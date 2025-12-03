Nejdražší horské nemovitosti najdete v Aspenu. V Česku potvrzuje prvenství Špindlerův Mlýn, svými cenami dohání i Alpy

V posledních dvou desetiletích se hlavním tématem v lyžařských střediscích stal luxus. Kupující stále více lákají prémiové domy, které nabízejí veškeré vybavení, wellness, soukromé concierge služby a ideálně i přímý přístup ke sjezdovkám. To vedlo v kontextu uplynulých 20 let k růstu cen nemovitostí v nejoblíbenějších destinacích v průměru až o 200 procent.
Na špičce žebříčku nejdražších horských nemovitostí se již pátým rokem drží americký Aspen, kde průměrné ceny překračují 845 tisíc korun za metr čtvereční, jak uvádí dvacáté vydání Ski Reportu společnosti Savills. Druhé místo patří francouzskému Val d’Isère s cenami na úrovni 785 tisíc korun, následuje švýcarský Gstaad se 742 tisíci korunami. Ten si navíc za poslední rok polepšil o tři místa.
V Česku vede „perla Krkonoš“
Za světovými lyžařskými středisky příliš nezaostávají ani ta tuzemská. Nabídkové ceny novostaveb jsou vysoké od Bedřichova po Pec pod Sněžkou. V Harrachově, který se nachází na pomezí Jizerských hor a Krkonoš, se ceny bytů pohybují okolo 174 tisíc korun za metr čtvereční, zatímco v „českém Aspenu“, tedy Špindlerově Mlýně, jsou dokonce ještě o další čtyři tisíce dražší.
Ve srovnání se zahraničím se „Špindl“ drží zhruba na úrovni švýcarského střediska Morgins. Tam lze jeden metr čtvereční pořídit v přepočtu za 181 tisíc korun.
Přehled lyžařských středisek s nejdražšími cenami nemovitostí pro rok 2025
Dle mluvčího společnosti Bezrealitky Františka Brože sice enormní zájem o rekreační nemovitosti na horách, jakého jsme byli svědky během covidové pandemie, mírně opadl, v posledních měsících ovšem poptávka znovu roste. S cenou 180 tisíc korun za metr se zájemci mohou podle něj setkat jak v případě apartmánu v Krkonoších, tak i třeba v nedalekých Orlických horách.
„Pokud se navíc nachází u vyhledávané sjezdovky, ne zřídkakdy dosahuje úrovně prémiové novostavby v Praze. Zdaleka nejdražší je v tomto ohledu Špindlerův Mlýn, následovaný Pecí pod Sněžkou, Božím Darem nebo Bedřichovem,“ potvrzuje pro Euro.cz Brož.
Dvacet let růstu
Nejstabilnějším trhem k nákupu horské nemovitosti zůstává dle Savills Ski Reportu Švýcarsko. V zemi helvétského kříže vzrostly ceny luxusních rezidenčních nemovitostí za 20 let téměř o sto procent, přičemž ve srovnání s loňským rokem je tento růst sedmiprocentní.
To Spojené státy americké vykazují o poznání dynamičtější vývoj. „Během dvou desetiletí tam vzrostly ceny o 228 procent. Francie navzdory desetiprocentnímu meziročnímu poklesu zaznamenala za dvě dekády skok o 197 procent,“ uvádí šéfka marketingu Savills Lucie Hanuš s tím, že Rakousko v uplynulém roce zaznamenalo také pokles, ale dlouhodobě vykazuje 95procentní růst.