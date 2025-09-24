Apple stupňuje válku s regulátory. Firma odložila uvedení nových sluchátek na evropský trh, obvinila z toho byrokraty z Bruselu

Obezděná zahrada. Přesně takovým pojmem odborníci popisují uzavřený ekosystém společnosti Apple, která má úplnou kontrolu nad tím, co uživatel v jejím operačním systému iOS smí a nesmí dělat. V praxi to znamená třeba to, že americký technologický gigant určuje, co se může objevit v aplikačním obchodu App Store.
Zmíněný princip je ovšem už delší dobu trnem v oku mnoha evropským spotřebitelským organizacím i regulačním orgánům. Ti požadují, aby Apple své produkty otevřel konkurenci, a umožnil tak uživatelům stahovat aplikace pocházející z jiných zdrojů. Kromě toho má pak firma umožnit, aby šlo k iPhonům a iPadům připojit zařízení od jiných společností.
Evropská unie tedy v rámci zákona o digitálních trzích (Digital Markets Act) z roku 2022 rozhodla, že Apple musí svou obezděnou zahradu otevřít pro konkurenční společnosti. „Pro spotřebitele je to skutečně dobrá věc, protože si díky tomu můžou vybrat, která zařízení budou používat. Je opravdu důležité řešit dlouhodobý problém s obezděnou zahradou, a poskytnout lidem větší výběr na digitálním trhu,“ řekl pro BBC Sébastien Pant z BEUC, což je zastřešující organizace pro desítky skupin zabývající se ochranou spotřebitelů na evropském trhu.
Na nové AirPods si v Evropě počkáme
Ačkoliv by se mohlo zdát, že zmíněný zákon problematickou situaci vyřešil, rozhodně tomu tak není. Letos v dubnu sice Evropská komise udělila společnosti Apple rekordní pokutu ve výši 500 milionů eur (asi 12,5 miliardy korun) právě kvůli jeho protisoutěžnímu chování v App Storu, firma se ale stále snaží dosáhnout toho, aby si mohla svou obezděnou zahradu co nejvíce uhájit.
Potvrzuje to třeba situace kolem nových sluchátek AirPods Pro 3, které nyní Apple uvedl na americkém trhu. Bezdrátová sluchátka vybavená funkcí Live translation (Živý překlad) představují skutečně významné zlepšení, jelikož uživatelům dokážou v reálném čase tlumočit hovory i osobní konverzace mezi několika různými jazyky.
Novinka ovšem zatím nebude dostupná na evropském trhu, jelikož podle Applu technologie v současné době dobře funguje pouze díky spolupráci mikrofonů AirPods s iPhony. Zpřístupnění dalších zařízení požadované zákonem o digitálních trzích by podle firmy vyžadovalo dodatečnou technickou práci, aby se splnila očekávání uživatelů ohledně soukromí, bezpečnosti a integrity. Aby tedy americké společnosti nehrozila další vysoká pokuta od Evropské komise, rozhodla se, že AirPods Pro 3 zatím na evropském trhu nebude prodávat.
Vítězství nad Bruselem? Nepravděpodobné
Kontroverzní a možná i poměrně překvapivé rozhodnutí Applu o tom, že se evropským pravidlům nepodvolí, firma zároveň využila k poměrně silné kritice orgánů Evropské unie. Na tiskové konferenci ve svém sídle v kalifornském Cupertinu například společnost uvedla, že evropská pravidla jsou špatná jak pro uživatele, tak rovněž pro vývojáře.
„Byrokraté v Bruselu nespravedlivě zpochybňují uzavřený ekosystém Applu, čímž vytvářejí horší zážitek pro své občany, tedy naše uživatele. Připravují je totiž o naše současné kouzlo, jež spočívá v úzce integrovaném zážitku, který Apple poskytuje. Zároveň tím podkopávají inovace, porušují naše duševní vlastnictví a poškozují soukromí a bezpečnost,“ řekl výkonný ředitel Applu Greg Joswiak.
Nezvykle ostré vyjádření na adresu evropských regulátorů podle analytiků eskalují dlouhodobý spor mezi oběma stranami. I přesto je ovšem jasné, že Apple v tomto případě tahá za kratší konec provazu, protože asi nelze očekávat, že Evropská unie svůj zákon o digitálních trzích zruší. Naopak je pravděpodobné, že stejné problémy bude muset americký technologický gigant řešit také v dalších zemích, jelikož třeba britský Úřad pro hospodářskou soutěž a trhy (Competition and Markets Authority) chce ve Spojeném království už brzy implementovat velmi podobná pravidla.
Důležitým faktem v celém sporu je navíc to, že z Evropy pochází přibližně čtvrtina veškerých tržeb společnosti Apple. Dá se tedy očekávat, že o tak významnou sumu firma nebude chtít přijít, a i přes kritická vyjádření vůči místním regulátorům se pravidlům nakonec přizpůsobí. Menším „trestem“ pro evropské zákazníky bude ale pravděpodobně fakt, že na nejnovější výrobky a služby si budou muset počkat o něco déle.