si jede na vlně dekarbonizace, aniž by k tomu měla k dispozici zdroje nebo dokonce technologie. Má v ruce jen velké vize a vysokou dovozní náročnost. Posílení obchodu s Austrálií, která je stabilní demokratickou zemí, tak může pomoci i energetické bezpečnosti evropské sedmadvacítky,“ řekl Dufek v komentáři pro Euro.cz.

Profitovat může i český export

Pro českou ekonomiku bude dohoda mezi Bruselem a Canberrou pozitivním impulzem, i když z hlediska podílu na vývozu zůstává Austrálie na relativně nízké pozici. „Loňský export v hodnotě 17 miliard korun obstarala především auta, strojírenství a počítače, takže potenciál k růstu oboustranného obchodu je obrovský. Překážkou budiž snad jen doba letu mezi 20 a 30 hodinami,“ nechal se slyšet Dufek, podle kterého budou z dohody profitovat především exportně orientované průmyslové firmy.

HR26

Podobný názor vyslovil i hlavní analytik Citfinu Miroslav Novák, který zároveň zmínil i několik konkrétních společností, pro něž je trh protinožců významný. „Například Linet dodává do Austrálie nemocniční a pečovatelská lůžka nebo specializované matrace, přes lokální partnery jich tam dorazily už tisíce. Nebo firma Vapo na tamní trh vyváží technické pryžové výrobky,“ popsal naší redakci s tím, že rozhodně nepůjde o skokový růst ze dne na den, ale spíše o citelné usnadnění vstupu i rozšíření byznysu.

Ředitel Sekce mezinárodních vztahů Svazu průmyslu a dopravy ČR Lukáš Martin zdůraznil rovněž význam otevření australského trhu služeb a veřejných zakázek, což českým firmám umožní jednodušší zapojení do místních infrastrukturních a technologických projektů. „Moderní pravidla v oblasti digitálního obchodu vytvářejí příznivé podmínky zejména pro inovativní a technologicky orientované společnosti. Partnerství navíc otevírá nové možnosti pro firmy z obranného průmyslu a bezpečnostních technologií, především v oblasti kyberbezpečnosti, umělé inteligence a vesmírných aplikací,“ uzavřel Martin.

