Čína skrývá problém. Její exportní boom kontrastuje se slábnoucí domácí ekonomikou

Problém, který Peking řeší, je dlouhodobý: domácnosti ztrácejí jistotu, a proto raději spoří, než aby utrácely. Názorně to ukazuje třeba příběh Vivian Wejové. Ještě před pár lety pomáhala její firma velkým technologickým společnostem hledat stovky nových zaměstnanců. Dnes se ale situace obrátila. Organizace, jež dříve nabíraly inženýry, propouštějí, a tak se šestačtyřicetiletá headhunterka rozhodla své podnikání ukončit. Kvůli tomu jí podle vlastního odhadu klesly příjmy o více než polovinu, načež jí nezbývalo nic jiného než začít šetřit i na běžných nákupech.
Podobně je na tom i několik jejích známých, kteří po ztrátě zaměstnání musejí nyní jezdit pro přepravní platformu DiDi. Sama Wejová se přitom nejvíc bojí o budoucnost svého syna, protože není jasné, zda bude mít za několik let dostatek pracovních příležitostí. A rozhodně není jediná, stejné starosti aktuálně v Číně trápí kdekoho.
Číňané nakupují zlato jako „smyslů zbavení“. Bankéři nechtějí být závislí na dolaru, lidé hledají bezpečí pro své úspory
Podle deníku The Wall Street Journal asijskou ekonomiku dál brzdí především vleklý útlum realitního trhu. V důsledku toho ubývá stabilních pracovních míst, zejména pro mladé, a stále více lidí si odkládá peníze stranou v očekávání, že mohou přijít ještě horší časy.
Na zahraničních trzích se Pekingu daří lépe
Slabší domácí poptávka kontrastuje s úspěchy čínských vývozců. Jen v září se export zvýšil meziročně o 36 procent, díky čemuž země míří k překonání loňského rekordního obchodního přebytku ve výši 1,2 bilionu dolarů (téměř 25 bilionů korun). K růstu přispívá mimo jiné zahraniční zájem o elektromobily a strojírenské výrobky.
Čína zpřísňuje dohled nad majetkem miliardářů v zahraničí. Nová dvacetiprocentní daň vyvolala mezi bohatými paniku
Že právě vývoz je jedním z hlavních motorů růstu celého hospodářství, dokládají i statistiky. Ve třetím kvartále se hrubý domácí produkt zvýšil meziročně o 4,5 procenta, zatímco v předchozím čtvrtletí byl nárůst 4,3procentní. Výsledek odpovídá letošnímu cíli čínského vedení, které počítá s růstem mezi čtyřmi a půl až pěti procenty.
Celkový údaj ovšem zakrývá značné rozdíly mezi jednotlivými segmenty hospodářství – s tím, že nejvýrazněji je to vidět na investicích. Výdaje na fixní aktiva, mezi něž patří třeba továrny, silnice a nemovitosti, se za první tři čtvrtletí meziročně propadly o 7,2 procenta, zatímco investice do realit klesly dokonce o více než pětinu. A výrazněji se neprobouzí ani spotřeba: maloobchodní tržby v září vzrostly pouze o 1,1 procenta, ačkoliv ještě rok nazpět se těšily tříprocentnímu růstu.
Slabou domácí poptávku pociťují i obchodníci na pekingských trzích. Některým klesly tržby na zlomek dřívějších hodnot, jiní kvůli neprodaným zásobám přestali objednávat nové zboží. Zákazníky se snaží přilákat výraznými slevami, ti ale šetří i na denních nákupech. Vzniká tak začarovaný kruh, kdy lidé méně utrácejí, obchodníkům klesají tržby a firmy pak nemají důvod investovat či nabírat zaměstnance. Jenže slabší trh práce ještě více utvrzuje domácnosti v přesvědčení, že je lepší nechat si peníze na horší časy.
Dotace samy o sobě nestačí
Oficiální nezaměstnanost zůstává ve městech kolem pěti procent. Někteří ekonomové však upozorňují, že tento údaj nevystihuje skutečnou situaci, protože se čím dál více lidí živí prací bez stálé smlouvy. Dle statistik výzkumného institutu China New Employment Forms Research Center by jich konkrétně letos mohlo být kolem 320 milionů, což představuje více než dvě pětiny městské zaměstnanosti.
Čínská snaha o vybudování vlastní ekonomické pevnosti přichází zemi draho. Polyká obří státní investice, které se mnohdy navíc míjí účinkem
Nejistota se každopádně nevyhýbá ani lidem s pravidelným příjmem. Pojišťovací agentka Fryda Fanová sice o práci nepřišla, i ona ale začala dávat přednost levnějším nákupům: místo odpolední kávy od Starbucks si prostě koupí nápoj v místním řetězci za polovic. A podobně uvažují také její zákazníci, kteří více peněz odkládají do úspor a pojištění. Opatrnost domácností tak zasahuje i odvětví, jež se na první pohled drží poměrně dobře.
Peking se snaží spotřebu povzbudit například dotacemi na výměnu starých spotřebičů za nové, podporou hypoték a investicemi do infrastruktury. Pravda, vloni pobídky na nákup domácího vybavení sice maloobchodní tržby zvýšit pomohly, letos ale jejich účinek slábne. Mnoho domácností už totiž větší nákupy uskutečnilo a další jednorázová sleva, jež neřeší skutečnou příčinu problému, je k novým výdajům nepřiměje. „Lidé potřebují práci a vyšší příjmy. Bez toho se situace nezlepší,“ uzavírá Wejová.