Archeologové objevili nejstarší vrak světa z doby egyptských pyramid. Ukrývá překvapivý obsah

Pozůstatky vraku se nacházejí poblíž pobřeží tureckého ostrova Kekova nedaleko Antalye, pouhých třicet metrů pod hladinou moře. Vzhledem k tomu, že se z lodi nedochovalo žádné dřevo, nebylo možné k určení jejího stáří použít obvyklé metody, které zkoumají uhlík v organických materiálech.
Archeologové místo toho analyzovali především tvar amfor. Z něho se dá jejich stáří poměrně dobře odvodit, jelikož styly keramiky se v průběhu času výrazně měnily. Nalezené keramické nádoby mají poměrně charakteristické prvky, včetně dvou uch, výrazného plastického žebrování a plochého dna. Právě to odpovídá dalším amforám objeveným v Egyptě a na Blízkém východě.
„Při porovnání technik zdobení můžeme s jistotou říci, že náš vrak pochází z rané doby bronzové. To už víme na sto procent,“ řekl BBC profesor Hakan Öniz z Akdenizské univerzity v Turecku, který expedici k vraku vedl. Jím odhadované stáří znamená, že loď pochází ze stejné doby, kdy byla stavěna Chufuova pyramida v egyptské Gíze.
Amfory s olivovým olejem?
Zhruba deset metrů dlouhá obchodní loď přepravovala náklad přes Středozemní moře, přičemž podle odborníků pravděpodobně mířila buď do starověké Tróji v dnešním severozápadním Turecku, nebo na Krétu, která byla tou dobou centrem Mínojské civilizace. Že šlo o obchodní loď, je jasné hlavně díky nákladu – převážela totiž více než třicet amfor.
Potápěči z expedice už nádoby vyzvedli a přepravili na půdu univerzity, kde budou nyní po mnoha tisících letech pod vodou konzervovány. Nejzásadnějším dosavadním zjištěním přitom je, že některé amfory byly zcela neporušené a stále obsahují zbytky toho, co v nich bylo přepravováno.
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„Když jsem se podívala dovnitř, málem jsem omdlela. Nemohla jsem uvěřit, kolik tam toho bylo vidět. Nebyly to jen skvrny, stále tam zbývala spousta původního materiálu,“ prozradila Karin Sowadaová, archeoložka z Macquarie University v Austrálii, jež se na tomto výzkumu podílela.
Vědci nyní pracují na identifikaci toho, co přesně se v nádobách nacházelo, protože právě to jim může poskytnout cenné informace o námořním obchodě ve starověkém světě. „Uvnitř amfor může být třeba olivový olej, víno nebo pryskyřice,“ dodala Sowadaová.
Artefakty zamíří do nového muzea
Nález vraku u ostrova Kekova je samozřejmě výjimečný svým stářím, samotná lokalita je ale archeologům dobře známá. Jsou v ní totiž poměrně silné mořské proudy, kvůli nimž zde ztroskotalo velké množství lodí. „Při každém nálezu myslíme i na námořníky, výrobce amfor či na osobu, která amforu nesla na ramenou na loď. A kromě toho také na ženy čekající na své manžely, kteří se jim ale bohužel už nikdy nevrátili,“ doplnil Öniz.
Podle platných tureckých zákonů je vrak lodi majetkem Ankary. Ministr kultury Mehmet Nuri Ersoy už proto přislíbil, že po dokončení vědeckého výzkumu a konzervace budou vybrané nalezené artefakty vystaveny v novém Muzeu podvodní archeologie Středomoří, jež se v příštích měsících otevře přímo v Antalyi.
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Objev u ostrova Kekova překonal dosavadní rekord vraku nalezeného u pobřeží Dokosu, což je ostrov v jižním Řecku. Stáří tamního plavidla se odhaduje asi na 4 200 let. Nejstarší známý neporušený vrak pak byl nalezen v Černém moři u pobřeží Bulharska, kde jiná obchodní loď, původem ze starověkého Řecka, ztroskotala před asi 2 400 lety.